मूलांक 1 राशिफल 1 नवंबर: आज आपकी बातों का होगा असर, मिलेगी नई पहचान
Mulank 1 Numerology 1 November 2026: सूर्य, मूलांक 1 और भाग्यांक 4 का प्रभाव। जानें मूलांक 1 का लव, करियर, धन एवं स्वास्थ्य राशिफल और क्यों आपकी बातों का रहेगा आज विशेष असर।
आपमें लोगों को अपनी ओर खींचने की एक खास ताकत रहती है, और 1 नवंबर 2026 को यह बात और साफ दिख सकती है। सूर्य के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व सामने आता है, इसलिए बातचीत, प्रेजेंस और फैसलों में असर बना रहेगा। बीच दिन में आपको महसूस हो सकता है कि लोग आपकी राय को महत्व दे रहे हैं। इस तारीख का मूलांक 1 आपकी पहचान और पहल को मजबूत करता है, जबकि भाग्यांक 4 काम को ठोस रूप देने की याद दिलाता है। सिर्फ आकर्षण काफी नहीं होगा, भरोसा भी बनाना होगा। किसी छोटे रचनात्मक काम, जैसे लिखना, डिजाइन देखना या घर की सजावट बदलना, से मन अच्छा रह सकता है। ऑनलाइन पेमेंट करते समय भी डिटेल दोबारा देख लें। छोटी चूक बेवजह टेंशन दे सकती है।
मूलांक 1 का लव राशिफल
दिल के मामलों में गहराई रहेगी। आप सिर्फ साथ नहीं, अपनापन भी महसूस करना चाहेंगे। यही चाहत रिश्ते को मजबूत भी कर सकती है और थोड़ी संवेदनशील भी बना सकती है। अगर सामने वाला आपकी जरूरत को तुरंत ना समझे, तो उसे दूरी ना मानें। सूर्य का स्वभाव नेतृत्व देता है, लेकिन रिश्तों में हर बात अपनी शर्त पर चलाने से खिंचाव आ सकता है। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, वे साफ और सम्मानजनक तरीके से बात रखें। परिवार में भी आपकी मौजूदगी असर डालेगी। बस ध्यान रहे, मदद करना और किसी पर हावी हो जाना, दोनों अलग बातें हैं।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
कामकाज में आपका आत्मविश्वास लोगों का ध्यान खींच सकता है। मीटिंग, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू या क्लास डिस्कशन में अपनी बात रखने का मौका मिल सकता है। 1 नवंबर 2026 की ऊर्जा में मूलांक 1 आपको आगे बढ़ने का संकेत देता है, लेकिन भाग्यांक 4 साफ कहता है कि बिना तैयारी चमक अधूरी रह जाती है। जो छात्र क्रिएटिव फील्ड, मीडिया, डिजाइन, लेखन या परफॉर्मेंस से जुड़े हैं, वे बेहतर सोच निकाल सकते हैं। ऑफिस में कोई साधारण सा काम भी आपको लीड की भूमिका दे सकता है, जैसे टीम के लिए एक साफ प्लान बनाना। बिजनेस वालों के लिए ब्रांड इमेज और ग्राहक से व्यवहार दोनों अहम रहेंगे। अपनी क्षमता दिखाइए, पर हर बात में अंतिम शब्द बोलने की आदत थोड़ी ढीली रखें।
मूलांक 1 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आकर्षण और दिखावे के बीच फर्क समझना जरूरी रहेगा। किसी चीज को सिर्फ इसलिए लेने का मन हो सकता है क्योंकि वह आपकी इमेज से मेल खाती है। थोड़ी रुककर सोचें कि जरूरत कितनी है। लेन देन में सावधानी रखें, खासकर ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई या सब्सक्रिप्शन जैसी चीजों में। मूलांक 1 पहल कराता है, लेकिन भाग्यांक 4 हिसाब मांगता है। अगर कोई बकाया रकम याद आ रही है, तो उसे नोट करके निपटाने की शुरुआत करें। छोटे, साफ और समझदारी वाले फैसले ज्यादा फायदेमंद रहेंगे।
मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल
शरीर से ज्यादा मन की गर्मी पर ध्यान देने की जरूरत है। जब आपको लगे कि सब कुछ आपके तरीके से होना चाहिए, तभी थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। सुबह कुछ मिनट खुली धूप में बैठना बेहतर रहेगा। सूर्य से जुड़ी ऊर्जा आपको भीतर से स्थिर करती है। अगर सिर भारी लगे या आंखों में तनाव हो, तो काम के बीच छोटे ब्रेक लें। कोई हल्का रचनात्मक काम मन को संतुलित रखेगा।
मूलांक 1 के जातकों के लिए 1 नवंबर 2026 का यह दिन अपने प्रभाव का सही उपयोग करते हुए रिश्तों और कर्मक्षेत्र में भरोसा कायम करने का है। आज आपका शुभ अंक 9 है एवं शुभ रंग लाल, नारंगी, पीला और सुनहरा रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र