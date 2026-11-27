मूलांक 1 राशिफल 27 नवंबर: अपनी बात पर अड़े रहेंगे, छोटी-सी असहमति भी बढ़ा सकती है तनाव
27 नवंबर 2026 को मूलांक 1 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें लव, करियर, धन और स्वास्थ्य से जुड़ा संपूर्ण दैनिक अंक राशिफल और आज की खास सलाह।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। इस मूलांक के स्वामी सूर्य हैं, जिन्हें नेतृत्व, आत्मविश्वास और मान-सम्मान का कारक माना जाता है। 27 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 रहेगा। ये दोनों अंक मूलांक 1 के मित्र हैं। ऐसे में आज आपके भीतर अपनी बात स्पष्ट करने और हर उलझन का जवाब पाने की इच्छा मजबूत रहेगी। किसी के गोलमोल जवाब देने पर आप जल्दी अधीर हो सकते हैं। हालांकि, अपनी राय पर जरूरत से ज्यादा अड़े रहने से रिश्तों और कामकाज में तनाव बढ़ सकता है। सवाल पूछें, लेकिन सामने वाले को अपनी बात रखने का पूरा मौका भी दें।
मूलांक 1 का लव राशिफल
प्रेम जीवन में आज आपको पार्टनर से साफ और सीधी बातचीत की उम्मीद रहेगी। उनकी कोई अधूरी बात या टालने वाला जवाब आपको परेशान कर सकता है। आप बार-बार उसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि, हर बात का तुरंत स्पष्टीकरण मांगना रिश्तों में तनाव बढ़ा सकता है। अपनी चिंता या नाराजगी को सीधे शब्दों में बताएं, लेकिन बातचीत को पूछताछ का रूप ना दें। परिवार के किसी सदस्य से भी किसी मुद्दे पर असहमति हो सकती है। ऐसे में अपनी बात मनवाने की जिद छोड़कर सामने वाले का पक्ष समझने की कोशिश करें। अगर पार्टनर किसी बात का जवाब देने में समय मांगता है तो उसे थोड़ा वक्त दें। रिश्तों में भरोसा बनाए रखने के लिए बातचीत में धैर्य रखना जरूरी होगा।
मूलांक 1 के स्वामी सूर्य हैं, जिन्हें आत्मविश्वास, नेतृत्व और मान-सम्मान का कारक माना जाता है। 27 नवंबर को तारीख के मूलांक 9 और भाग्यांक 3 का साथ मिलने से अपनी बात मनवाने और हर सवाल का जवाब पाने की इच्छा बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों से लेकर करियर और आर्थिक मामलों तक छोटी-सी असहमति भी तनाव बढ़ा सकती है। अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति, रिश्तों में तालमेल और करियर में सफलता के योग जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र और पढ़ाई में आज किसी उलझे हुए विषय को समझने की जिद बनी रहेगी। अधूरी जानकारी से आप संतुष्ट नहीं होंगे और हर बात की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। नौकरीपेशा जातक मीटिंग में अपने सवाल स्पष्ट रूप से रखें, लेकिन एक साथ कई सवाल पूछने से बचें। किसी सहकर्मी की राय आपकी सोच से अलग हो तो उसे तुरंत गलत ना ठहराएं। बिजनेस करने वाले जातकों को भी बातचीत के दौरान दूसरे पक्ष की बात सुननी होगी। विद्यार्थियों के लिए किसी कठिन सवाल को लिखकर शिक्षक से समझना बेहतर रहेगा। सूर्य का नेतृत्व गुण आज आपको जिम्मेदारी उठाने की प्रेरणा देगा। हालांकि, अपनी समझ को ही अंतिम मानने से बचें। एक समस्या को सुलझाने में इतना समय ना लगाएं कि बाकी जरूरी काम पीछे छूट जाएं।
मूलांक 1 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज अधूरी जानकारी आपको बेचैन कर सकती है। किसी लेनदेन, भुगतान या खर्च का हिसाब स्पष्ट ना होने पर आप तुरंत जवाब जानना चाहेंगे। अपनी गणना पर भरोसा रखें, लेकिन दूसरे व्यक्ति की बात पूरी सुने बिना कोई निष्कर्ष ना निकालें। खरीदारी या निवेश की योजना बना रहे हैं तो उससे जुड़ी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। जो बातें समझ में ना आएं, उन्हें पहले लिख लें और फिर संबंधित व्यक्ति से जानकारी मांगें। केवल आत्मविश्वास से कही गई बात को सही मानना ठीक नहीं होगा। पैसों से जुड़ी चर्चा में अपनी राय थोपने के बजाय तथ्यों के आधार पर बातचीत करें। आज आर्थिक फैसलों में स्पष्टता जरूरी है, लेकिन इसके लिए जल्दबाजी या दबाव बनाने से बचना होगा।
मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज मन को शांत रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। किसी सवाल या समस्या का जवाब ना मिलने पर आप उसी के बारे में लगातार सोचते रह सकते हैं। इससे मानसिक थकान बढ़ेगी और आराम करने में भी परेशानी होगी। हर उलझन को तुरंत सुलझाने का दबाव खुद पर ना बनाएं। जिन सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं, उन्हें कागज पर लिखकर कुछ देर के लिए अलग रख दें। काम के बीच थोड़ी देर टहलना और खुद को समय देना फायदेमंद रहेगा। सूर्य से जुड़े अनुशासन को केवल काम तक सीमित ना रखें, आराम के लिए भी समय तय करें। दिनभर एक ही बात पर अटके रहने के बजाय अपनी दिनचर्या सामान्य रखें। इससे अनावश्यक तनाव कम करने में मदद मिलेगी।
27 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 1 के जातक अगर अपनी जिद और तीखी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखते हुए धैर्य से बात करते हैं, तो हर उलझन को आसानी से सुलझा सकते हैं। अपने स्वामी सूर्य देव की गरिमा और मित्र अंकों के सहयोग का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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