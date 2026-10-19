मूलांक 1 राशिफल 19 अक्टूबर: हर बात का पूरा जवाब मांगना पड़ सकता है भारी, आज अपनी राय थोपने से बचें
Mulank 1 Horoscope 19 October 2026: सूर्य के प्रभाव से हर बात में स्पष्टता चाहेगा मन। जानें मूलांक 1 का लव, करियर, मनी एवं हेल्थ राशिफल और क्यों राय थोपना पड़ सकता है भारी।
सुबह घर के छोटे खर्च का हिसाब देखते समय आपको लग सकता है कि हर बात साफ और सीधी होनी चाहिए। यही आपके दिन का मुख्य सुर रहेगा। 19 अक्टूबर 2026 में मूलांक 1 की तेज ऊर्जा और भाग्यांक 3 की अभिव्यक्ति मिलकर आपको बात को जड़ तक समझने की चाह देंगे। सूर्य का असर नेतृत्व और जिम्मेदारी बढ़ाता है, इसलिए आप आधे जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे। किसी उलझन को पकड़कर बैठे रहना भी संभव है, जब तक उसका हल ना मिल जाए। बस ध्यान रखें, अपनी राय को अंतिम सच मानने से बात बिगड़ सकती है। खुलापन अच्छा रहेगा, पर सामने वाले को बोलने की जगह भी दें। तभी आपकी बात का असर सही दिशा में जाएगा।
मूलांक 1 का लव राशिफल
रिश्तों में साफगोई की जरूरत महसूस होगी। अगर पार्टनर या घर के किसी सदस्य ने बात घुमा दी, तो आपको चिढ़ हो सकती है। सूर्य आपको सीधा बोलना सिखाता है, पर उसी के साथ अहं का रंग भी आता है। इसलिए सच पूछें, लेकिन पूछताछ जैसा माहौल ना बनाएं। परिवार में किसी छोटे खर्च, जिम्मेदारी या फैसले पर आपकी राय मजबूत रहेगी। बेहतर होगा, अपनी बात समझाकर रखें, थोपें नहीं। प्रेम संबंध में सच्ची बातचीत से दूरी कम हो सकती है, पर शब्द थोड़े नरम रखें।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी पकड़ मजबूत दिखेगी। ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में कोई मुद्दा आपको चैन से बैठने नहीं देगा, जब तक उसका पूरा जवाब ना मिल जाए। 19 अक्टूबर 2026 का भाग्यांक 3 बोलचाल, प्रेजेंटेशन और आइडिया रखने की ताकत देता है, जबकि मूलांक 1 आपको आगे बढ़कर कमान संभालने का मन देगा। यह अच्छी बात है, लेकिन टीम के लोगों से बहुत सख्त जवाब मांगना तनाव बढ़ा सकता है। स्टूडेंट्स किसी टॉपिक की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। यह फायदेमंद है, बस एक सवाल पर अटककर बाकी काम पीछे ना छोड़ें। मीटिंग में स्पष्ट बात रखें, पर दूसरों की बात बीच में काटने से बचें।
मूलांक 1 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में छोटी रकम भी आपकी नजर से नहीं बचेगी। घर के छोटे खर्च, बिल, रोजमर्रा की खरीदारी या किसी पुराने हिसाब को लेकर आप ज्यादा सजग रहेंगे। यह सतर्कता काम आएगी। फिर भी किसी पर तुरंत शक करने या बिना पूरी जानकारी के कड़ा बोलने से माहौल बिगड़ सकता है। आय सामान्य रह सकती है, पर खर्च का पैटर्न समझने का अच्छा समय है। किसी लेनदेन में सिर्फ आधी जानकारी पर भरोसा ना करें। साफ कागज और साफ बात दोनों जरूरी रहेंगे।
मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल
दिमाग एक ही बात में अटका रहे तो सिर भारी लग सकता है। सूर्य प्रधान होने से शरीर में गर्मी, चिड़चिड़ापन या आंखों पर दबाव महसूस हो सकता है। थोड़ा खुला चलना, सुबह की धूप लेना और पानी ठीक मात्रा में पीना मदद करेगा। अगर मन बार बार उसी समस्या पर लौट रहा है, तो उसे कागज पर लिख लें। इससे सोच बिखरेगी नहीं और दबाव थोड़ा हल्का होगा।
मूलांक 1 के जातकों के लिए 19 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी नेतृत्व क्षमता का सही उपयोग करने और अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखने का है। सूर्य देव की कृपा से आपका प्रभाव कार्यस्थल और घर दोनों जगह बना रहेगा, लेकिन मूलांक 1 और भाग्यांक 3 का यह योग आपको अत्यधिक कड़ाई से बचने और अपनों के दृष्टिकोण को भी सम्मान देने की सलाह देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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