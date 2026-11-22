Mulank 1 Horoscope 22 Nov 2026: मूलांक 1 (1, 10, 19, 28 जन्म तिथि) के लिए जानें 22 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज किसी अपने से टकराव से बचना और गलती स्वीकारना है जरूरी।

मूलांक 1 वालों के लिए 22 नवंबर 2026 का दिन रिश्तों के लिहाज से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। किसी पुराने विवाद या मन में दबी नाराजगी के कारण अपनों के साथ बातचीत बिगड़ने की आशंका है। लंबे समय से जिस बात को नजरअंदाज कर रहे थे, वह अचानक सामने आ सकती है। ऐसे में गुस्से में जवाब देने के बजाय सामने वाले की बात समझने की कोशिश करें। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। इस अंक के स्वामी सूर्य हैं, जो आत्मविश्वास, नेतृत्व और आत्मसम्मान के प्रतीक माने जाते हैं। आज का मूलांक 4 आपके प्रति तटस्थ है और भाग्यांक 7 रहेगा। रविवार होने के कारण सूर्य का प्रभाव भी विशेष रहेगा। अपनी बात पर अड़े रहने के बजाय जरूरत पड़ने पर गलती स्वीकार करना आपके लिए बेहतर होगा।

मूलांक 1 का लव राशिफल प्रेम और रिश्तों के मामले में आज थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात को लेकर बहस हो सकती है। संभव है कि दोनों के मन में लंबे समय से कोई शिकायत हो, जो आज बातचीत के दौरान सामने आ जाए। ऐसे में एक-दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर आपकी किसी बात से पार्टनर को दुख पहुंचा है तो माफी मांगने में देरी ना करें। वैवाहिक जीवन में भी परिवार के किसी सदस्य के साथ मतभेद हो सकते हैं। फोन पर बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। हर बात का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं है। रिश्तों में अपनी अहमियत बनाए रखने के साथ सामने वाले की भावनाओं को भी समझना होगा।

मूलांक 1 के स्वामी सूर्य हैं, जो आत्मविश्वास, नेतृत्व और आत्मसम्मान के कारक माने जाते हैं। 22 नवंबर को मूलांक 4 और भाग्यांक 7 का प्रभाव आपके रिश्तों और निजी फैसलों को प्रभावित कर सकता है। किसी पुराने विवाद के उभरने से अपनों के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है। अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति, पारिवारिक रिश्तों, करियर और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 1 का करियर राशिफल करियर के लिहाज से आज आपको अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना होगा। किसी पुराने विवाद की वजह से मन परेशान रह सकता है, जिसका असर कार्यक्षमता पर पड़ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों के साथ बातचीत में संयम रखना होगा। किसी सुझाव या टिप्पणी को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर ना देखें। अगर किसी काम में गलती हुई है तो उसे स्वीकार करके सुधार करने की कोशिश करें। व्यापारियों को भी ग्राहकों और साझेदारों के साथ बातचीत में सावधानी रखनी होगी। विद्यार्थियों का मन किसी निजी परेशानी में उलझ सकता है। ऐसे में पढ़ाई को छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें। सूर्य का प्रभाव नेतृत्व क्षमता को मजबूत करेगा, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाएं।

मूलांक 1 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज किसी भी तरह का फैसला भावनाओं में आकर ना लें। परिवार या किसी करीबी व्यक्ति के साथ पैसों को लेकर पुरानी बात सामने आ सकती है। ऐसी स्थिति में नाराजगी के बजाय हिसाब-किताब स्पष्ट रखना बेहतर रहेगा। किसी को अपनी आर्थिक स्थिति दिखाने या अपनी बात साबित करने के लिए अनावश्यक खरीदारी ना करें। अगर कोई भुगतान करना है या निवेश से जुड़ा फैसला लेना है तो पहले सभी जरूरी जानकारियां जांच लें। कारोबारियों को पुराने लेनदेन की शर्तों पर दोबारा चर्चा करनी पड़ सकती है। पैसों के मामले में किसी की बात पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें। आज बजट के अनुसार खर्च करना और आर्थिक जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल सेहत के लिहाज से आज मानसिक तनाव से बचना आपके लिए जरूरी होगा। किसी अपने के साथ हुई बहस या पुरानी बात याद आने से मन भारी रह सकता है। बार-बार उसी बातचीत के बारे में सोचने से बेचैनी बढ़ सकती है। ऐसे में खुद को थोड़ा समय दें और तुरंत कोई प्रतिक्रिया देने से बचें। कुछ देर शांत जगह पर बैठें और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। मन में चल रही बातों को कागज पर लिखना भी उपयोगी रहेगा। दिनचर्या में हल्की सैर और आराम के लिए समय निकालें। हर समस्या का समाधान तुरंत निकालने का दबाव खुद पर ना डालें। अपनी गलती स्वीकार करना और मन की बात समझना भी मानसिक शांति बनाए रखने का एक अच्छा तरीका है।