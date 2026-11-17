मूलांक 1 राशिफल 17 नवंबर 2026: आज धैर्य से लेना होगा काम, अटके भुगतान से बढ़ेगी परेशानी
मूलांक 1 राशिफल 17 नवंबर 2026: आज सरकारी कामकाज में देरी और अटके भुगतान से परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए धैर्य से काम लें। जानिए स्वामी सूर्य के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
17 नवंबर का दिन मूलांक 1 वालों के लिए थोड़ा धैर्य रखने का संकेत दे रहा है। सरकारी कामकाज में देरी और अटके हुए भुगतान के कारण मन परेशान रह सकता है। ऐसे में जल्दबाजी या गुस्से में कोई फैसला लेने के बजाय स्थिति को समझकर आगे बढ़ना बेहतर होगा। अपनी बात स्पष्ट रखें, लेकिन दूसरों पर दबाव बनाने से बचें। मूलांक 1 के स्वामी सूर्य हैं, जो आत्मविश्वास, नेतृत्व और जिम्मेदारी के प्रतीक माने जाते हैं। इन्हीं गुणों का सहारा लें, लेकिन अपनी बात मनवाने की जिद से बचें।
मूलांक 1 का लव राशिफल
प्रेम और पारिवारिक रिश्तों के मामले में आज आपको अपने व्यवहार पर खास ध्यान देना होगा। कामकाज में आ रही रुकावट या भुगतान में देरी की नाराजगी पार्टनर पर निकालना ठीक नहीं रहेगा। अगर किसी बात को लेकर मन परेशान है, तो उसे अपने साथी से खुलकर साझा करें। इससे उन्हें आपकी स्थिति समझने में आसानी होगी। रिश्ते में आत्मसम्मान जरूरी है, लेकिन हर छोटी बात को प्रतिष्ठा का सवाल बनाना दूरियां बढ़ा सकता है। परिवार में पैसों या किसी जरूरी खर्च को लेकर बातचीत हो सकती है। इस दौरान अपनी बात रखने के साथ दूसरे सदस्यों की राय भी सुनें। किसी पुराने विवाद को फिर से उठाने से बचें। बातचीत में संयम रखने से घर का माहौल सहज बना रहेगा।
सूर्य के प्रभाव से आज मूलांक 1 वालों में आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना मजबूत रहेगी, लेकिन सरकारी कामकाज में देरी और अटके भुगतान से तनाव बढ़ सकता है। करियर और आर्थिक मामलों में जल्दबाजी के बजाय धैर्य और समझदारी से कदम उठाना जरूरी होगा। जानें आज प्रेम, नौकरी, कारोबार और धन के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन। अटके काम, आर्थिक परेशानियों और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में आज आपको किसी काम के पूरा होने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। खासतौर पर सरकारी विभाग से जुड़े आवेदन, दस्तावेज या मंजूरी के मामलों में जल्द परिणाम मिलने की उम्मीद कम रखें। नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में किसी भुगतान या लंबित काम की जानकारी देनी पड़ सकती है। ऐसे में नाराजगी जाहिर करने के बजाय जरूरी दस्तावेज और तारीखों के साथ अपनी बात रखें। बिजनेस करने वालों को भी सरकारी प्रक्रिया से जुड़े कामों में अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। सूर्य का प्रभाव आपको नेतृत्व और जिम्मेदारी लेने की प्रेरणा देता है, इसलिए मुश्किल स्थिति में भी अपनी भूमिका निभाएं। विद्यार्थियों को भी संस्थान से जुड़े जरूरी कागजात जांच लेने चाहिए। किसी जवाब का इंतजार करते हुए पढ़ाई और दूसरे कामों को प्रभावित ना होने दें।
मूलांक 1 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज का दिन थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। किसी पुराने भुगतान के अटकने या तय समय पर रकम नहीं मिलने से आपकी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में उस पैसे को अपने बजट का हिस्सा ना मानें, जो अभी आपके खाते में नहीं आया है। जरूरी खर्चों को प्राथमिकता दें और फिलहाल गैरजरूरी खरीदारी टालना बेहतर रहेगा। अगर किसी व्यक्ति या संस्था से रकम मिलनी है, तो उससे स्पष्ट रूप से भुगतान की स्थिति पूछें। पुराने लेनदेन की रसीद, संदेश और दूसरे जरूरी रिकॉर्ड संभालकर रखें। आर्थिक दबाव में आकर किसी को नया वादा करने से बचें। अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च करना भी ठीक नहीं होगा। धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो स्थिति संभालने में आसानी होगी।
मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज मानसिक थकान और कामकाज की चिंता को नजरअंदाज ना करें। किसी सरकारी काम या अटके भुगतान को लेकर बार-बार सोचने से मन बेचैन रह सकता है। हर थोड़ी देर में फोन या संदेश चेक करने के बजाय लंबित काम की जानकारी लेने के लिए एक समय तय करें। इससे बेवजह की चिंता कम करने में मदद मिलेगी। दिन के बीच कुछ समय अपने लिए निकालें। हल्की चहलकदमी करें या शांत जगह पर बैठकर मन को आराम दें। काम पूरा करने की जल्दी में भोजन और आराम को नजरअंदाज ना करें। सूर्य से जुड़ी सक्रियता आपको आगे बढ़ने का हौसला देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लगातार खुद पर दबाव बनाए रखें। अपनी क्षमता के अनुसार काम करें और थकान महसूस होने पर थोड़ा विश्राम जरूर लें।
17 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 1 के जातक यदि धैर्य बनाए रखते हुए लंबित काम की स्थिति पूछते हैं और अपने सभी जरूरी कागज तैयार रखते हैं, तो हर उलझन धीरे-धीरे सुलझ जाएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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