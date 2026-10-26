मूलांक 1 राशिफल 26 अक्टूबर 2026: बिना शोर किए मिलेगी पहचान, बस इस बात का रखें ध्यान
मूलांक 1 राशिफल (26 अक्टूबर 2026): जानें कैसा रहेगा आपका आज का दिन। सूर्य देव, मूलांक 7 और भाग्यांक 9 के प्रभाव से जानें लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का सटीक भविष्यफल।
दिन का माहौल लोगों से सहज जुड़ने वाला दिख रहा है। आपके भीतर सूर्य का स्वाभाविक तेज और आत्मविश्वास बना रहेगा, इसलिए बिना ज्यादा कोशिश किए भी लोग आपकी बात नोटिस कर सकते हैं। 26 अक्टूबर 2026 का मूलांक 7 भीतर की समझ को गहरा करता है, जबकि भाग्यांक 9 आपको काम पूरे करने और लोगों के काम आने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि पहचान पाने की चाह कम रखेंगे तो असर ज्यादा दिखेगा। घर में बच्चों की पढ़ाई, रूटीन या किसी छोटी जिम्मेदारी पर आपकी बात सुनी जा सकती है। बस एक बात ध्यान रखें। नेतृत्व अच्छा है, पर हर बात में अंतिम शब्द आपका ही हो, यह जरूरी नहीं।
मूलांक 1 का लव राशिफल
रिश्तों में खिंचाव कम और सहजता ज्यादा रह सकती है। आप जो महसूस करते हैं, उसे साफ शब्दों में कहेंगे तो सामने वाला बेहतर समझ पाएगा। सूर्य का प्रभाव आपको मजबूत उपस्थिति देता है, इसलिए प्यार में भरोसा जताना आसान रहेगा। जीवनसाथी या पार्टनर आपकी राय को महत्व दे सकता है, लेकिन बातचीत आदेश जैसी ना लगे। परिवार में किसी सदस्य को आपकी तरफ से हौसला चाहिए होगा। मन से साथ देंगे तो अपनापन बढ़ेगा। पुराने मनमुटाव को लंबा खींचने से फायदा नहीं दिखता।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी मौजूदगी असर डालेगी। ऑफिस में मीटिंग, प्रेजेंटेशन, टीम समन्वय या किसी जिम्मेदारी वाले काम में आपका पक्ष मजबूत रह सकता है। यह वह दिन है जब बिना शोर किए भी आपकी क्षमता दिख सकती है। बीच दिन में 7 की ऊर्जा आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करेगी और 9 का असर अधूरे काम निपटाने में मदद करेगा। छात्रों के लिए फोकस ठीक रहेगा, खासकर जब पढ़ाई को छोटे हिस्सों में बांटकर किया जाए। बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चर्चा में आपकी समझदारी काम आएगी। करियर में पहचान मिल सकती है, पर ओवर कॉन्फिडेंस से छोटी चूक भी हो सकती है।
मूलांक 1 का मनी राशिफल
पैसे के मामले में तस्वीर संतुलित रह सकती है। आमदनी के साथ कुछ जरूरी खर्च भी सामने आ सकते हैं, लेकिन सही प्राथमिकता रखेंगे तो बात संभल जाएगी। नाम और असर बढ़ने के साथ कई बार दिखावे पर खर्च करने का मन होता है। वहीं थोड़ी रोक रखना बेहतर रहेगा। किसी भुगतान, फीस या घर के उपयोगी सामान पर खर्च हो सकता है। लेनदेन करते समय बात साफ रखें। छोटी रकम को भी हल्का ना लें, क्योंकि लापरवाही बाद में खटक सकती है।
मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन शरीर से ज्यादा मन को खाली जगह चाहिए होगी। सिर, आंखों या कंधों में भारीपन लगे तो थोड़ी देर धूप में टहलना फायदेमंद रहेगा। लगातार बोलने या लोगों के बीच रहने के बाद कुछ शांत समय लें। पानी कम पीने से थकान बढ़ सकती है। अगर कई जिम्मेदारियां साथ चल रही हैं, तो कामों की सूची बनाकर चलें। इससे बेचैनी कम होगी।
मूलांक 1 के जातकों के लिए 26 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने संयम, नेतृत्व और कार्यकुशलता को साबित करने का है। सूर्य देव के प्रभाव से आपके भीतर साहस और प्रतिष्ठा बनी रहेगी, जबकि मूलांक 7 और भाग्यांक 9 का यह योग आपको अहंकार त्यागकर सौम्यता अपनाने का सलाह देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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