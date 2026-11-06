मूलांक 1 राशिफल 6 नवंबर: विचारों में आएगा बदलाव, उलझे मामले आसानी से होंगे हल
Mulank 1 Numerology 6 November 2026: सूर्य, मूलांक 6 और भाग्यांक 9 का प्रभाव। जानें मूलांक 1 का लव, करियर, धन एवं स्वास्थ्य राशिफल और क्यों आज उलझे मामले होंगे आसानी से हल।
राजनीति और धर्म से जुड़ी कुछ बातों पर आपका नजरिया बदलेगा। पुराने विचारों को फिर से परखेंगे और समझेंगे कि किस बात से आप सच में सहमत हैं। कुछ अहम और कठिन फैसले होंगे। आपकी कोशिश उनके साफ और आसान हल तलाशने की रहेगी। तारीख के मूलांक 6 से अंक 1 का संबंध तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 9 से मित्रता है। ऐसे में विचारों की समीक्षा और फैसला लेने का भाव साथ चलेगा। आपके स्वामी सूर्य का आत्मविश्वास अपनी बात रखने में मदद करेगा, लेकिन अहंकार बातचीत को कठिन बना सकता है। राय बदलने पर मन में थोड़ी उलझन हो तो खुद को वक्त दें। हर सवाल का जवाब तुरंत देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है।
मूलांक 1 का लव राशिफल
रिश्तों में धर्म, मान्यताओं या सामाजिक मुद्दों पर बातचीत आपके सोचने का ढंग बदलेगी। पार्टनर या परिवार की राय से मतभेद हो तो पहले उनकी बात पूरी सुनें। अपनी मान्यता समझाना ठीक है, उसे रिश्ते की शर्त ना बनाएं। कोई कठिन फैसला सामने आए तो उसमें दोनों की जरूरतों को जगह दें। सूर्य से जुड़ा नेतृत्व यहां जिम्मेदारी बांटने में काम आएगा। मन की उलझन साफ शब्दों में बताएंगे तो बातचीत का मुद्दा स्पष्ट रहेगा। हर असहमति को अपने सम्मान से जोड़ना भारी पड़ेगा।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
काम और पढ़ाई में किसी मुद्दे को देखने का पुराना तरीका फिर परखेंगे। राजनीति या धर्म से जुड़े विषय पढ़ रहे हैं तो अलग विचारों के पीछे के तर्क भी समझें। ऑफिस की मीटिंग में कठिन फैसले पर चर्चा हो तो अपनी बात छोटे और स्पष्ट बिंदुओं में रखें। सूर्य का नेतृत्व वाला गुण जिम्मेदारी लेने की प्रेरणा देगा, मगर हर समाधान अकेले तय करने का दबाव ना लें। बिजनेस में फैसले का आधार काम की जरूरत और उपलब्ध जानकारी रखें। आपकी कोशिश उलझे मामले का ऐसा हल निकालने की रहेगी जिसे समझना और लागू करना आसान हो।
मूलांक 1 का मनी राशिफल
पैसों से जुड़े फैसलों में भी अपनी सोच को दोबारा परखने का भाव रहेगा। किसी मान्यता या सामाजिक राय से प्रभावित होकर खर्च तय कर रहे हों तो बजट से उसका मेल देखें। लेनदेन और निवेश के विकल्प समझने के लिए शर्तें साफ पढ़ें। कठिन चुनाव में रकम, जरूरत और जिम्मेदारी को अलग लिखना उपयोगी होगा। अपनी राय बदलना असहज लगे तो भी केवल पुराने फैसले को सही साबित करने के लिए पैसा ना लगाएं।
मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल
कठिन फैसलों और विचारों की खींचतान के बीच अपने लिए थोड़ा विराम रखें। राजनीति या धर्म पर लंबी बहस थकाने लगे तो बातचीत रोककर कुछ देर शांत बैठें। कागज पर अपनी उलझन और उसके दो व्यावहारिक विकल्प लिखें। सूर्य से जुड़ा आत्मविश्वास हर सवाल का तत्काल जवाब देने का दबाव ना बने। दिनचर्या में आराम की जगह भी रखें।
मूलांक 1 के जातकों के लिए 6 नवंबर 2026 का यह दिन अपनी वैचारिक परिपक्वता का परिचय देने और जटिल स्थितियों को सहजता से सुलझाने का है। आज के दिन अपनी मान्यताओं या सामाजिक चर्चाओं को निजी सम्मान का प्रश्न ना बनाएं, किसी कठिन फैसले में केवल अपनी ही राय को अंतिम मानने की गलती ना करें और किसी भी उलझे हुए मुद्दे पर अधूरी जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकालने से बचें।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: मान्यताओं की चर्चा को निजी सम्मान का सवाल ना बनाएं। कठिन फैसले में अपनी राय को ही अंतिम मानने से बचें। उलझे मुद्दे पर अधूरी जानकारी से निष्कर्ष ना निकालें।
आज की सलाह: कठिन फैसले से पहले अपनी सोच के कारण साफ लिखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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