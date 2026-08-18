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मूलांक 1 वालों पर आज सूर्य मेहरबान, लेंगे सही फैसले, रिश्तों में ना करें बस ये छोटी सी भूल

By Anita Baranwal
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Mulank 1 Ank Jyotish 19 August 2026: आज मूलांक 1 वाले लोग सूर्य की एनर्जी के चलते कई सही फैसले लेते दिखेंगे। हालांकि रिश्तों के मामलों में आज थोड़ा सा बचकर चलना ही सही होगा। साथ ही किसी भी कागज संबंधित चीज पर एकदम से भरोसा ना करें।  

Numerology Horoscope Today 20 June 2026: Mulank 1 Future Predictions and Bhavishyafal
Numerology Horoscope Today 20 June 2026: Mulank 1 Future Predictions and Bhavishyafal

Aaj Ka Ank Jyotish Mulank 1 Bhavishyafal 19 August 2026: आपका आत्मविश्वास इस समय सही दिशा में काम कर सकता है। 19 अगस्त 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 होने से सूर्य की नेतृत्व क्षमता आपके फैसलों में साफ दिखेगी। अपने विचार खुलकर रखें, क्योंकि आपके प्रयासों को सराहना मिलने की संभावना है। भीतर की शांति आपको कठिन बात भी सहज ढंग से कहने में मदद करेगी। काम की प्राथमिकताएं तय करें और किसी जरूरी कागज की जांच ध्यान से करें। हस्ताक्षर, तारीख और शर्तों को दोबारा पढ़ना बेहतर रहेगा। आगे बढ़ने की इच्छा अच्छी है, बस अपनी बात को अंतिम मानने के बजाय दूसरों की उपयोगी राय भी सुनें।

लव राशिफल

रिश्तों में आपका भरोसा और स्पष्टता सुकून दे सकती है। पार्टनर या किसी करीबी के सामने मन की बात कहने का अच्छा अवसर बन सकता है। आप अपनी योजनाएं साझा करेंगे तो सामने वाले को भी जुड़ाव महसूस होगा। परिवार में किसी जिम्मेदारी को लेकर आपकी राय महत्वपूर्ण रह सकती है। फिर भी बातचीत को आदेश जैसा रूप न दें। सूर्य का प्रभाव आपको आगे रखता है, पर अपनापन तब बढ़ेगा जब आप दूसरे की जरूरत और भावना को भी बराबर जगह देंगे।

करियर राशिफल

ऑफिस, पढ़ाई या बिजनेस में अपनी क्षमता दिखाने का समय है। कोई नया आइडिया, प्रेजेंटेशन या जिम्मेदारी आपके पक्ष में जा सकती है। आपके काम को नोटिस किए जाने की संभावना है, इसलिए तैयारी में कमी न रखें। बिजनेस से जुड़ी यात्रा या मीटिंग की प्लानिंग आगे बढ़ सकती है। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य लिखकर पढ़ाई का क्रम बनाना लाभकारी रहेगा। किसी जरूरी कागज, आवेदन या रिपोर्ट की जांच विशेष रूप से करें। सूर्य आपको नेतृत्व देता है, लेकिन टीम के सुझाव शामिल करने से परिणाम अधिक मजबूत बन सकते हैं।

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फाइनेंस राशिफल

आय से जुड़े प्रयासों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, खासकर जब आप अपनी योजना साफ तरीके से रखें। किसी काम, यात्रा या नए प्रोजेक्ट के लिए बजट बनाने की जरूरत पड़ सकती है। खर्च करने से पहले जरूरी कागज और भुगतान की शर्तें जांच लें। बड़े फैसले केवल उत्साह में न लें। धन संबंधी बातचीत में आत्मविश्वास रखें, पर आंकड़ों के बिना कोई वादा न करें। बचत का छोटा लक्ष्य बनाना भी मन को स्थिर रखेगा।

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हेल्थ राशिफल

मन का संतुलन आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा। काम का उत्साह बढ़े तो बीच में कुछ मिनट रुककर गर्दन और कंधों को आराम दें। तेज धूप में निकलना हो तो पानी साथ रखें। अपनी बात साबित करने की लगातार कोशिश थकान दे सकती है। दिन के अंत में अगले कामों की छोटी सूची बनाएं। इससे मन हल्का रहेगा और नींद बेहतर हो सकती है।

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शुभ अंक: 9

शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा

शुभ दिशा: पूर्व

एलर्ट्स: जरूरी कागज बिना पढ़े स्वीकार न करें। यात्रा या मीटिंग की योजना में समय और बजट जांचें। अपनी उपलब्धि बताते समय दूसरों का योगदान न भूलें।

आज की सलाह: आत्मविश्वास के साथ बोलें, पर हर कागज ध्यान से पढ़ें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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