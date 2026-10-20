मूलांक 1 राशिफल 20 अक्टूबर: कुछ नया करने का मिलेगा मौका, लेकिन बिना प्लान के ना उठाएं बड़ा कदम
Mulank 1 Horoscope 20 October 2026: सूर्य के प्रभाव से मिलेगा कुछ नया करने का मौका। जानें मूलांक 1 का लव, करियर, मनी एवं हेल्थ राशिफल और क्यों बिना प्लान के कदम न उठाने की है सलाह।
मन में कुछ नया करने की हलचल रहेगी। एक जैसी रुटीन से निकलकर अलग अनुभव लेने का मूड बन सकता है। 20 अक्टूबर 2026 का मूलांक 2 आपके तेज स्वभाव को थोड़ा नरम बनाता है, जबकि भाग्यांक 4 इस नई ऊर्जा को ढांचे में लाने की मांग करेगा। सूर्य के स्वामी होने से आप आगे बढ़कर पहल करना चाहेंगे, पर केवल दिखावे के लिए नहीं, काम की बात के लिए कदम उठाएं। दोस्त से बातचीत में कोई नया आइडिया मिल सकता है। छोटी सी कोशिश भी ताजगी देगी। पहचान बनाने की चाह बनी रहेगी, लेकिन हर जगह खुद को साबित करने का दबाव लेने की जरूरत नहीं है। नया करें, पर समझदारी के साथ करें।
मूलांक 1 का लव राशिफल
रिश्तों में ताजगी लाने का मन रहेगा। अगर बात कुछ दिनों से एक जैसी चल रही थी, तो अलग तरीके से जुड़ने की कोशिश करें। पार्टनर या करीबी दोस्त से खुलकर बातचीत करने पर मन हल्का होगा। मूलांक 2 की ऊर्जा आपको सुनने की कला दे रही है, इसलिए केवल अपनी बात रखने के बजाय सामने वाले की भावना भी समझें। सूर्य का असर आपको साफ बोलने की ताकत देता है, पर शब्द थोड़े नरम रखें। किसी दोस्त के साथ हल्की बातचीत भी रिश्ते में नया भरोसा ला सकती है।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
कामकाज में नया तरीका अपनाने की इच्छा रहेगी और यही इस दिन की खास बात हो सकती है। भाग्यांक 4 बता रहा है कि केवल आइडिया काफी नहीं होगा, उसे सही प्लान और टाइमलाइन भी चाहिए। ऑफिस में कोई अलग सुझाव देने का मौका मिले तो पीछे ना हटें। पढ़ाई कर रहे लोगों के लिए नया विषय, नई तकनीक या अलग स्टडी पैटर्न मददगार रह सकता है। सूर्य आपको नेतृत्व देता है, इसलिए टीम में पहल करना स्वाभाविक है। बस यह ध्यान रखें कि हर चर्चा को अपनी जीत का मुद्दा ना बनाएं। दोस्त या सहकर्मी से हुई छोटी बात भी करियर सोच बदल सकती है।
मूलांक 1 का मनी राशिफल
पैसे के मामले में कुछ नया करने की चाह रहेगी। जैसे किसी नई चीज पर खर्च, नया टूल, या काम से जुड़ी छोटी खरीदारी। इसमें बुराई नहीं है, पर भाग्यांक 4 कहता है कि बजट की लाइन साफ रखें। जो खर्च अनुभव दे और आगे काम आए, वही बेहतर रहेगा। उधार देकर या लेकर दोस्ती को उलझाने से बचें। सूर्य आपको बड़ा सोचने की आदत देता है, लेकिन रकम के मामले में हिसाब सीधा रखना ज्यादा ठीक रहेगा।
मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल
ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन मन का उत्साह शरीर की सीमा से आगे ना निकल जाए, इसका ध्यान रखें। ज्यादा एक्टिव दिन में पानी कम पीना या बीच के छोटे ब्रेक छोड़ना थकान दे सकता है। गर्दन, कंधे या आंखों में खिंचाव महसूस हो तो थोड़ी देर रुकें। हल्की वॉक और कुछ मिनट खुली हवा में रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 1 के जातकों के लिए 20 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी रचनात्मक ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता का सही इस्तेमाल करने का है। सूर्य देव की कृपा से आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, लेकिन मूलांक 2 और भाग्यांक 4 का यह योग आपको हर काम में संतुलन और अनुशासन बनाए रखने की सीख देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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