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मूलांक 1 राशिफल 11 अगस्त 2026: आज ज्यादा दौड़भाग ना करें, पैसों को लेकर भी रहें सतर्क

By Anita Baranwal
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मूलांक 1 राशिफल 11 अगस्त 2026 में आज बेकार की दौड़भाग से बचें और पैसों में सतर्कता बरतें। लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का सटीक पूर्वानुमान जानें। नरम अंदाज और समझदारी अपनाकर दिन को सफल बनाएं।

Mulank 1 Horoscope
मूलांक 1 आज का राशिफल

अंक 1 यानी 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों के लिए 11 अगस्त 2026 का दिन नरम और सहयोग वाला है। मूलांक 2 और भाग्यांक 2 की ऊर्जा बातचीत और तालमेल पर जोर दे रही है। सूर्य की वजह से नेतृत्व की चाह तो रहेगी, लेकिन हर बात में आगे बढ़कर बोलना जरूरी नहीं है। छोटी सावधानी बरतें, तो दिन बेहतर बीतेगा। बेकार की दौड़भाग से बचें और समझदारी से काम लें।

मूलांक 1 का लव राशिफल

रिश्तों में आपका सीधा स्वभाव अच्छा है, लेकिन आज नरमी जोड़ना और भी जरूरी रहेगा। दिन की 2 वाली ऊर्जा बताती है कि सामने वाला आपकी बात से ज्यादा आपके अंदाज को महसूस करेगा। फोन पर की गई छोटी बातचीत भी मन पर असर छोड़ सकती है। पार्टनर से अपनी बात साफ कहें, लेकिन जवाब सुनने का धैर्य रखें। परिवार में किसी बात पर अपना फैसला अंतिम मानने की उम्मीद ना करें। सूर्य आपको अहमियत देता है, लेकिन रिश्ते पहचान से नहीं बल्कि अपनापन से चलते हैं। नरम लहजा अपनाएं तो नजदीकी बढ़ेगी।

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मूलांक 1 का करियर राशिफल

कामकाज में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की इच्छा तो बनी रहेगी, लेकिन हर मीटिंग, कॉल या बाहर के दौरे से फायदा मिले यह जरूरी नहीं। बिजनेस ट्रिप या कलेक्शन के प्रयास थकान ज्यादा दे सकते हैं और नतीजा हल्का रह सकता है। अकेले दबाव बनाने से बेहतर होगा कि समझदारी से तालमेल बैठाएं। प्रेजेंटेशन, कंटेंट, प्लानिंग, ब्रांडिंग या क्रिएटिव आइडिया पर काम करना ज्यादा असरदार रहेगा। छात्रों के लिए रटने से ज्यादा समझकर पढ़ना उपयोगी साबित होगा। टीम का मूड समझना आज सफलता की कुंजी है।

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मूलांक 1 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में थोड़ी रुकावट का संकेत है। जो भुगतान मिलना चाहिए, उसमें देरी हो सकती है, इसलिए केवल उम्मीद के आधार पर बजट ना बनाएं। कलेक्शन के लिए बार-बार फोन करना थकाने वाला लग सकता है, इसलिए बात को व्यवस्थित तरीके से रखें। नया खर्च सिर्फ दिखावे या जल्द असर के लिए ना करें। सूर्य बड़ा सोचने की आदत देता है, लेकिन 2 की ऊर्जा छोटे संतुलन की सलाह दे रही है। क्रिएटिव काम से आगे चलकर कमाई का रास्ता खुल सकता है। सतर्क रहें तो नुकसान से बचेंगे।

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मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल

शरीर से ज्यादा मन की खीझ संभालने की जरूरत रहेगी। जब काम अटकता है, तो अंक 1 वाले लोग भीतर से गरम हो जाते हैं। इसी वजह से सिर भारी लगना, आंखों में जलन या बेचैनी महसूस हो सकती है। थोड़ी देर धूप में शांत टहलना, पानी सही मात्रा में लेना और एक समय पर सिर्फ एक काम करना फायदेमंद रहेगा। शाम को कोई क्रिएटिव काम मन को हल्का कर सकता है। आराम और संयम बनाए रखें तो स्वास्थ्य संतुलित रहेगा।

आज की सलाह है कि जहां दबाव काम ना आए वहां समझदारी और हुनर अपनाएं। फोन पर पैसे मांगते समय टोन सख्त ना रखें और बेकार की दौड़भाग से बचें। शांत रहकर आगे बढ़ें तो दिन अच्छा बीतेगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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