मूलांक 1 राशिफल 25 नवंबर: निवेश से बड़े नतीजे मानकर योजना ना बनाएं
25 नवंबर 2026 को मूलांक 1 वालों के लिए जानें कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें लव, करियर, मनी और हेल्थ से जुड़ा अंक राशिफल और आज के लिए खास सलाह।
दिन कला, संगीत और अपनी पसंद के कामों में खुशी पाने का है। आपकी कल्पना खूब चलेगी और कुछ नया करने का उत्साह रहेगा। नाटक देखने, गीत सुनने या किसी रचनात्मक गतिविधि में हिस्सा लेने का मन होगा। आत्मविश्वास ऐसा रहेगा कि बड़ी चुनौती भी संभालने लायक लगेगी। २५ नवंबर २०२६ का मूलांक ७ आपके अंक १ से तटस्थ है, जबकि भाग्यांक १ से मेल आपकी पहल करने की भावना को बल देगा। आपके स्वामी सूर्य का नेतृत्व वाला गुण रचनात्मक काम में सामने आएगा। अपनी पसंद खुलकर रखें, लेकिन दूसरों की जगह भी रहने दें। मन नाचने और खुशियां बांटने का होगा। इस उत्साह को जगह देना आपके लिए अच्छा रहेगा।
मूलांक 1 लव राशिफल
रिश्तों में अपनी खुशी साझा करने का मन रहेगा। पार्टनर के साथ पसंद का गीत सुनना या किसी कला कार्यक्रम का प्लान बनाना बातचीत का सहज रास्ता होगा। अपनी कल्पना से हर मुलाकात को खास बनाने का दबाव न लें। साधारण पल भी अच्छे लगेंगे। सूर्य से जुड़ा आत्मविश्वास अपनी भावनाएं साफ कहने में मदद करेगा, पर बातचीत को केवल अपनी पसंद तक सीमित न रखें। परिवार में संगीत या किसी रचनात्मक रुचि की बात छेड़ें। सबकी पसंद सुनने से साथ होने की खुशी और बढ़ेगी।
मूलांक 1 करियर राशिफल
पढ़ाई और काम में आपकी कल्पना सक्रिय रहेगी। किसी विषय को चित्र, कहानी या उदाहरण से समझने का तरीका अपनाएं। ऑफिस में कोई विचार रखना हो तो उसे छोटे और साफ बिंदुओं में तैयार करें। सूर्य का नेतृत्व गुण पहल करने का हौसला देगा। फिर भी हर जिम्मेदारी अकेले उठाने का दबाव न बनाएं। कला, लेखन, संगीत या प्रस्तुति से जुड़े अभ्यास के लिए दिन अच्छा है। बिजनेस में अपने काम को रोचक ढंग से पेश करने पर विचार करें। उत्साह भरपूर रहेगा, इसलिए विचारों को लिख लें और उनकी उपयोगिता भी जांचें।
मूलांक 1 आर्थिक राशिफल
मनोरंजन और कला की ओर झुकाव होने से इनके लिए बजट में जगह रखने का मन होगा। घर का छोटा खर्च भी जोड़ लें, ताकि किसी कार्यक्रम की टिकट या पसंद की रचनात्मक सामग्री का खर्च साफ समझ आए। सूर्य से मिला आत्मविश्वास अपनी पसंद चुनने में दिखेगा, लेकिन महंगी चीज से ही खुशी मिलेगी, ऐसा दबाव न लें। आय या निवेश से बड़े नतीजे मानकर योजना न बनाएं। फिलहाल अपनी रुचि के लिए सहज रकम तय करना बेहतर रहेगा।
मूलांक 1 हेल्थ राशिफल
उत्साह और संगीत के साथ हल्का नृत्य करने का मन रहेगा। अपनी सहज गति चुनें और थकान लगे तो विराम लें। लगातार सक्रिय रहने की इच्छा को शरीर की क्षमता से मिलाकर चलें। सूर्य का जोश आपको आगे बढ़ने को प्रेरित करेगा, पर आराम की जगह भी रखें। कोई कलात्मक शौक अपनाना मन की खुशी को अभिव्यक्ति देने का अच्छा तरीका रहेगा।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: उत्साह में हर रचनात्मक जिम्मेदारी अपने ऊपर न लें। मनोरंजन का बजट बनाते समय घर का छोटा खर्च न भूलें। नृत्य के दौरान थकान को अनदेखा न करें।
आज की सलाह: अपनी पसंद की किसी कलात्मक गतिविधि में खुलकर हिस्सा लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र