मूलांक 1 राशिफल 31 अक्टूबर: गुस्से और जिद से बिगड़ सकती है बात, रिश्तों में बरतें सावधानी
मूलांक 1 राशिफल 31 अक्टूबर 2026: सूर्य के प्रभाव से नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, लेकिन गुस्सा और जिद रिश्तों में तनाव दे सकती है। पढ़ें आज का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल।
एक शांत सा सकारात्मक मोड़ महसूस हो सकता है, अगर आप अपने मन की बात साफ ढंग से कहें। सूर्य के स्वामी होने से आपके भीतर नेतृत्व और पहचान की चाह स्वाभाविक रहती है, लेकिन हर बात अपने हिसाब से करवाने की जिद उलझन बढ़ा सकती है। 31 अक्टूबर 2026 का मूलांक 4 आपको व्यवहारिक बनाता है और भाग्यांक 6 रिश्तों में संतुलन मांगता है। इसी वजह से दिन की ऊर्जा कह रही है कि सच्चाई बोलें, पर लहजा नरम रखें। किसी छिपी इच्छा, असुरक्षा या हल्की जलन से टेंशन बन सकती है। बात को दबाने से बोझ बढ़ेगा। खुलकर, पर सोचकर बोलेंगे तो एक पुराना रिश्ता या रुका संवाद फिर से बेहतर दिशा पकड़ सकता है।
मूलांक 1 का लव राशिफल
दिल के मामले में गहराई बढ़ाने का मौका है, मगर शर्त यही है कि आप अपनी भावनाएं साफ रखें। सूर्य आपको सामने आकर बात करने की ताकत देता है, पर यही स्वभाव कभी कभी दूसरे की बात कम सुनने की आदत भी बना देता है। अगर मन में शक, तुलना या छिपी नाराजगी है तो उसे इशारों में ना चलाएं। सीधी बात करें, लेकिन हिसाब मांगने वाले अंदाज में नहीं। विवाहित लोगों को घर की छोटी बात को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाने से बचना बेहतर रहेगा। नया रिश्ता हो तो ईमानदारी आकर्षण बढ़ाएगी।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
काम की डेडलाइन को लेकर दबाव रह सकता है, लेकिन यही समय आपकी क्षमता भी दिखा सकता है। मूलांक 4 अनुशासन मांग रहा है, इसलिए प्लान बनाकर काम करना बेहतर रहेगा। भाग्यांक 6 यह संकेत देता है कि टीम, क्लाइंट या सीनियर के साथ तालमेल उतना ही जरूरी है जितना आपका प्रदर्शन। सूर्य का प्रभाव आपको आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने की प्रेरणा देगा। ध्यान रखें, ऑफिस में बहुत सख्त या डिमांडिंग रवैया माहौल बिगाड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है। जो समझ नहीं आ रहा, उसे छिपाने के बजाय पूछ लें। साफ संवाद से अटका काम खुल सकता है।
मूलांक 1 का मनी राशिफल
पैसे के मामले में स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है, अगर फैसले भावुक होकर ना लिए जाएं। किसी करीबी के साथ लेनदेन में स्पष्टता रखें, क्योंकि अधूरी बात बाद में गलतफहमी बना सकती है। सूर्य का स्वभाव बड़ा सोचने का होता है, पर मूलांक 4 याद दिलाता है कि बजट और बिल की बारीकियां भी उतनी ही अहम हैं। घर, सुविधा या दिखावे से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है। जरूरी और गैर जरूरी में फर्क रखेंगे तो संतुलन बना रहेगा।
मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल
मन की दबाई हुई बात शरीर में बेचैनी, सिर भारी लगना या नींद की रुकावट के रूप में दिख सकती है। खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कम करें। थोड़ी देर धूप में टहलना, पानी ठीक मात्रा में लेना और शाम को मन हल्का करने वाली बातचीत आपके लिए उपयोगी रहेगी। तेज प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ गहरी सांसें लेना भी फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 1 के जातकों के लिए 31 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने अहंकार को त्यागकर बातचीत में मिठास लाने का है। आज आपका शुभ अंक 9 है एवं शुभ रंग लाल, नारंगी, पीला और सुनहरा रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा पूर्व है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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