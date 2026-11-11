मूलांक 1 राशिफल 11 नवंबर: अपनी कमियां गिनेंगे, जीवन का जायजा लेना रहेगा अहम
मूलांक 1 वालों को आज अपनी कमियां खूब नजर आने वाली है। जानें आज यानी 11 नवंबर का दिन कैसा जाने वाला है?
सूर्य के प्रभाव वाले आप प्रयासों से निराश होकर अपनी ही कमियां ज्यादा गिनेंगे। मेहनत के बाद संतोष न मिलना खलेगा, लेकिन जीवन का जायजा लेने और आगे की योजना बनाने के लिए दिन अच्छा है। ११ नवंबर २०२६ का मूलांक २ आपका मित्र है, जबकि भाग्यांक और बुधवार का अंक ५ है। यह मेल अपनी स्थिति समझकर अगला रास्ता तय करने की बात को बल देता है। सूर्य का आत्मविश्वास और जिम्मेदारी निभाने का गुण इस समीक्षा में काम आएगा। बस हर अधूरे काम को अपनी काबिलियत की कमी न मानें। लिखें कि किस प्रयास में अड़चन रही और किस तरीके को बदलना है। खुद को थोड़ा समय दें।
लव राशिफल
अपनी कोशिशों से हुई निराशा रिश्तों की बातचीत में भी झलकेगी। मन में खुद को दोष देने की आदत रहेगी, इसलिए अपनी हर कमी पार्टनर की नजर से देखने न लगें। शाम की चाय पर बातचीत में बताएं कि इन दिनों किस बात से असंतोष है। परिवार के साथ आगे की योजना पर चर्चा के लिए भी दिन अच्छा है। सूर्य का नेतृत्व यहां अपनी बात मनवाने में नहीं, जिम्मेदारी साझा करने में लगाएं। सामने वाले की राय पूरी सुनें और अपनी परेशानी साफ शब्दों में रखें।
करियर राशिफल
काम और पढ़ाई में लगाए प्रयासों का मनचाहा असर न दिखने से खुद पर सवाल उठेंगे। अपनी तैयारी, काम करने के तरीके और लक्ष्य की समीक्षा के लिए दिन अनुकूल है। विद्यार्थी देखें कि मेहनत किस हिस्से में लग रही है और अभ्यास कहां छूट रहा है। नौकरी में अपनी जिम्मेदारियों और अधूरे कामों की अलग सूची बनाएं। बिजनेस में अगला कदम तय करने से पहले पिछले प्रयासों का हिसाब देखें। सूर्य आपको पहल करने की प्रेरणा देता है, लेकिन हर जिम्मेदारी अकेले उठाना बोझ बढ़ाएगा। आगे की योजना छोटे चरणों में रखें।
आर्थिक राशिफल
आर्थिक स्थिति की समीक्षा करते हुए अपनी पुरानी पसंद पर असंतोष रहेगा। इस भावना में खुद को दोष देने से हिसाब साफ नहीं होगा। आय, तय खर्च और बचत की मौजूदा स्थिति एक जगह लिखें। आगे की आर्थिक योजना बनाने के लिए दिन अच्छा है। किसी खरीदारी या निवेश पर विचार हो तो पहले उसका उद्देश्य और उपलब्ध रकम देखें। अपनी पहचान बनाए रखने के लिए खर्च करने का दबाव न लें।
हेल्थ राशिफल
लगातार अपनी कमियां गिनने से मन थका हुआ रहेगा। दिन की समीक्षा के लिए एक छोटा समय तय करें, फिर उसी बात को बार बार दोहराने से विराम लें। कागज पर अपनी उलझन लिखना एक व्यावहारिक तरीका है। काम के बीच कुछ देर शांत बैठें या सहज गति से टहलें। अपनी दिनचर्या को भी आगे की योजना में जगह दें।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: अधूरे प्रयासों को अपनी पूरी काबिलियत का फैसला न मानें। निराशा में आगे की योजना छोड़ न दें। रिश्तों की बातचीत को अपनी कमियां गिनाने तक सीमित न रखें।
आज की सलाह: अपने प्रयासों की समीक्षा करके अगला छोटा कदम तय करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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