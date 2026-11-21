मूलांक 1 राशिफल 21 नवंबर 2026: आज प्यार और रिश्तों पर खास फोकस रहेगा एवं मन की उलझन दूर करने के लिए दिन बेहद अनुकूल है। जानिए स्वामी सूर्य के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।

मूलांक 1 वालों के लिए 21 नवंबर का दिन निजी रिश्तों और भावनाओं के लिहाज से खास रहने वाला है। आज आपका ध्यान प्यार, परिवार और अपनों से जुड़ी बातों पर अधिक रहेगा। मन में लंबे समय से चल रही किसी उलझन को दूर करने के लिए बातचीत का सहारा लेना अच्छा रहेगा। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। इस मूलांक के स्वामी सूर्य हैं, जो आत्मविश्वास, नेतृत्व और आत्मसम्मान के कारक माने जाते हैं। आज का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 आपके रिश्तों से जुड़े मामलों को विशेष महत्व देंगे। ऐसे में अपनी बात खुलकर कहें, लेकिन सामने वाले की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करें।

मूलांक 1 का लव राशिफल प्रेम जीवन के मामले में आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात को लेकर मन में नाराजगी या असमंजस है तो उसे बातचीत के जरिए दूर करने का प्रयास करें। अपनी भावनाओं को दबाकर रखने से बेहतर है कि सही समय देखकर दिल की बात कह दें। हालांकि, बातचीत के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि आप केवल अपनी बात साबित करने में न जुट जाएं। पार्टनर की भावनाओं और अपेक्षाओं को समझना भी जरूरी होगा। जो लोग सिंगल हैं, उनके मन में किसी खास व्यक्ति को लेकर विचार आ सकते हैं। जल्दबाजी में अपनी भावनाएं जाहिर करने के बजाय सामने वाले की सहजता को समझें। परिवार के किसी सदस्य से भी निजी परेशानी साझा करने का मौका मिलेगा।

मूलांक 1 के स्वामी सूर्य हैं, जो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के कारक माने जाते हैं। 21 नवंबर को मूलांक 3 और भाग्यांक 6 का प्रभाव आपके प्रेम और निजी रिश्तों को खास महत्व देगा। पार्टनर के साथ पुरानी नाराजगी दूर करने, परिवार से मन की बात साझा करने और आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखने का अच्छा समय है। अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति, प्रेम जीवन और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 1 का करियर राशिफल करियर के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन निजी जीवन की बातें काम के बीच आपका ध्यान भटका सकती हैं। किसी रिश्ते या पारिवारिक मामले को लेकर मन परेशान है, तो इसका असर आपकी एकाग्रता पर पड़ सकता है। बेहतर होगा कि जरूरी कामों की सूची बनाकर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों के साथ बातचीत में संतुलन बनाए रखना होगा। ऑफिस की किसी चर्चा को व्यक्तिगत मुद्दा बनाने से बचें। व्यापार से जुड़े लोगों को कामकाज के फैसले भावनाओं में आकर नहीं लेने चाहिए। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का समय निर्धारित करना फायदेमंद रहेगा। सूर्य का प्रभाव आपको आत्मविश्वास देगा। अपनी नेतृत्व क्षमता का इस्तेमाल टीम के साथ तालमेल बनाने और अधूरे काम पूरे करने में करें।

मूलांक 1 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज आपको समझदारी से फैसले लेने की जरूरत है। किसी करीबी व्यक्ति को खुश करने या रिश्ते में अपनी अहमियत दिखाने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। उपहार या खरीदारी के जरिए प्यार जताना जरूरी नहीं है। आपकी छोटी-सी कोशिश भी अपनों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। यदि परिवार में पैसों को लेकर कोई पुरानी बात चल रही है तो उसे स्पष्ट करने का अच्छा समय है। किसी के साथ साझा खर्च या लेनदेन है तो हिसाब-किताब साफ रखें। दूसरों की आर्थिक मदद करने से पहले अपनी जरूरतों और बजट पर भी ध्यान दें। आज आत्मसम्मान बनाए रखते हुए अपनी आर्थिक सीमाएं बताने में संकोच न करें। बिना सोचे-समझे खरीदारी करना आपके बजट को बिगाड़ सकता है।

मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल सेहत के लिहाज से आज मानसिक शांति पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। निजी जीवन की चिंताओं को बार-बार सोचने से मन में बेचैनी बढ़ सकती है। इसका असर आपकी दिनचर्या और काम करने की क्षमता पर भी पड़ सकता है। बेहतर होगा कि कुछ समय खुद के लिए निकालें। मन में जो बातें चल रही हैं, उन्हें कागज पर लिखने से उलझन समझने में आसानी होगी। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत करना भी मन हल्का कर सकता है। सुबह कुछ देर टहलें और दिनभर पर्याप्त पानी पीते रहें। रात में समय पर सोने की कोशिश करें। हर समस्या का समाधान एक ही दिन में निकालने का दबाव खुद पर न डालें। शांत मन से लिया गया फैसला आपको मानसिक रूप से बेहतर महसूस कराएगा।