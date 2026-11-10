मूलांक 1 राशिफल 10 नवंबर 2026: एक साथ आएंगे कई नए विचार, कामकाज में बरतनी होगी सावधानी
मूलांक 1 राशिफल 10 नवंबर 2026: आज मन में कई नए विचार आएंगे, लेकिन तय जिम्मेदारियों में सावधानी बरतें। जानिए स्वामी सूर्य के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
काम की जिम्मेदारियों के बीच आपके मन में कई नए और उत्साह जगाने वाले विचार आएंगे। रचनात्मक सोच के लिए दिन अच्छा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों में लापरवाही भारी पड़ सकती है। 10 नवंबर 2026 का मूलांक 1 आपके अंक से मेल खाता है और भाग्यांक 4 इन विचारों को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने की जरूरत बताता है। आपके स्वामी सूर्य का आत्मविश्वास पहल करने का हौसला देगा। नेतृत्व करते समय दूसरों की बात भी सुनें, ताकि अपनी सोच पर गर्व अहंकार में ना बदले। कई विचार एक साथ आने पर उलझन होना स्वाभाविक है। उन्हें लिख लें और पहले उस काम को चुनें जिसकी जिम्मेदारी आपने पहले से ली हुई है।
मूलांक 1 का लव राशिफल
रिश्तों में कुछ नया करने का उत्साह रहेगा। बातचीत को दिलचस्प बनाने और अपनी भावनाएं सहज ढंग से रखने के विचार आएंगे। पार्टनर या परिवार के साथ कोई छोटा साझा प्लान बनाते समय उनकी पसंद पूछें। सूर्य से जुड़ा नेतृत्व यहां तभी उपयोगी होगा, जब फैसले में सबकी जगह रहे। नए उत्साह में पहले किया हुआ वादा ना भूलें। अगर कई जिम्मेदारियों के कारण मन बंटा हुआ है, तो अपनी स्थिति साफ बताएं। अपनापन जताने के लिए बड़ा आयोजन करने का दबाव खुद पर ना डालें।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
पढ़ाई, नौकरी और बिजनेस में नए तरीके सोचने के लिए दिन अनुकूल है। किसी विषय को समझने या काम पेश करने का अलग विचार आएगा। जैसे ऑफिस में काम की डेडलाइन पास हो, तो प्रस्तुति को नया रूप देने से पहले जरूरी जानकारी और आंकड़े जांच लें। आकर्षक विचार के साथ सही काम सौंपना भी आपकी जिम्मेदारी है। विद्यार्थी नए नोट्स बनाने के उत्साह में तय अभ्यास ना छोड़ें। बिजनेस में किसी विचार को आगे रखने से पहले उसकी तैयारी देखें। आपकी पहल में आत्मविश्वास रहेगा, लेकिन हर काम खुद संभालने की जिद बोझ बढ़ाएगी।
मूलांक 1 का मनी राशिफल
नए विचारों को अमल में लाने के लिए खर्च करने का मन होगा। किसी काम की सामग्री, सेवा या सुविधा पर रकम लगाने से पहले उसका बजट लिखें। उत्साह में छोटी शर्त या भुगतान की तारीख अनदेखी ना करें। आय बढ़ाने का कोई विचार आए तो उसे फिलहाल योजना के तौर पर परखें। निवेश के फैसले में भी यही जांच रखें। रचनात्मक सोच उपयोगी है, लेकिन वह मुनाफे की गारंटी नहीं है। लेनदेन का रिकॉर्ड संभालकर रखें।
मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल
उत्साह में अपनी क्षमता से ज्यादा शारीरिक मेहनत करने से बचें। खासकर डांस, खेल या ऐसी किसी गतिविधि में लगातार जोर ना लगाएं। बीच में विराम रखें और थकान महसूस हो तो रुक जाएं। हर नए विचार को तुरंत पूरा करने का दबाव भी ना लें। कुछ विचार लिखकर बाद के लिए रख देना आपकी रचनात्मकता को कम नहीं करेगा।
10 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 1 के जातक यदि अपने नए विचारों को संयमित रखें और पुरानी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें, तो वे हर चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं। अपने स्वामी सूर्य देव के तेज और भाग्यांक 4 की व्यावहारिकता का सही संतुलन बनाकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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