मूलांक 1 राशिफल 17 अक्टूबर: पैसों को लेकर आज ना लें कोई बड़ा रिस्क
1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोगों को आज मनी मैटर्स में ज्यादा उलझना नहीं है। किसी भी तरह का रिस्क लेने से आज बचें। जानें आज सूर्य किस ओर ध्यान देने का संकेत दे रहे हैं?
आपके भीतर की रचनात्मक सोच और उत्साह मिलकर किसी नए काम की नींव रख सकते हैं। अंक 1 पर सूर्य का असर आपको आगे बढ़कर बात रखने, पहल करने और जिम्मेदारी लेने की ताकत देता है। इसी वजह से आपकी बात सुनी भी जाएगी। 17 अक्टूबर 2026 का मूलांक 8 है, इसलिए काम को सिर्फ जोश से नहीं, ढांचे और अनुशासन के साथ आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। भाग्यांक 1 दिन की ऊर्जा को आपके पक्ष में ला सकता है, खासकर जब आप साफ इरादे के साथ प्लान रखें। घर के छोटे खर्च या किसी जरूरी खरीद को लेकर समझदारी दिखानी होगी। अपनी पहचान बनाने का मौका है, पर अहंकार से दूरी रखें।
लव राशिफल
रिश्तों में आपकी साफ बात और गर्मजोशी असर दिखा सकती है। अगर मन में कोई नई योजना है, तो पार्टनर या परिवार से खुलकर साझा करें। आपकी पहल की सराहना हो सकती है, बशर्ते सामने वाले की राय को भी जगह दें। सूर्य का स्वभाव नेतृत्व देता है, लेकिन रिश्तों में सिर्फ आगे चलना काफी नहीं, साथ लेकर चलना भी जरूरी है। किसी छोटे घरेलू खर्च या जिम्मेदारी को लेकर बातचीत हो सकती है। उसे तकरार नहीं, तालमेल से सुलझाएं।
करियर राशिफल
कामकाज के मोर्चे पर नए प्रोजेक्ट, नई जिम्मेदारी या नई दिशा पर सोच मजबूत हो सकती है। आपकी आइडिया वैल्यू पाएंगे, खासकर तब जब आप उन्हें साफ और व्यावहारिक तरीके से रखें। 17 अक्टूबर 2026 में मूलांक 8 का असर मेहनत, सिस्टम और रिजल्ट पर जोर देता है, इसलिए सिर्फ क्रिएटिव सोच नहीं, उसका रोडमैप भी तैयार रखें। भाग्यांक 1 आपकी लीडरशिप को उभारता है। स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, ग्रुप वर्क या किसी कॉन्सेप्ट को समझाने में लाभ हो सकता है। ऑफिस में अपनी बात रखते समय आत्मविश्वास रखें, पर दूसरों को काटने से बचें।
आर्थिक राशिफल
धन के मामले में बहुत बड़ा जोखिम लेने की जगह छोटे और समझदार कदम बेहतर रहेंगे। घर के छोटे खर्च पर नजर रखें, क्योंकि यहीं से बजट का संतुलन बिगड़ता है। नया काम शुरू करने की सोच हो तो पहले जरूरी लागत और समय का हिसाब देख लें। आय के नए रास्ते की संभावना बन सकती है, लेकिन शुरुआत में धैर्य रखना होगा। किसी लेनदेन में सिर्फ भरोसे पर नहीं, साफ बात पर आगे बढ़ें।
स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी उठाने पर शरीर भारी लग सकता है। सिर, आंखों या शरीर की गर्मी से जुड़ी हल्की परेशानी हो तो पानी और आराम को नजरअंदाज न करें। थोड़ी देर धूप में टहलना और सुबह का छोटा स्ट्रेच आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दिन भर की भागदौड़ में खाने का अंतर बहुत लंबा न होने दें।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: अपनी बात मनवाने में जिद न दिखाएं। नए काम में कागजी तैयारी अधूरी न छोड़ें। घर के छोटे खर्च को हल्का समझकर टालें नहीं।
आज की सलाह: नया प्लान शुरू करें, पर ढांचा पहले साफ रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र