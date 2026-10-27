मूलांक 1 राशिफल 27 अक्टूबर 2026: आज संभलकर बोलें, छोटी गलती बढ़ा सकती है परेशानी
मूलांक 1 राशिफल 27 अक्टूबर 2026: जानें आज का दिन मूलांक 1 वालों के लिए कैसा रहेगा। पढ़ें लव लाइफ, करियर, धन और सेहत की सटीक भविष्यवाणियां एवं विशेष सावधानियां।
घर और काम, दोनों जगह आपकी मौजूदगी नोटिस की जाएगी। सूर्य के प्रभाव से आप स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारी लेने वाले हैं, इसलिए लोग आपसे साफ जवाब और ठोस रुख की उम्मीद रखेंगे। 27 अक्टूबर 2026 का मूलांक 9 आपको सक्रिय और सीधा बनाता है, जबकि भाग्यांक 2 रिश्तों में नरमी और समझदारी मांगता है। ऐसे में किसी डांस पार्टी, संगीत संध्या या सामाजिक बुलावे को लेकर मन पूरी तरह तैयार ना हो, तो भी जवाब संभलकर दें। मना करना है तो विनम्र शब्द चुनें। किसी जरूरी कागज की जांच भी खुद कर लें। नाम, तारीख, साइन या डिटेल में छोटी चूक बाद में झंझट बढ़ा सकती है। अपनी पहचान बनाए रखें, पर अहंकार की छाया ना आने दें।
मूलांक 1 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी बात का असर रहेगा, इसलिए लहजा बहुत मायने रखेगा। अगर साथी, परिवार या कोई करीबी आपको किसी कार्यक्रम में चलने को कहे और आपका मन ना हो, तो सूखा जवाब देने के बजाय सीधी लेकिन नरम बात करें। भाग्यांक 2 का असर समझौते और तालमेल पर है, इसलिए आपकी विनम्रता दूरी बनने से रोक सकती है। सूर्य आपको स्पष्टता देता है, पर उसी के साथ थोड़ा अपनापन भी जोड़ें। किसी पुराने मनमुटाव को बढ़ाने के बजाय छोटा सा स्पष्टीकरण देना बेहतर रहेगा।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में आपका नेतृत्व वाला पक्ष उभर सकता है। मीटिंग, प्रेजेंटेशन, टीम समन्वय या किसी जिम्मेदारी में लोग आपसे दिशा चाहेंगे। मूलांक 9 की तेज ऊर्जा आपको काम जल्दी निपटाने की तरफ ले जा सकती है, लेकिन भाग्यांक 2 कहता है कि लोगों की सुविधा और टाइमिंग भी देखें। अगर किसी इवेंट, ऑफिस गैदरिंग या सांस्कृतिक कार्यक्रम का निमंत्रण मिले और आप शामिल ना होना चाहें, तो प्रोफेशनल तरीके से मना करें। करियर में एक जरूरी कागज, मेल अटैचमेंट, आवेदन या रिपोर्ट जमा करने से पहले दोबारा जांच लें। यही छोटी सावधानी आपकी छवि मजबूत करेगी।
मूलांक 1 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में स्थिति सामान्य रह सकती है, लेकिन सामाजिक खर्चों पर सोच समझकर कदम रखें। किसी कार्यक्रम, गिफ्ट, बुकिंग या अचानक बने प्लान में मन ना होने पर सिर्फ दिखावे के लिए पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। सूर्य का स्वभाव प्रतिष्ठा से जुड़ा है, पर हर खर्च पहचान नहीं बढ़ाता। लेनदेन, फीस, सब्सक्रिप्शन या कागजी भुगतान से जुड़ी एंट्री ध्यान से देखें। छोटी रकम की अनदेखी बाद में हिसाब बिगाड़ सकती है।
मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल
मन और शरीर की ऊर्जा एक जैसी ना चले, ऐसा महसूस हो सकता है। बाहर जाने का दबाव हो तो पहले अपने मूड को समझें। सिर भारी लगे या चिड़चिड़ापन बढ़े, तो थोड़ी देर शांत जगह में बैठना फायदेमंद रहेगा। तेज रोशनी, शोर या भीड़ से थकान बढ़ सकती है। हल्की स्ट्रेचिंग और पानी की सही मात्रा आपको संतुलित रखेगी।
मूलांक 1 के जातकों के लिए 27 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने स्वाभिमान को बनाए रखते हुए विनम्रता और सतर्कता अपनाने का है। आज आपका शुभ अंक 9 है एवं शुभ रंग लाल, नारंगी, पीला और सुनहरा रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा पूर्व है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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