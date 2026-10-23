मूलांक 1 राशिफल 23 अक्टूबर: हर जिम्मेदारी अपने कंधे पर ना लें, जवाब देने से पहले थोड़ा ठहरें
मूलांक 1 राशिफल (23 अक्टूबर 2026): आज हर जिम्मेदारी अपने कंधे पर ना लें और जवाब देने से पहले थोड़ा ठहरें। जानें मूलांक 1 का लव, करियर, मनी, हेल्थ राशिफल और शुभ रंग-अंक।
थोड़ी सावधानी जरूरी है। बाहर की मांगें और लोगों की अपेक्षाएं आपको जरूरत से ज्यादा दबाव में ला सकती हैं। ऐसे में मन में यह भी लग सकता है कि कोई आपकी बात ठीक से समझ नहीं रहा। 23 अक्टूबर 2026 का मूलांक 5 दिन को तेज और उलझा हुआ बना रहा है, जबकि भाग्यांक 7 भीतर झांकने और शांत सोच की मांग कर रहा है। सूर्य के प्रभाव से आप जिम्मेदारी उठाने वाले हैं, पर हर बात अपने कंधे पर लेना जरूरी नहीं। फोन पर बातचीत में शब्द नपे तुले रखें, क्योंकि एक छोटी बात भी बेवजह भारी लग सकती है। थोड़ा रुककर सोचेंगे तो स्थिति उतनी खराब नहीं लगेगी जितनी पहली नजर में दिख रही है।
मूलांक 1 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय आपको सहारे की जरूरत रहेगी, लेकिन बात कहने का तरीका बहुत फर्क डालेगा। मन भारी हो तो अपने करीबी से साफ शब्दों में बोलें कि आप दबाव में हैं। सूर्य आपको अपनी बात मजबूत ढंग से रखने की आदत देता है, पर इस समय नरमी ज्यादा काम करेगी। फोन पर हुई किसी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है। पार्टनर या परिवार से उम्मीद कम और संवाद साफ रखें। चुप रहकर दूरी बढ़ाने से बेहतर है कि छोटी और सच्ची बात कह दी जाए।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
कामकाज में जिम्मेदारियां एक साथ सिर पर आती दिख सकती हैं। ऑफिस में लोग आपसे दिशा चाहेंगे, पर भीतर से आप खुद थके हुए महसूस कर सकते हैं। यही वह जगह है जहां सूर्य का नेतृत्व काम आएगा, लेकिन अहं को बीच में ना आने दें। 23 अक्टूबर 2026 का मूलांक 5 मीटिंग, कॉल और तुरंत जवाब वाली स्थितियां बढ़ा सकता है, जबकि भाग्यांक 7 कहता है कि हर बात का उत्तर उसी वक्त देना जरूरी नहीं। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है। जो समझ ना आए, उस पर दोबारा बैठें। शांति से किया गया काम ज्यादा सही निकलेगा।
मूलांक 1 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में दबाव वाला मन सही आकलन नहीं कर पाता। इसलिए किसी लेन देन या खरीदारी से पहले एक बार ठहरना बेहतर रहेगा। जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में आप दूसरों की जरूरत को अपनी प्राथमिकता बना सकते हैं। यह आदत फिलहाल बजट बिगाड़ सकती है। मूलांक 5 अचानक खर्च का संकेत देता है, जबकि 7 सोच समझकर चलने को कहता है। छोटी रकमों की अनदेखी ना करें। फोन पर हुई वित्तीय बातों को याददाश्त के भरोसे ना छोड़ें।
मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल
मन का बोझ शरीर में भी उतर सकता है। सिर भारी रहना, आंखों में थकान या बेचैनी जैसी बात महसूस हो सकती है। सूर्य वाले लोग अक्सर कमजोर दिखना नहीं चाहते, इसलिए अपनी थकान को दबा देते हैं। कुछ मिनट शांत बैठना, गहरी सांस लेना और एकांत में सोच समेटना फायदेमंद रहेगा। हर बात का जवाब तुरंत देने की आदत से भी मानसिक दबाव बढ़ सकता है।
मूलांक 1 के जातकों के लिए 23 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी सीमाओं को पहचानने और जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचने का है। सूर्य देव की कृपा से आपका आत्मबल बना रहेगा, लेकिन मूलांक 5 और भाग्यांक 7 का यह योग आपको हर काम में धैर्य, संयम और अनुशासन बनाए रखने की सलाह देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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