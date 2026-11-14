मूलांक 1 राशिफल: 14 नवंबर को पैसों के मामले में रहें सतर्क, सरकारी काम में हो सकती है देरी
Mulank 1 Horoscope 14 Nov 2026: मूलांक 1 (1, 10, 19, 28 जन्म तिथि) के लिए जानें 14 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज पैसों और सरकारी काम में सतर्कता है जरूरी।
सरकारी कामकाज के लिए दिन ज्यादा अनुकूल नहीं है। भुगतान अटकने की संभावना भी है, जिससे झुंझलाहट होगी। इन मामलों को सुलझने में समय लगेगा, इसलिए अपनी उम्मीदें व्यावहारिक रखें। 14 नवंबर 2026 को मूलांक 5 से आपके अंक 1 का संबंध तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 8 से मित्रता है। ऐसे में अपनी बात शांत ढंग से रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके स्वामी सूर्य आत्मविश्वास और जिम्मेदारी से जुड़े हैं। इन्हीं गुणों का सहारा लें, लेकिन अपनी बात मनवाने की जिद से बचें। कागजों की सूची बनाकर लंबित काम की स्थिति पूछें। इंतजार आसान नहीं होगा, फिर भी हर देरी को अपनी क्षमता पर सवाल ना मानें।
मूलांक 1 का लव राशिफल
काम या भुगतान की अड़चन से पैदा हुई झुंझलाहट बातचीत में उतरने से रोकें। पार्टनर को साफ बताएं कि आपकी परेशानी किस बात को लेकर है। इससे अपनी मनःस्थिति समझाना आसान होगा। सूर्य से जुड़ा आत्मसम्मान अहम है, लेकिन रिश्ते में हर बात को अपनी प्रतिष्ठा से ना जोड़ें। परिवार में किसी खर्च पर चर्चा हो तो उपलब्ध रकम और अटके भुगतान को अलग रखकर बात करें। सामने वाले की बात पूरी सुनें। हर समस्या का तुरंत जवाब देने की जिम्मेदारी अकेले अपने ऊपर ना लें।
सूर्य के प्रभाव से आज मूलांक 1 वालों को आत्मविश्वास और धैर्य के साथ फैसले लेने होंगे। सरकारी कामकाज में देरी और भुगतान अटकने से परेशानी बढ़ सकती है, वहीं पैसों के मामले में लापरवाही भारी पड़ सकती है। जानें आज का दिन आपके प्रेम, करियर और धन के मामले में कैसा रहेगा। पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करके अपने सवालों के जवाब भी पाएं।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
नौकरी या बिजनेस से जुड़े सरकारी काम में अतिरिक्त समय रखें। आवेदन, दस्तावेज या मंजूरी से जुड़े मामले तुरंत सुलझने की उम्मीद ना बांधें। ऑफिस की मीटिंग में भुगतान की स्थिति बतानी हो तो तारीख और उपलब्ध जानकारी साथ रखें। नाराजगी जताने से अधिक उपयोगी होगा कि आप अगला कदम स्पष्ट करें। सूर्य का नेतृत्व वाला गुण यहां जिम्मेदारी लेने में दिखेगा, दबाव बनाने में नहीं। विद्यार्थियों को सरकारी संस्थान से जुड़े कागजी काम की सूची जांचनी चाहिए। किसी जवाब की प्रतीक्षा में अपनी नियमित पढ़ाई और बाकी जरूरी काम रोककर ना रखें।
मूलांक 1 का मनी राशिफल
भुगतान रुकने की संभावना है, इसलिए मिलने वाली रकम को अभी उपलब्ध पैसा मानकर बजट ना बनाएं। देरी से खीझ होगी, खासकर जब खर्च सामने हों। लेनदेन की रसीद और पुराने संदेश एक जगह रखें। रकम की स्थिति पूछते समय स्पष्ट जानकारी मांगें और अगली बातचीत का दिन तय करें। सूर्य से जुड़ा आत्मविश्वास काम आएगा, पर प्रतिष्ठा के दबाव में कोई आर्थिक वादा ना करें। अटके मामले को सुलझने के लिए समय देना होगा।
मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल
अटके काम की चिंता दिनभर मन में घूमे तो थोड़ी देर के लिए कागज और संदेश अलग रख दें। किसी लंबित मामले की स्थिति बार बार जांचने की जगह उसके लिए एक तय अंतराल रखें। बीच में हल्की चहलकदमी करें या शांत बैठें। सूर्य से जुड़ी सक्रियता को हर वक्त खुद पर दबाव बनाने में ना बदलें। अपनी थकान को भी जगह दें।
14 नवंबर का दिन मूलांक 1 के जातकों को संयम और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मित्र अंकों और स्वामी सूर्य के मार्गदर्शन से आप हर परिस्थिति को संभालने में सक्षम रहेंगे। बस आर्थिक निर्णयों में सावधानी बरतें, सरकारी कार्यों में धैर्य रखें और अपने रिश्तों में मधुरता बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र