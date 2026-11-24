24 नवंबर 2026 को मूलांक 1 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें लव, करियर, धन और स्वास्थ्य से जुड़ा संपूर्ण दैनिक अंक राशिफल, शुभ अंक, शुभ रंग और आज की खास सलाह।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। 24 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है। आज लोगों के बीच आपका व्यवहार और आत्मविश्वास अलग पहचान बनाएगा। किसी खास उपलब्धि के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बातचीत के दौरान लोग आपकी बातों को महत्व देंगे और आपकी मौजूदगी का असर भी दिखाई देगा। मूलांक 1 के स्वामी सूर्य हैं, जो नेतृत्व, आत्मसम्मान और जिम्मेदारी के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में आप अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रख पाएंगे। हालांकि, दूसरों पर अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से बचें।

मूलांक 1 का लव राशिफल प्रेम जीवन में आज बातचीत का माहौल अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों पर चर्चा करने से भी रिश्ते में अपनापन बढ़ेगा। आप अपनी भावनाएं पहले से ज्यादा आसानी से जाहिर कर पाएंगे। आपके आत्मविश्वास और सहज व्यवहार से साथी प्रभावित होगा। हालांकि, बातचीत के दौरान केवल अपनी बात रखने पर ध्यान ना दें। पार्टनर को भी अपनी भावनाएं और विचार साझा करने का पूरा मौका दें। परिवार के बीच आपकी मौजूदगी खास रहेगी। किसी अपने की पसंद पूछना या उनकी बात ध्यान से सुनना रिश्तों में मिठास बढ़ा सकता है। अगर किसी बात को लेकर मन में उलझन थी तो आज उसे सीधे शब्दों में कहने का अच्छा मौका है। रिश्तों में अपनी अहमियत जताने के लिए किसी बड़े आयोजन या दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी।

मूलांक 1 के स्वामी सूर्य हैं, जिन्हें आत्मविश्वास, नेतृत्व और मान-सम्मान का कारक माना जाता है। 24 नवंबर को तारीख के मूलांक 6 और भाग्यांक 9 का प्रभाव आपके व्यक्तित्व और बातचीत के अंदाज को प्रभावशाली बना सकता है। प्रेम संबंधों से लेकर करियर तक लोगों के बीच आपकी पहचान बढ़ेगी और कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों को महत्व मिल सकता है। अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति, मान-सम्मान और करियर में तरक्की के योग जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 1 का करियर राशिफल कार्यक्षेत्र में आज आपकी बातों और सुझावों को महत्व मिल सकता है। ऑफिस की मीटिंग में लोग आपकी राय जानना चाहेंगे। सूर्य का नेतृत्व वाला गुण आपको अपनी बात आत्मविश्वास के साथ रखने में मदद करेगा। नौकरीपेशा लोगों को किसी नए विचार के साथ उसे लागू करने का तरीका भी बताना चाहिए। कारोबारियों के लिए ग्राहकों और सहयोगियों से बातचीत के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को किसी विषय को पढ़ने के साथ उसे अपने शब्दों में समझाने का अभ्यास करना चाहिए। इससे उनकी तैयारी मजबूत होगी। अपनी पहचान बनाने के लिए बार-बार बोलने या हर सवाल का तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। किसी विषय की जानकारी ना हो तो उसे जांचकर बताने में संकोच ना करें। आपका सहज व्यवहार ही लोगों पर अच्छा प्रभाव छोड़ेगा।

मूलांक 1 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने का मौका मिलेगा। किसी खरीदारी, भुगतान या कारोबारी लेन-देन को लेकर बातचीत हो तो शर्तों को ठीक से समझें। सामने वाले का व्यवहार अच्छा होने का अर्थ यह नहीं कि हर बात पर तुरंत सहमति दे दी जाए। किसी भी आर्थिक समझौते की जानकारी लिखित रूप में रखना बेहतर रहेगा। निवेश से जुड़े फैसले लेते समय उपलब्ध जानकारी की जांच जरूर करें। दूसरों के सामने अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर दिखाने के लिए महंगी खरीदारी करने या बजट से बाहर खर्च करने से बचें। आपकी पहचान और प्रतिष्ठा केवल पैसों से तय नहीं होती। सोच-समझकर खर्च करने से आर्थिक संतुलन बना रहेगा।

मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल सेहत के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। ऊर्जा और आत्मविश्वास के कारण लोगों से मिलना-जुलना और अपने काम पूरे करना सहज लगेगा। हालांकि, उत्साह में पूरे दिन खुद को व्यस्त रखने से बचना होगा। हर खाली समय में कोई नई जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं है। काम के बीच कुछ मिनट आराम करें और अपनी पसंद की गतिविधियों के लिए भी समय निकालें। हल्की चहलकदमी और शांत वातावरण में बिताया गया समय मन को तरोताजा रखेगा। अपनी क्षमता साबित करने के लिए लगातार काम करते रहना जरूरी नहीं है। दिनभर की व्यस्तता के बीच पर्याप्त आराम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संतुलित दिनचर्या बनाए रखने से आपकी ऊर्जा बनी रहेगी।