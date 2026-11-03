मूलांक 1 राशिफल 3 नवंबर 2026: आज अपनी बात मनवाने की जिद पड़ सकती है भारी
मूलांक 1 राशिफल 3 नवंबर 2026: सूर्य, मूलांक 3 और भाग्यांक 6 के प्रभाव से आज जिद और अहंकार से बचें। जानें लव, करियर, धन और सेहत का पूरा दैनिक भविष्यफल।
घर के छोटे खर्च से जुड़ी कोई साधारण बात भी इस दिन बहस का कारण बन सकती है। ऐसे में अंक 1 वालों का मजबूत पक्ष सामने आएगा। आप बात संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर बात अपने तरीके से मनवाने की आदत उलझन बढ़ा सकती है। 3 नवंबर 2026 का मूलांक 3 संवाद और खुलापन बढ़ाता है, जबकि भाग्यांक 6 घर, जिम्मेदारी और संबंधों पर फोकस लाता है। सूर्य के प्रभाव से आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, पर इसी के साथ थोड़ा झुकना भी जरूरी होगा। काम की मांग और निजी जरूरतों के बीच खींचतान महसूस हो सकती है। पुरानी भावनात्मक गांठें भी उभर सकती हैं। साफ बात करें, पर लहजा नरम रखें। इससे दिन ज्यादा संतुलित रह सकता है।
मूलांक 1 का लव राशिफल
रिश्तों में इस दिन सुनने की जरूरत ज्यादा है, समझाने की नहीं। अगर मन में कोई पुरानी बात अटकी है तो वह फिर सामने आ सकती है। भाग्यांक 6 परिवार और अपनापन बढ़ाता है, इसलिए बात टालने के बजाय सुलझाने की कोशिश करें। सूर्य आपको अपनी बात रखने का साहस देता है, लेकिन प्रेम में केवल आत्मसम्मान नहीं, समायोजन भी जरूरी होता है। पार्टनर या घर के किसी सदस्य को यह महसूस हो सकता है कि आप काम को ज्यादा जगह दे रहे हैं। थोड़ा समय और साफ जवाब रिश्तों को हल्का कर सकते हैं।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में जिम्मेदारियां एक साथ बढ़ी हुई लग सकती हैं। एक तरफ काम पूरा करने का दबाव रहेगा, दूसरी तरफ मन घर की बातों में अटका रह सकता है। मूलांक 3 का असर संचार, प्रेजेंटेशन और आइडिया शेयर करने में मदद देगा, इसलिए मीटिंग, चर्चा या इंटरव्यू जैसी स्थितियों में आप अपनी बात ठीक से रख पाएंगे। सूर्य का स्वभाव नेतृत्व का है, इसलिए लोग आपसे पहल की उम्मीद कर सकते हैं। बस यह ध्यान रखें कि टीम पर अपनी राय थोपने से सहयोग कम हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी फोकस बार बार टूट सकता है। छोटे लक्ष्य बनाकर चलना बेहतर रहेगा।
मूलांक 1 का मनी राशिफल
घर के छोटे खर्च इस दिन ज्यादा नजर आएंगे। कोई मामूली खरीद, रिपेयर या रोजमर्रा की जरूरत बजट को थोड़ा खींच सकती है। भाग्यांक 6 घरेलू जिम्मेदारियों पर खर्च बढ़ाता है, इसलिए हिसाब साफ रखना समझदारी होगी। सूर्य के असर से आप कमाने और संभालने दोनों में सक्रिय रहेंगे, पर केवल इमेज के लिए खर्च करना ठीक नहीं। लेन देन में बात स्पष्ट रखें। यदि किसी चीज पर परिवार की अलग राय हो, तो बीच का रास्ता निकालना बेहतर रहेगा।
मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल
मन पर दबाव का असर सिर, आंखों या गर्दन की जकड़न के रूप में महसूस हो सकता है। काम और घर की खींचतान आपको भीतर से थका सकती है। सूर्य से जुड़ी ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए सुबह की धूप, हल्की स्ट्रेचिंग और दिन में दो छोटे विराम फायदेमंद रहेंगे। खाली पेट लंबे समय तक काम करने से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। पानी और नींद का रूटीन थोड़ा संभालें।
मूलांक 1 के जातकों के लिए 3 नवंबर 2026 का यह दिन अपनी जिद को छोड़कर सौहार्द और संतुलन स्थापित करने का है। आज आपका शुभ अंक 3 है एवं शुभ रंग लाल, नारंगी, पीला और सुनहरा रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा पूर्व है।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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