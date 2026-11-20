मूलांक 1 राशिफल 20 नवंबर: बार-बार ना बदलें अपनी राय, सोच-समझकर लें फैसला
मूलांक 1 राशिफल 20 नवंबर 2026: आज अपनी राय बार-बार न बदलें और भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर फैसला लें। जानिए स्वामी सूर्य के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
दिन में मन का रुख बदलता रहेगा और फैसले लेते समय भावनाओं का असर ज्यादा होगा। किसी अपने के प्रति झुकाव आपकी परख में चूक करा सकता है। एक ही बात पर बार बार राय बदलने से उलझन होगी। 20 नवंबर 2026 का मूलांक 2 आपका मित्र अंक है और भाग्यांक 5 बातचीत से बात समझने पर जोर देता है। इसलिए दोस्तों और परिवार से खुलकर चर्चा करना मददगार रहेगा। अंक 1 के स्वामी सूर्य का आत्मविश्वास आपको अपनी बात रखने का बल देगा, लेकिन अपनी राय को अंतिम मानने से बचें। नेतृत्व की जिम्मेदारी में दूसरों की बात सुनना भी शामिल है। मन की दुविधा बताने में संकोच ना करें। बातचीत से स्थिति साफ होगी।
मूलांक 1 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी बदलती राय सामने वाले को उलझाएगी। कभी किसी बात से बहुत लगाव होगा तो कभी उसी पर संदेह रहेगा। पार्टनर या परिवार के सदस्य की बात को अपने पुराने अनुभव से जोड़कर परखने से बचें। जो महसूस हो रहा है, उसे साफ शब्दों में बताएं। खुली बातचीत से एक दूसरे का नजरिया समझने में मदद मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई पर चर्चा हो तो पहले उनकी मुश्किल सुनें। अपनी पसंद को उनकी जरूरत मान लेना उचित नहीं होगा। किसी भरोसेमंद दोस्त से मन की बात कहना भी सहारा देगा।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
काम और पढ़ाई में बार बार तरीका बदलने की इच्छा होगी। भावनात्मक झुकाव के कारण किसी सुझाव को जरूरत से ज्यादा महत्व देने की आशंका है। ऑफिस में किसी प्रस्ताव पर राय देने से पहले उसके तथ्य लिख लें। सूर्य से जुड़ी नेतृत्व की भावना उपयोगी है, पर टीम की बात पूरी सुनना भी आपकी जिम्मेदारी है। बिजनेस में परिचित व्यक्ति की बात और काम की शर्तों को अलग रखकर देखें। विद्यार्थी एक विषय की कठिनाई देखकर पूरा अध्ययन प्लान ना बदलें। परिवार या दोस्त से अपनी उलझन पर साफ चर्चा करना अगला कदम समझने में मदद करेगा।
मूलांक 1 का मनी राशिफल
पैसे से जुड़े फैसलों में व्यक्तिगत पसंद आपकी परख को प्रभावित कर सकती है। किसी चीज को लेने का मन बने और फिर बदल जाए तो पहले उसकी जरूरत लिखें। खरीदारी, निवेश या लेनदेन में केवल अपनापन देखकर सहमति ना दें। रकम और शर्तों की जानकारी जांचें। परिवार के साझा खर्च पर खुलकर बात करना उपयोगी रहेगा। बजट को लेकर दुविधा हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ हिसाब देखें। अंतिम निर्णय तथ्यों के आधार पर लें।
मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल
मन का उतार चढ़ाव दिनचर्या को लेकर असमंजस बढ़ाएगा। कभी बहुत कुछ करने का मन होगा, कभी काम टालने का। अपने लिए हल्का और निभाने योग्य क्रम रखें। किसी बातचीत के बाद बेचैनी महसूस हो तो कुछ देर शांत बैठकर अपनी भावना लिखें। भरोसेमंद दोस्त या परिवार से बात करना मददगार रहेगा। खुद से हर पल एक जैसा उत्साह रखने की उम्मीद ना करें।
20 नवंबर 2026 का दिन मूलांक 1 के जातकों को जल्दबाजी और वैचारिक अस्थिरता से बचकर संयम के साथ आगे बढ़ने का संदेश दे रहा है। स्वामी सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा से आपको सही दिशा जरूर मिलेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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