मूलांक 1 राशिफल: 16 नवंबर को नए प्रोजेक्ट की रखेंगे नींव, आपके आइडिया को मिलेगी सराहना
मूलांक 1 राशिफल 16 नवंबर 2026: आज आपकी रचनात्मक सोच से नए प्रोजेक्ट की नींव पड़ेगी और आइडिया को सराहना मिलेगी। जानिए स्वामी सूर्य के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
आपकी रचनात्मक सोच और उत्साह से किसी नए प्रोजेक्ट की नींव पड़ेगी। आपके विचारों की सराहना होगी और उन्हें स्वागत मिलेगा। 16 नवंबर का दिन अपनी सोच सामने रखने के लिए अच्छा है। तारीख के मूलांक 7 से आपका संबंध तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 1 आपके अंक से मेल खाता है। इससे अपनी पहल को दिशा देने का भरोसा रहेगा। आपके स्वामी सूर्य का नेतृत्व और आत्मविश्वास इस शुरुआत में मददगार रहेगा। जिम्मेदारी लेने की तैयारी रखें, लेकिन हर बात अपनी तरह मनवाने का दबाव ना बनाएं। शुरुआत छोटी हो तो भी उसे कम ना आंकें। अपने विचार का एक साफ खाका तैयार करें, ताकि सामने वाले को आपकी योजना समझने में आसानी हो।
मूलांक 1 लव राशिफल
रिश्तों में आपकी नई सोच बातचीत को ताजगी देगी। साथ मिलकर कुछ करने या घर की किसी बात को नए ढंग से संभालने का आपका विचार सराहा जाएगा। पार्टनर और परिवार के सामने अपनी बात उत्साह से रखें, साथ ही उनकी पसंद के लिए जगह छोड़ें। सूर्य से जुड़ा नेतृत्व यहां पहल करने में काम आएगा, फैसले थोपने में नहीं। यदि अपनी बात समझाने में झिझक हो तो छोटी बातचीत से शुरुआत करें। अपनापन रहेगा जब साझा योजना में सबकी भूमिका साफ होगी।
सूर्य के प्रभाव से आज मूलांक 1 वालों की रचनात्मक सोच और नेतृत्व क्षमता को पहचान मिल सकती है। किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने और अपने आइडिया से दूसरों को प्रभावित करने का अच्छा मौका है, लेकिन उत्साह में आकर खर्च बढ़ाना या दूसरों पर अपनी बात थोपना परेशानी दे सकता है। जानें आज प्रेम, करियर और धन के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन। अपने करियर और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 1 करियर राशिफल
पढ़ाई और काम में नए प्रोजेक्ट का विचार आकार लेगा। आपकी रचनात्मक सोच को सराहना और स्वागत मिलेगा। विद्यार्थी किसी विषय को प्रस्तुत करने का नया तरीका तैयार करें। नौकरी में अपनी योजना का उद्देश्य और पहला कदम साफ रखें। बिजनेस में नए विचार पर काम शुरू करने से पहले उसमें लगने वाली मेहनत और साधनों का हिसाब लिखें। सूर्य का आत्मविश्वास आपको पहल की ताकत देगा, जबकि जिम्मेदारी का भाव योजना को जमीन से जोड़े रखेगा। पूरा खाका एक साथ तैयार करने का दबाव महसूस हो तो पहले उसका छोटा हिस्सा बनाएं।
मूलांक 1 मनी राशिफल
नई योजना को लेकर उत्साह रहेगा, इसलिए उसके शुरुआती खर्च का खाका बनाना उपयोगी होगा। विचार की सराहना को तुरंत कमाई का संकेत ना मानें। पहले देखें कि उपलब्ध बजट में कौन सा कदम उठाया जा सकता है। ऑनलाइन पेमेंट करते समय रकम और पाने वाले का नाम दोबारा जांचें। किसी सेवा या सामान की जरूरत हो तो उसकी शर्तें पढ़ें। रचनात्मक शुरुआत पर खर्च तय करते हुए रोजमर्रा की जरूरतों के लिए रकम अलग रखें।
मूलांक 1 हेल्थ राशिफल
नए विचार पर काम करने का उत्साह रहेगा। उसे लगातार काम करने का दबाव ना बनने दें। योजना लिखते हुए बीच में थोड़ी देर उठकर टहलें और काम रोकने का एक समय तय करें। हर विचार को उसी दिन पूरा करने की कोशिश थकाने वाली हो सकती है। जो बात अधूरी रह जाए, उसे नोट कर लें ताकि आराम के दौरान बार बार उसी पर लौटना ना पड़े।
16 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 1 के जातक यदि अपने नए विचार को कागज पर लिखकर उसका पहला कदम सोच-समझकर तय करते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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