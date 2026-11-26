मूलांक 1 राशिफल 26 नवंबर: बकाया भुगतान मिलने में रुकावट की संभावना
मूलांक 1 वालों के लिए जानें आज यानी 25 नवंबर का दिन कैसा रहने वाला है? यहां पढ़ें लव, करियर, हेल्थ और मनी से जुड़ी स्थिति के बारे में।
कारोबारी यात्रा के लिहाज से दिन लाभकारी नहीं है। बकाया रकम मिलने में भी अड़चन आने की आशंका है। ऐसे में अपनी ऊर्जा किसी रचनात्मक काम में लगाना बेहतर रहेगा। 26 नवंबर 2026 को तारीख के मूलांक 8 से आपकी तटस्थता और भाग्यांक 2 से मित्रता, काम के दबाव के बीच सहयोग और नए विचारों को जगह देने का संकेत है। आपके स्वामी सूर्य का आत्मविश्वास काम आएगा, लेकिन हर बात अपने तरीके से कराने का आग्रह परेशानी बढ़ाएगा। फोन पर भुगतान की बात हो तो रकम और पिछली सहमति साफ रखें। जवाब मनमुताबिक न मिले तो निराशा स्वाभाविक है। लिखने, डिजाइन बनाने या किसी पुराने विचार को नया रूप देने में मन लगाएं।
लव राशिफल
काम और अटकी रकम की चिंता बातचीत में झलकने का अंदेशा रहेगा। अपने पार्टनर या परिवार से साफ कहें कि मन किस वजह से उलझा है। फोन पर छोटी बात को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल न बनाएं। सूर्य से जुड़ा नेतृत्व तभी सहयोगी रहेगा, जब सामने वाले की बात को भी जगह देंगे। साथ मिलकर कोई रचनात्मक काम चुनें, जैसे घर के किसी कोने को सजाने का खाका बनाना। इससे बातचीत का विषय बदलेगा। हर चर्चा को काम और पैसे तक सीमित रखने से बचें।
करियर राशिफल
बिजनेस के सिलसिले में यात्रा से अपेक्षित फायदा नहीं मिलेगा। केवल भुगतान वसूली के भरोसे सफर तय करना ठीक नहीं रहेगा। पहले फोन पर स्थिति स्पष्ट कर लें। नौकरी में अपनी ऊर्जा किसी प्रस्तुति, लेखन या काम के नए खाके पर लगाएं। सूर्य की नेतृत्व क्षमता को आदेश देने तक सीमित न रखें, अपने विचार समझाने में उसका उपयोग करें। विद्यार्थियों के लिए पढ़े हुए विषय का चार्ट, नोट्स या मॉडल बनाना उपयोगी अभ्यास रहेगा। काम का नतीजा अटका लगे तो खुद को दोष न दें। फिलहाल रचनात्मक तैयारी पर ध्यान देना बेहतर रहेगा।
फाइनेंस राशिफल
बकाया भुगतान मिलने में रुकावट की संभावना है। इसलिए उस रकम को हाथ में आया मानकर खर्च या खरीदारी का वादा न करें। कारोबारी यात्रा पर होने वाले खर्च का लाभ नहीं मिलेगा। भुगतान के लिए फोन करें तो बिल और तय रकम का विवरण पास रखें। बातचीत के बाद अगली स्थिति लिख लें। निवेश या किसी नए लेनदेन का फैसला इस उम्मीद पर न टिकाएं कि पुराना पैसा तुरंत मिल जाएगा। बजट में फिलहाल उपलब्ध रकम को ही आधार बनाएं।
हेल्थ राशिफल
अटके काम और भुगतान की चिंता के बीच अपनी थकान को अनदेखा न करें। लगातार फोन करने का सिलसिला खिंचे तो बीच में छोटा विराम लें। कागज पर रंग भरना, कुछ लिखना या कोई सरल चीज बनाना मन को रचनात्मक दिशा देने का तरीका रहेगा। हर खाली पल में भुगतान की स्थिति जांचते रहने से खुद को थोड़ा आराम दें।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: कारोबारी यात्रा से लाभ की उम्मीद न रखें। बकाया रकम के भरोसे नया खर्च तय न करें। भुगतान की बातचीत में अपना आग्रह हावी न होने दें।
आज की सलाह: अटकी रकम की चिंता से हटकर कुछ रचनात्मक करने बैठें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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