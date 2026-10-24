मूलांक 1 राशिफल 24 अक्टूबर: आज अपनी जिद छोड़कर सीखें नई बात, रिश्तों और काम में मिलेगा फायदा
मूलांक 1 राशिफल (24 अक्टूबर 2026): आज अपनी जिद छोड़कर नई बात सीखें, रिश्तों और काम में फायदा मिलेगा। जानें मूलांक 1 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल।
सुबह के छोटे काम निपटाते समय ही आपको महसूस हो सकता है कि किसी बात को देखने का आपका नजरिया बदल रहा है। 24 अक्टूबर 2026 का मूलांक 6 रिश्तों, संतुलन और व्यवहारिक समझ को आगे ला रहा है, जबकि भाग्यांक 8 जिम्मेदारी और ठोस नतीजों पर जोर देता है। सूर्य के प्रभाव से आप स्वाभाविक रूप से आगे रहना चाहते हैं, लेकिन हर बात अपनी ही सोच से चलाने की जिद नुकसान कर सकती है। किसी नई सोच, नियम या जीवन दर्शन से सीखने का मौका मिल सकता है। इसे चुनौती ना मानें, बल्कि अपने विकास का हिस्सा समझें। ऑनलाइन पेमेंट, छोटे फैसले और लोगों से तालमेल में थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखने से दिन अधिक व्यवस्थित रहेगा।
मूलांक 1 का लव राशिफल
दिल की बात कहने का मन रहेगा, पर सामने वाले की भावना भी उतनी ही जरूरी है। मूलांक 6 का असर रिश्तों में नरमी और अपनापन बढ़ाता है, इसलिए अपनी बात सही तरीके से रखने पर गलतफहमी कम होगी। सूर्य आपको साफ और मजबूत बनाता है, लेकिन कभी कभी यही अंदाज कठोर लग सकता है। अगर पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य अलग सोच रखता है, तो उसे तुरंत गलत ना ठहराएं। किसी पुराने मतभेद पर नई समझ बन सकती है। सुनना इस समय बोलने जितना ही जरूरी रहेगा।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
कामकाज में वही तरीका अपनाना बेहतर रहेगा जो नतीजा दे, सिर्फ आदत के कारण पुराना रास्ता पकड़े रहना ठीक नहीं होगा। भाग्यांक 8 अनुशासन, सिस्टम और जवाबदेही की मांग करता है। ऐसे में ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में आपको अपनी प्लानिंग थोड़ा बदलनी पड़ सकती है। सूर्य का स्वभाव नेतृत्व का है, इसलिए टीम या क्लास में आपकी बात सुनी जा सकती है, पर असर तभी बनेगा जब आप दूसरों के विचार को भी जगह देंगे। किसी नई पद्धति, ट्रेनिंग या विषय को अपनाने से आगे चलकर फायदा हो सकता है। अपनी पहचान मजबूत करनी है तो सीखने की भूख जिंदा रखें।
मूलांक 1 का मनी राशिफल
पैसे के मामले में समझदारी दिखानी होगी। खासकर ऑनलाइन पेमेंट करते समय नाम, राशि और रिसीवर की डिटेल एक बार फिर देख लें। मूलांक 6 सुविधा की ओर खींचेगा, जबकि भाग्यांक 8 हिसाब साफ रखने को कहेगा। दिखावे में खर्च बढ़ाने से बचना बेहतर रहेगा। कोई छोटा आर्थिक फैसला भावनाओं में नहीं, नियम देखकर लें। पुरानी देनदारी या लंबित भुगतान निपटाने का विचार अच्छा है।
मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल
शरीर से ज्यादा मन को ढीला छोड़ने की जरूरत है। सिर, आंखों या गर्दन में भारीपन महसूस हो तो थोड़ी देर शांत बैठें। सूर्य प्रधान लोगों में खुद को साबित करने का दबाव बढ़ जाता है। इसी वजह से थकान भीतर जमा होती है। सुबह कुछ मिनट धूप लें और पानी की मात्रा ठीक रखें। मन में चल रही जिद को लिखकर देखना भी हल्का कर सकता है।
मूलांक 1 के जातकों के लिए 24 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने अहंकार को दूर रखकर नए दृष्टिकोण को अपनाने का है। सूर्य देव की कृपा से आज आपका आत्मविश्वास और आत्मबल चरम पर रहेगा।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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