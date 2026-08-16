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मूलांक 1 राशिफल 16 अगस्त 2026: जिम्मेदारियों का बोझ करेगा परेशान, शांत दिमाग से लें हर फैसला

By Anita Baranwal
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16 अगस्त 2026 का मूलांक 1 राशिफल: जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ सकता है। प्रेम, नौकरी, पैसे और सेहत में क्या बदलाव आएंगे? शांत मन से फैसला लेने की सलाह के साथ पूरा राशिफल पढ़ें।

Mulank 1 Rashifal 16 August 2026
मूलांक 1 राशिफल 16 अगस्त 2026

अंक 1 वाले लोगों के लिए 16 अगस्त 2026 का दिन जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है। सुबह का रूटीन बिगड़ जाए या कई काम एक साथ आ जाएं, तो मन पर दबाव महसूस होना स्वाभाविक है। सूर्य का प्रभाव आपको नेतृत्व और जिम्मेदारी लेने वाला बनाता है, लेकिन हर काम अकेले संभालने की कोशिश थका सकती है। मूलांक 7 और भाग्यांक 7 की ऊर्जा इस बात की याद दिला रही है कि पहले रुककर सोचें और अपनी प्राथमिकताएं तय करें। शांत मन से लिया गया हर फैसला आपकी पहचान को और मजबूत करेगा।

मूलांक 1 का लव राशिफल

आज रिश्तों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। पार्टनर को लग सकता है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, जबकि असल में आप सिर्फ काम के दबाव में हैं। मन की उलझन को रिश्तों पर हावी ना होने दें। अपनी बात नरम शब्दों में साफ-साफ कहें, तो गलतफहमी कम होगी। परिवार में छोटी बात पर मतभेद उभर सकता है, इसलिए अपनी राय थोपने के बजाय सामने वाले की भी सुनें। सूर्य आपको नेतृत्व की शक्ति देता है, लेकिन रिश्तों में बराबरी और सम्मान रखना जरूरी है। किसी अपने से खुलकर बात करने से मन हल्का महसूस होगा और रिश्ते फिर से गर्मजोशी भरे लगेंगे।

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मूलांक 1 का करियर राशिफल

ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में आज अपेक्षाएं ज्यादा महसूस हो सकती हैं। कई कामों की जिम्मेदारी एक साथ आए, तो घबराने के बजाय सूची बनाकर आगे बढ़ें। मूलांक 7 और भाग्यांक 7 की वजह से आप गहराई से सोच पाएंगे, इसलिए अधूरे काम, रिपोर्ट या प्रोजेक्ट पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। सूर्य के प्रभाव से आप अपनी क्षमता साबित करना चाहेंगे, लेकिन हर चर्चा में खुद को सही साबित करने की कोशिश से बचें। वरिष्ठों या टीम के साथ तथ्यों पर आधारित बात करें। नई योजना को तुरंत लागू करने के बजाय उसकी तैयारी अच्छी तरह जांच लें। शांत दिमाग से काम करने पर आज की मेहनत रंग लाएगी।

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मूलांक 1 का मनी राशिफल

पैसे को लेकर आज मन में चिंता हो सकती है, खासकर जब कई जरूरी खर्च एक साथ दिखें। पहले आवश्यक भुगतान और नियमित खर्चों का हिसाब अच्छी तरह देख लें। भावनात्मक दबाव में किसी को उधार देने या बड़ी खरीदारी का फैसला लेने से बचें। आय से जुड़ी किसी बात पर स्पष्टता मिल सकती है, लेकिन कागजी जानकारी ध्यान से पढ़ें। सूर्य की ऊर्जा आपको आत्मविश्वास देती है, फिर भी बजट बनाकर चलना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। छोटी-छोटी बचत भी आगे चलकर बड़ी राहत दे सकती है। आज शांत मन से वित्तीय फैसले लें तो आर्थिक स्थिति संभली रहेगी।

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मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल

जिम्मेदारियों का बोझ आज सिर भारी होने, आंखों में थकान या बेचैनी के रूप में दिख सकता है। सुबह कुछ मिनट शांत बैठकर सांसों पर ध्यान दें। काम के बीच पानी पीते रहें और गर्दन व कंधों को हल्का स्ट्रेच दें। मन बहुत भरा लगे, तो हर बात का जवाब तुरंत देने की जरूरत नहीं है। थोड़ी एकांत की जगह आपको संतुलन दे सकती है। आज शरीर और मन दोनों को आराम देना जरूरी है। शांत दिमाग बनाए रखने से थकान कम महसूस होगी और दिन बेहतर तरीके से निकल जाएगा।

आज का दिन जिम्मेदारियों से भरा है, लेकिन शांत मन से हर फैसला लेने पर आप आसानी से पार पा सकते हैं। पहले मन को स्थिर करें, फिर कामों का क्रम तय करें। इससे दिन सकारात्मक रहेगा और आपकी पहचान और मजबूत होगी।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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