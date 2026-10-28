मूलांक 1 राशिफल 28 अक्टूबर 2026: अधूरी बात सुनकर रिएक्शन ना दें
मूलांक 1 राशिफल 28 अक्टूबर 2026: मूलांक 1 वालों को आज के दिन थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। कोशिश करें कि आज बिना पूरी बात सुने किसी भी तरह का रिएक्शन ना दें।
सूर्य की ऊर्जा आपको आगे बढ़ने, बात संभालने और जिम्मेदारी लेने की प्रेरणा देती है, लेकिन उसी के साथ भीतर एक बेचैनी भी बढ़ सकती है। 28 अक्टूबर 2026 को मूलांक 1 और भाग्यांक 3 का मेल आपको सक्रिय रखेगा, पर हर काम तुरंत निपटाने की हड़बड़ी उलझन दे सकती है। अपनी बात मनवाने की इच्छा रहेगी, खासकर परिवार की बातचीत में, मगर हर मुद्दे पर अंतिम शब्द बोलना जरूरी नहीं है। माहौल के हिसाब से खुद को थोड़ा ढालेंगे तो काम भी आसान होगा और रिश्ते भी हल्के रहेंगे। सूर्य का गुण नेतृत्व है, पर सही नेतृत्व वही है जिसमें समझदारी हो, सिर्फ तेजी नहीं। सोचकर जवाब दें। तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें।
मूलांक 1 लव राशिफल
रिश्तों में आपकी मौजूदगी मजबूत रहेगी, लेकिन स्वर थोड़ा सख्त हुआ तो सामने वाला दूरी बना सकता है। अगर पार्टनर या घर के किसी सदस्य से किसी बात पर मतभेद हो, तो उसी समय फैसला सुनाने के बजाय पहले पूरी बात सुन लें। परिवार की बातचीत में आपका प्रभाव दिखेगा, पर नरमी ज्यादा काम करेगी। भाग्यांक 3 संवाद को बढ़ाता है, इसलिए खुलकर बात करना ठीक रहेगा, बस लहजा संतुलित रखें। पुराने मनमुटाव को तुरंत सुलझाने की जल्दबाजी न करें। थोड़ा समय देकर बात करेंगे तो बात बिगड़ने के बजाय बन सकती है।
मूलांक 1 करियर राशिफल
कामकाज में आपका आत्मविश्वास दिखेगा और लोग आपसे दिशा की उम्मीद भी कर सकते हैं। सूर्य का प्रभाव नेतृत्व देता है, इसलिए ऑफिस, मीटिंग या टीम वर्क में आपकी बात नोटिस होगी। फिर भी 28 अक्टूबर 2026 की ऊर्जा यह कहती है कि तेजी से लिया गया निर्णय बाद में सुधार मांग सकता है। पढ़ाई करने वालों को एक साथ कई काम उठाने के बजाय प्राथमिकता तय करनी चाहिए। करियर में आगे बढ़ने की चाह अच्छी है, पर माहौल समझे बिना कदम बढ़ाना मुश्किल दे सकता है। बिजनेस में सामने वाले की बात बीच में काटने से नुकसान हो सकता है। ठोस जानकारी लेकर ही जवाब दें।
मूलांक 1 आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में जोश से ज्यादा समझ की जरूरत रहेगी। छोटी बातों में भी तुरंत हां या ना कहने की आदत परेशानी दे सकती है। अगर कोई नया खर्च सामने आए तो पहले देखें कि वह जरूरी है या सिर्फ मन की जल्दी है। भाग्यांक 3 खर्च को सामाजिक या पारिवारिक कारणों से बढ़ा सकता है, इसलिए बजट पर नजर रखें। लेन देन में अपनी शर्त साफ रखें, लेकिन बिना वजह सख्ती न दिखाएं। दिखावे में किया गया खर्च बाद में खल सकता है।
मूलांक 1 हेल्थ राशिफल
बेचैनी और अंदर की जल्दी शरीर पर भी असर डाल सकती है। सिर भारी लगना, चिड़चिड़ापन या सांस तेज चलने जैसा अनुभव हो तो कुछ मिनट रुककर गति धीमी करें। सुबह धूप में थोड़ा चलना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा संतुलित होने पर मन साफ चलता है। कैफीन या बहुत मसालेदार चीजें कम रखना बेहतर रहेगा। दिन भर में दो बार गहरी सांस लेकर खुद को रीसेट करें।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: अधूरी बात सुनकर प्रतिक्रिया न दें। परिवार की चर्चा में अपनी बात थोपने से बचें। जल्द नतीजा निकालना आपके ही लिए भारी पड़ सकता है।
आज की सलाह: रुककर सोचें, फिर बोलें और उसी के बाद कदम बढ़ाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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