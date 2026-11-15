मूलांक 1 राशिफल 15 नवंबर 2026: सूर्य देंगे मुश्किलों से लड़ने की ताकत, लेकिन खुद पर ज्यादा बोझ ना डालें
Mulank 1 Horoscope 15 Nov 2026: मूलांक 1 (1, 10, 19, 28 जन्म तिथि) के लिए जानें 15 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज खुद पर ज्यादा बोझ नहीं डालना है जरूरी।
मन खुश रहेगा और आपको अपनी मर्जी से जीने की नई आजादी मिलने जैसा एहसास होगा। उबाऊ कामों से हटकर कुछ मनोरंजक करने का रास्ता निकालेंगे। 15 नवंबर 2026 का दिन आपके लिए अच्छा है। तारीख के मूलांक 6 से आपका तटस्थ संबंध है, जबकि भाग्यांक 9 आपका मित्र है और रविवार के स्वामी का अंक भी 1 है। यह मेल आपके उत्साह को सहारा देगा। आपके स्वामी सूर्य का आत्मविश्वास अपनी पसंद सामने रखने में दिखेगा। पड़ोसी या रिश्तेदार से मुलाकात में हल्की बातचीत मन को और खुलापन देगी। बस अपनी इच्छा रखते हुए सामने वाले की पसंद भी पूछें। जिम्मेदारी का छोटा काम पहले निपटा लें, फिर मनपसंद गतिविधि का आनंद लें।
मूलांक 1 का लव राशिफल
रिश्तों में खुलकर हंसने और हल्की बातचीत करने का मन होगा। पार्टनर के साथ रोज की एक जैसी चर्चा से हटकर किसी मजेदार याद या साझा पसंद पर बात करेंगे। अपनी आजादी का एहसास सुखद रहेगा, लेकिन दूसरे की सुविधा भी पूछ लें। परिवार के साथ मनोरंजन का छोटा प्लान बनाते समय सबको अपनी पसंद रखने दें। सूर्य से जुड़ा नेतृत्व यहां अपनापन बढ़ाने में लगाएं। हर बात तय करने का जिम्मा अकेले उठाना आपको भी थका सकता है।
सूर्य के प्रभाव से आज मूलांक 1 वालों का आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ेगा। मनपसंद काम करने और जिंदगी का आनंद लेने के मौके मिलेंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां लेने और मनोरंजन पर फिजूल खर्च करने से बचना होगा। जानें आज आपका प्रेम जीवन, करियर, धन और सेहत का हाल कैसा रहेगा। अपने भविष्य और जीवन से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
पढ़ाई और काम में एक ही ढर्रा उबाऊ लगेगा। कुछ नया और दिलचस्प करने की इच्छा रहेगी। विद्यार्थी किसी कठिन विषय को सवालों की छोटी प्रतियोगिता या चित्रों वाले नोट्स से समझने की कोशिश करें। ऑफिस के काम को छोटे हिस्सों में बांटकर हर हिस्सा पूरा होने पर थोड़ा विराम लें। बिजनेस में नया तरीका सोचते समय पहले उसकी उपयोगिता लिखें। सूर्य का आत्मविश्वास पहल करने में मदद देगा, पर नेतृत्व के साथ जिम्मेदारी भी रखें। मनोरंजन की चाह में जरूरी काम अधूरा छोड़ना बाद में दबाव बढ़ा सकता है।
मूलांक 1 का मनी राशिफल
खुशी और खुलेपन के इस दौर में मनोरंजन पर खर्च करने का मन होगा। घूमने, किसी कार्यक्रम या अपनी पसंद की चीज के लिए पहले बजट में जगह देखें। आनंद लेने की इच्छा स्वाभाविक है, बस उसकी सीमा तय रखें। आय या निवेश से बड़े लाभ का अनुमान लगाकर खर्च ना बढ़ाएं। किसी साझा मनोरंजन के प्लान में अपना हिस्सा पहले स्पष्ट कर लें। सूर्य से जुड़ा दिखावे का आकर्षण खरीदारी की वजह ना बने।
मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल
मन का उत्साह आपको कुछ मनोरंजक करने की ओर ले जाएगा। हल्का नृत्य, पसंदीदा संगीत पर चलना या कोई सहज खेल दिन में शामिल करें। अपनी क्षमता के अनुसार अवधि रखें और थकान लगे तो विराम लें। सूर्य का जोश खुद को साबित करने का दबाव ना बने। आराम के पल भी आपकी अपनी आजादी का हिस्सा हैं।
15 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 1 के जातक यदि खुद पर अनावश्यक बोझ डालने से बचते हैं और शांत मन से अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं, तो सूर्य देव की कृपा से हर कठिन स्थिति पर विजय प्राप्त करेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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