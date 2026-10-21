मूलांक 1 राशिफल 21 अक्टूबर: आफिस मीटिंग में ना काटें किसी की बात
किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोग ऑफिस मीटिंग में आज थोड़ा सतर्क रहें। जाने-अनजाने में भी ऑफिस मीटिंग के दौरान आज किसी की भी बात ना काटें। पढ़ें 21 अक्टूबर का अंक राशिफल।
सूर्य के स्वामी अंक 1 वालों के लिए यह दिन अपने असर और अपने व्यवहार के बीच सही संतुलन बनाने का है। बात मनवाने की क्षमता आपके पास रहती है, लेकिन हर जगह अपनी ही चलाने की कोशिश उलटा असर दे सकती है। वहीं जरूरत से ज्यादा चुप रहना भी आपको पीछे कर सकता है। 21 अक्टूबर 2026 का मूलांक 3 संवाद, सीख और समझदारी बढ़ाता है, जबकि भाग्यांक 5 हालात को तेज और बदलता हुआ रखता है। ऐसे में साफ बात करें, पर दबाव बनाकर नहीं। जिम्मेदारी लें, पर हर काम अपने कंधे पर उठाने की आदत न रखें। पहचान बनाने का अच्छा मौका है, बस अहंकार और लाचारी दोनों से दूरी रखें।
लव राशिफल
रिश्तों में आपकी बात का वजन रहता है, इसलिए लहजा बहुत मायने रखेगा। अगर आप हर छोटी बात में दिशा तय करना चाहेंगे तो सामने वाला दबाव महसूस कर सकता है। दूसरी तरफ, मन की बात रोकने से दूरी बढ़ सकती है। बेहतर रहेगा कि आप अपनी जरूरत साफ शब्दों में रखें और दूसरे की राय भी पूरा सुनें। परिवार में किसी फैसले को लेकर आपकी तरफ देखा जा सकता है। वहां आदेश देने के बजाय समझाकर बात करें। प्रेम संबंधों में सम्मान और बराबरी का भाव बनाए रखना सबसे ज्यादा काम आएगा।
करियर राशिफल
कामकाज में नेतृत्व दिखाने का मौका मिल सकता है, खासकर वहां जहां लोग दिशा चाहते हों। ऑफिस की मीटिंग में आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन फायदा तभी होगा जब आप सिर्फ बोलें नहीं, दूसरों के पॉइंट भी जोड़ें। मूलांक 3 की ऊर्जा प्रेजेंटेशन, आइडिया और सीखने में मदद देगी। भाग्यांक 5 अचानक बदलाव, नई सूचना या तेज फैसले सामने ला सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है कि सिर्फ आत्मविश्वास काफी नहीं, तैयारी भी बराबर जरूरी है। बिजनेस में पार्टनर या टीम के साथ रोल साफ रखें। ज्यादा कंट्रोल और ज्यादा ढील, दोनों ही काम बिगाड़ सकते हैं।
फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में अपनी स्थिति मजबूत दिखाने की चाह बढ़ सकती है। यही जगह है जहां संतुलन जरूरी है। जरूरत से ज्यादा रिस्क लेकर प्रभाव जमाने की कोशिश ठीक नहीं होगी। वहीं डर की वजह से सही मौका छोड़ना भी नुकसान दे सकता है। लेन देन में शर्तें साफ रखें। अगर कोई साझा खर्च या काम है तो पहले जिम्मेदारी तय कर लें। छोटे फैसले लिखकर करना बेहतर रहेगा। दिखावे वाला खर्च बाद में खटक सकता है, इसलिए बजट को सामने रखकर ही प्लान करें।
हेल्थ राशिफल
तनाव सीधे सिर, आंखों और शरीर की गर्मी पर असर डाल सकता है। अगर दिन भर फैसले लेने हैं तो बीच में पांच मिनट का शांत ब्रेक लें। तेज बहस के बाद तुरंत दूसरा काम पकड़ने के बजाय पानी पिएं और सांस सामान्य करें। सुबह हल्की धूप लेना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा आपको भीतर से स्थिर भी करती है। मीठी चीजों और बहुत मसालेदार खाने में संतुलन रखें।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: असर दिखाने के चक्कर में बात को आदेश न बनाएं। चुप रहकर नाराजगी जमा न करें। ऑफिस की मीटिंग में दूसरों की बात काटना भारी पड़ सकता है।
आज की सलाह: अपनी बात रखें, लेकिन जगह दूसरों के लिए भी छोड़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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