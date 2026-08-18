मूलांक 1 राशिफल 18 अगस्त: जिद पर अड़े रहने से बिगड़ सकती है बात, दूसरों की बात सुनना भी जरूरी
मूलांक 1 राशिफल 18 अगस्त 2026: जानिए अंक 1 के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। अहंकार को फैसलों से दूर रखें और पेंडिंग काम पूरे करें। जानें अंक 1 वालों का आज का लव, करियर, धन और सेहत का संपूर्ण भविष्यफल।
18 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 1 वाले जातकों के लिए अपनी बात पर अड़े रहने और दूसरों की राय सुनने के बीच संतुलन बनाने वाला रहेगा। मन परिचित लोगों और तय कामों के बीच रहना चाहेगा। नई बात या अचानक बदला प्लान असहजता दे सकता है। सूर्य के प्रभाव से आप अपनी बात पर टिके रहेंगे, लेकिन हर स्थिति को अपने तरीके से चलाने की कोशिश तनाव बढ़ा सकती है। मूलांक 9 और भाग्यांक 9 जिम्मेदारी लेने और बड़े नजरिए से सोचने का संकेत दे रहे हैं। परिवार की बातचीत में भावनाएं पहले बोल सकती हैं। जवाब देने से पहले सामने वाले की बात पूरी सुनें। अपनी पहचान बनाए रखें, लेकिन अहं को निर्णय का आधार ना बनने दें।
मूलांक 1 का लव राशिफल
रिश्तों में आप सुरक्षा और अपनापन खोजेंगे, इसलिए परिचित ढंग से बात होना आपको अच्छा लगेगा। पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य का अलग विचार पहले पसंद नहीं आएगा। फिर भी बातचीत बंद करने के बजाय अपना पक्ष शांत स्वर में रखें। सूर्य आपको नेतृत्व देता है, मगर रिश्तों में बराबरी का सम्मान जरूरी है। किसी पुराने मुद्दे को बार-बार उठाने से बचें। छोटी सी पहल, जैसे हालचाल पूछना या साथ बैठकर बात करना, दूरी कम कर सकता है। दूसरों की बात सुनने से रिश्ते में गर्माहट बनी रहेगी और जिद के कारण बिगाड़ नहीं होगा।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में तय तरीके से काम करने की इच्छा रहेगी। नया टास्क या नई टीम के साथ जुड़ना चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन इससे आपकी क्षमता सामने आ सकती है। सूर्य का आत्मविश्वास आपको जिम्मेदारी वाले काम में आगे रखेगा। केवल मूड के आधार पर किसी मीटिंग, आवेदन या प्रोजेक्ट से पीछे ना हटें। सामूहिक काम और सेवा भाव मजबूत रहेगा। अपनी योजना साफ रखें और जरूरत पड़ने पर सहयोग मांगने में संकोच ना करें। दूसरों की राय सुनकर आगे बढ़ने से काम आसान होगा और परिणाम बेहतर मिलेंगे।
मूलांक 1 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में परिचित विकल्प सुरक्षित लगेंगे। यह सोच ठीक है, पर बिना जानकारी के किसी पुराने तरीके को ही सबसे बेहतर मान लेना सही नहीं होगा। घरेलू जरूरतों या परिवार से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। बजट देखकर निर्णय लें। भावुक होकर किसी को बड़ी रकम देने या तुरंत खरीदारी करने से बचें। आय के नए स्रोत पर विचार कर सकते हैं, लेकिन पहले उसकी शर्तें समझ लें। सोच-समझकर खर्च करने से आर्थिक स्थिति संभली रहेगी और अनावश्यक तनाव नहीं बढ़ेगा।
मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल
मूड का असर ऊर्जा और काम की गति पर पड़ सकता है। सुबह कुछ समय धूप में टहलना आपके लिए उपयोगी रहेगा, क्योंकि सूर्य का संबंध सक्रियता और आत्मबल से है। गर्दन और कंधों में जकड़न महसूस हो तो हल्का स्ट्रेच करें। मन भारी लगे तो परिवार की बातों को भीतर दबाने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करें। हल्का भोजन और नियमित पानी पीने से शरीर संतुलित रहेगा। मन को हल्का रखने से स्वास्थ्य बेहतर महसूस होगा।
आज का दिन जिद पर अड़े रहने से बचने का है। दूसरों की बात सुनकर आत्मविश्वास से निर्णय लें तो रिश्ते और काम दोनों सुधरेंगे। नए विचार सुनने से सही रास्ता साफ दिखेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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