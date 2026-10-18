मूलांक 1 राशिफल 18 अक्टूबर: काम की रफ्तार पड़ सकती है धीमी, सही फॉलो-अप से बनेगी बात
Mulank 1 Horoscope 18 October 2026: सूर्य के प्रभाव से काम की रफ्तार पड़ सकती है धीमी। जानें मूलांक 1 का लव, करियर, मनी एवं हेल्थ राशिफल और सही फॉलो-अप के खास उपाय।
दिन की चाल थोड़ी धीमी और उलझी हुई लग सकती है। आप आमतौर पर काम तुरंत आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि सूर्य का असर आपको नेतृत्व, स्पष्टता और पहचान की चाह देता है। लेकिन कुछ मामले, खासकर सरकारी कागज, अनुमति, नियम या अटके हुए भुगतान, अपनी गति से ही चलेंगे। इससे मन में खीझ आ सकती है। ऐसे में अपनी बात ठोस रखें, पर दबाव बनाकर काम निकलवाने की कोशिश ना करें। 18 अक्टूबर 2026 का मूलांक 9 आपको सक्रिय बनाता है, जबकि भाग्यांक 2 नरमी और तालमेल मांगता है। इसलिए तेज इरादे के साथ शांत तरीका रखें। जितना साफ रिकॉर्ड और जितना धीरज, उतनी कम टेंशन रहेगी।
मूलांक 1 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी बात सही हो सकती है, पर लहजा भी उतना ही जरूरी रहेगा। मन में कामकाजी दबाव हो तो उसका असर घर और प्रेम जीवन पर दिख सकता है। पार्टनर या परिवार को यह ना लगे कि आप सिर्फ आदेश दे रहे हैं। सूर्य आपको केंद्र में रहने की आदत देता है, लेकिन हर बात में आखिरी फैसला सुनाना इस समय दूरी बढ़ा सकता है। कोई छोटी बात अटक जाए तो उसे बहस का मुद्दा ना बनाएं। सुनने की आदत बढ़ेगी तो तालमेल बेहतर रहेगा। नरमी से कही गई बात ज्यादा असर करेगी।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
ऑफिस की मीटिंग में आपकी मौजूदगी मजबूत रहेगी, पर हर बात तुरंत अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश उलटी पड़ सकती है। सीनियर, प्रशासन, पॉलिसी या डॉक्यूमेंट से जुड़े कामों में रुकावट आ सकती है। अगर कोई पेमेंट, अप्रूवल या फाइल अटकी है तो उसे लेकर बार बार चिढ़ना फायदा नहीं देगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है कि मेहनत जारी रखें, लेकिन रिजल्ट या जवाब आने में थोड़ा समय लग सकता है। मूलांक 9 काम को आगे धकेलना चाहता है, जबकि भाग्यांक 2 कहता है कि सहयोग और फॉलो अप से राह बनेगी। अपनी तैयारी और रिकॉर्ड मजबूत रखें।
मूलांक 1 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में सबसे बड़ा मुद्दा फ्लो का रह सकता है। आय का रास्ता बंद नहीं दिखता, लेकिन कुछ भुगतान अटकने से प्लान बिगड़ सकता है। इसलिए बजट को थोड़ा संभालकर चलाना बेहतर रहेगा। सरकारी शुल्क, टैक्स, कागजी भुगतान या आधिकारिक लेनदेन में दोबारा जांच करें। सूर्य आपको बड़े फैसले लेने का साहस देता है, पर इस समय वित्तीय अनुशासन ज्यादा काम आएगा। जो रकम आनी है, उसके लिए धैर्य और सही फॉलो अप दोनों जरूरी हैं।
मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल
खीज और अधीरता शरीर पर गर्मी की तरह असर डाल सकती है। सिर भारी लगना, आंखों में थकान या बीपी जैसा दबाव महसूस हो सकता है। थोड़ी देर धूप में शांत टहलना, पानी ठीक मात्रा में लेना और काम के बीच छोटे ब्रेक रखना आपके लिए उपयोगी रहेगा। जब बात अटके, उसी समय जवाब देने के बजाय कुछ मिनट रुककर सोचें। इससे मन और शरीर दोनों हल्के रहेंगे।
मूलांक 1 के जातकों के लिए 18 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी उग्रता पर नियंत्रण रखकर शांति और बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ने का है। सूर्य देव की कृपा से आपकी कार्यकुशलता बनी रहेगी, लेकिन मूलांक 9 और भाग्यांक 2 का यह संतुलन आपको प्रशासनिक मामलों में धैर्य रखने और सही तरीके से फॉलो-अप करने की सलाह देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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