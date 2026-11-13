मूलांक 1 राशिफल 13 नवंबर 2026: करियर में चमकने का मौका, लेकिन जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना पड़ेगा भारी
Mulank 1 Horoscope 13 Nov 2026: मूलांक 1 (1, 10, 19, 28 जन्म तिथि) के लिए जानें 13 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज समझदारी से काम बांटना है जरूरी।
बाजार या दुकान का काम संभालते हुए अपना पूरा प्रयास करें, लेकिन हर जिम्मेदारी अपने सिर पर ना लें। दिन की मुख्य बात यही है कि समझदारी से काम बांटें और जरूरत से ज्यादा चिंता में ना उलझें। 13 नवंबर 2026 के मूलांक 4 से अंक 1 का रिश्ता तटस्थ है और भाग्यांक 7 है, इसलिए अपनी समझ से स्थिति परखना अहम रहेगा। आपके स्वामी सूर्य का नेतृत्व वाला गुण जिम्मेदारी उठाने को प्रेरित करेगा। बस, अपनी काबिलियत साबित करने के चक्कर में पूरा बोझ उठाने से बचें। कोई काम अधूरा दिखे तो खुद को दोष ना दें। पहले उसकी जरूरत समझें, फिर अगला कदम तय करें। नकारात्मक विचार आएं तो अब तक हुए काम पर भी नजर डालें।
मूलांक 1 का लव राशिफल
रिश्तों में हर बात ठीक रखने की जिम्मेदारी अकेले आपकी नहीं है। पार्टनर से बात करते समय अपनी थकान या चिंता साफ शब्दों में रखें। सामने वाले की बात पूरी सुनने से बातचीत सहज रहेगी। सूर्य से जुड़ा आत्मसम्मान अपनी जगह है, लेकिन हर सुझाव को अपनी काबिलियत पर सवाल ना मानें। परिवार के किसी काम में सबकी सुविधा पूछकर जिम्मेदारी बांटें। किसी छोटी चुप्पी का नकारात्मक मतलब निकालने से बचें। मन में उलझन हो तो अनुमान लगाने की जगह सीधे पूछ लें।
सूर्य के प्रभाव से आज आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी होगी। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन क्या दूसरों की जिम्मेदारियां उठाना आपके लिए परेशानी बन सकता है? आज का पूरा हाल जानने और अपने सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
काम और पढ़ाई में बेहतर प्रयास का मतलब हर काम खुद करना नहीं है। ऑफिस में अपनी जिम्मेदारी साफ रखें और साझा काम के हिस्से पहले तय कर लें। सूर्य का नेतृत्व वाला गुण तभी उपयोगी होगा, जब आप दूसरों को भी योगदान देने दें। बिजनेस में दुकान की व्यवस्था या ग्राहक की मांग समझकर काम की प्राथमिकता बनाएं। हर छोटी अड़चन को अपनी असफलता मानना बोझ बढ़ाएगा। विद्यार्थियों के लिए पूरे पाठ्यक्रम की चिंता करने से बेहतर है कि एक विषय का तय हिस्सा पूरा करें। मदद की जरूरत हो तो सवाल स्पष्ट रखें।
मूलांक 1 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में हर जरूरत पूरी करने का दबाव खुद पर ना डालें। खरीदारी से पहले सूची और उपलब्ध रकम का मिलान करें। दुकान या बाजार के लेनदेन में हिसाब लिखकर रखना उपयोगी रहेगा। किसी खर्च को लेकर चिंता हो तो उसकी वास्तविक रकम देखें, मन में बड़ा आंकड़ा ना बनाएं। आय या निवेश के बारे में सोचते समय जानकारी जांचें। अपनी जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन दूसरों के हिस्से का आर्थिक बोझ उठाने से पहले अपनी क्षमता परखें।
मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल
हर काम पूरा करने का दबाव आपकी दिनचर्या को भारी बना देगा। काम के बीच कुछ मिनट का खाली अंतर रखें और उस दौरान अगली जिम्मेदारी की सूची ना बनाएं। मन में नकारात्मक बातें घूम रही हों तो उन्हें कागज पर लिखकर जरूरी काम अलग करें। अपनी ऊर्जा के हिसाब से काम का आकार तय करें। आराम को भी दिन की योजना में जगह दें।
13 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 1 के जातक यदि अपनी जिम्मेदारियों को समझदारी से बांटते हैं और अनावश्यक तनाव से दूर रहते हैं, तो वे कार्यक्षेत्र में निश्चित रूप से चमक सकते हैं। अपने स्वामी सूर्य देव के आत्मविश्वास और भाग्यांक 7 की सूझबूझ का सही संतुलन बनाकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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