मूलांक 1 राशिफल 7 नवंबर 2026: नई सोच के साथ आज बढ़ेंगे आगे, अच्छा बीतेगा दिन
मूलांक 1 राशिफल 7 नवंबर 2026: सूर्य देव और भाग्यांक 1 के प्रभाव से आज आपका आत्मविश्वास और रचनात्मकता बुलंद रहेगी। जानें लव, करियर, धन और सेहत का पूरा दैनिक भविष्यफल।
दिन नई सोच को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा है। आपका उत्साह बहुत ऊंचा रहेगा और अपनी रचनात्मकता दिखाने का मन होगा। 7 नवंबर 2026 का मूलांक 7 आपके अंक के प्रति तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 1 आपसे मेल खाता है। यह तालमेल आत्मविश्वास के साथ पहल करने के अनुकूल है। आपके स्वामी सूर्य की नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारी लेने का गुण नई शुरुआत में उपयोगी रहेगा। किसी नए प्रोजेक्ट के लिए अपने प्रयासों को एक दिशा देने का अच्छा समय है। सारे काम अकेले उठाने का दबाव ना लें। अपनी बात साफ रखें और साथ काम करने वालों के सुझाव भी सुनें। उत्साह को ठोस प्लान से जोड़ें।
मूलांक 1 का लव राशिफल
आपका उत्साह रिश्तों की बातचीत में भी दिखेगा। पार्टनर के सामने कोई नई बात रखने या मिलकर कुछ रचनात्मक करने के लिए दिन अच्छा है। अपनी पसंद बताएं, साथ ही उनकी इच्छा के लिए भी जगह रखें। सूर्य का आत्मविश्वास बातचीत शुरू करने में मददगार रहेगा, लेकिन हर बात का नेतृत्व खुद करने की जिद दूरी बढ़ा सकती है। परिवार में किसी साझा काम की योजना बनाते समय जिम्मेदारियां मिलकर तय करें। अगर आपकी बात तुरंत स्वीकार ना हो तो उसे अपनी अहमियत से ना जोड़ें।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
नई परियोजना शुरू करने के लिए काम और लोगों के बीच तालमेल बनाने का अनुकूल समय है। ऑफिस में अपना आइडिया साफ शब्दों में रखें और बताएं कि उसे अमल में कैसे लाएंगे। बिजनेस में नई पहल की तैयारी करते समय काम का दायरा और जिम्मेदारियां तय करें। पढ़ाई में रचनात्मक विषय या प्रोजेक्ट पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। आपका उत्साह ऊंचा रहेगा, इसलिए एक साथ कई काम उठाने का मन होगा। एक मुख्य लक्ष्य चुनकर उसकी शुरुआत करें। सूर्य से जुड़ी नेतृत्व क्षमता तभी उपयोगी होगी, जब आप दूसरों के योगदान को भी जगह देंगे।
मूलांक 1 का मनी राशिफल
नई शुरुआत का उत्साह पैसों की योजना में भी दिखेगा। किसी प्रोजेक्ट पर रकम लगाने से पहले शुरुआती जरूरतों और बाद के खर्च का अलग हिसाब बनाएं। केवल जोश को खरीदारी का आधार ना बनाएं। मसलन, ऑनलाइन पेमेंट करते समय रकम और पाने वाले का नाम दोबारा देख लें। आय बढ़ने का अनुमान लगाकर बजट ना फैलाएं। निवेश की शर्तें पढ़ें और साझा काम में लेनदेन का रिकॉर्ड रखें। साफ हिसाब आपके आत्मविश्वास को व्यावहारिक आधार देगा।
मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल
ऊंचे उत्साह में अपनी क्षमता से ज्यादा काम तय करने का मन होगा। काम के बीच छोटे विराम रखें और थकान महसूस हो तो रफ्तार घटाएं। नई योजना पर लगातार बैठे रहने के दौरान उठकर थोड़ा चलें। रचनात्मक गतिविधि के लिए भी कुछ खाली जगह रखें। हर खाली पल को काम से भरने का दबाव खुद पर ना डालें।
मूलांक 1 के जातकों के लिए 7 नवंबर 2026 का यह दिन अपने अभिनव विचारों को स्पष्ट रणनीति के साथ धरातल पर उतारने का है। आज आपका शुभ अंक 9 है एवं शुभ रंग लाल, नारंगी, पीला और सुनहरा रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा पूर्व है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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