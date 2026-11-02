मूलांक 1 राशिफल 2 नवंबर: आज आपकी बातों का होगा असर, लोग देंगे राय को महत्व
मूलांक 1 राशिफल 2 नवंबर 2026: सूर्य और भाग्यांक 5 के प्रभाव से आज आपकी राय को महत्व मिलेगा। जानें लव, करियर, धन और सेहत का पूरा दैनिक भविष्यफल।
दिन थोड़ा भागदौड़ वाला दिख रहा है और आपकी राय कई जगह मायने रख सकती है। अंक 1 के लोग वैसे भी बात को साफ रखना पसंद करते हैं, और सूर्य का असर आपको आगे आकर जिम्मेदारी लेने की तरफ धकेलता है। फोन कॉल, मैसेज, कागजी काम, छोटी दौड़भाग और बातचीत बढ़ सकती है। मन में अपने विचार जल्दी रखने की बेचैनी भी रहेगी। यहीं थोड़ा संतुलन जरूरी है। 2 नवंबर 2026 का मूलांक 2 आपको नरमी और समझदारी की याद दिला रहा है, जबकि भाग्यांक 5 दिन को तेज, चलायमान और संवाद प्रधान बना रहा है। इसलिए अपनी बात रखें, पर ऐसी भाषा में रखें जिससे सामने वाला साथ देने को तैयार हो।
मूलांक 1 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी स्पष्टता काम आएगी, लेकिन हर सच उसी समय बोलना जरूरी नहीं होता। अगर मन में कोई बात अटकी है तो उसे शांत लहजे में कहें। सूर्य आपको अपने मन की बात दबाने नहीं देता, पर मूलांक 2 का असर बता रहा है कि कोमल शब्द ज्यादा असर करेंगे। पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य को आपकी राय चाहिए हो सकती है। सुनना भी उतना ही जरूरी रहेगा जितना बोलना। पुरानी छोटी गलतफहमी बातचीत से हल हो सकती है, बशर्ते आप बात को बहस ना बनने दें।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
कामकाज के मोर्चे पर आपकी मौजूदगी नोटिस की जाएगी। ऑफिस की मीटिंग में आप किसी मुद्दे पर साफ स्टैंड ले सकते हैं। यही आपकी ताकत है, क्योंकि सूर्य आपको नेतृत्व और पहचान देता है। फिर भी ध्यान रखें कि हर बात को अपनी जीत या हार की तरह ना लें। पढ़ाई करने वालों के लिए भी दिन एक्टिव है। प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, डिस्कशन, ईमेल या आवेदन जैसे काम आगे बढ़ सकते हैं। भाग्यांक 5 के कारण गति बनी रहेगी, पर बीच में विषय बदलने की आदत नुकसान कर सकती है। जो भी कहें, उसे तथ्य और तैयारी के साथ कहें।
मूलांक 1 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में छोटे छोटे लेनदेन बढ़ सकते हैं। किसी जरूरी काम, दस्तावेज या आने जाने पर खर्च निकल सकता है। आमदनी की तरफ से स्थिति सामान्य रह सकती है, लेकिन जल्द असर पाने की सोच में कोई फैसला लेना ठीक नहीं होगा। सूर्य का स्वभाव बड़ा सोचने का है, पर दिन की तेज रफ्तार में बजट का हिसाब ढीला पड़ सकता है। अगर कोई भुगतान, फीस या खरीदारी करनी है तो पहले शर्तें साफ देख लें। बातचीत के दम पर आर्थिक फायदा बनने की संभावना भी है।
मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल
मानसिक बेचैनी और जल्दी बोल देने की आदत शरीर पर भी असर डाल सकती है। सिर भारी लगना, आंखों में थकान या कंधों में जकड़न महसूस हो सकती है। थोड़ी देर खुली हवा में चलना और कामों के बीच छोटे विराम लेना बेहतर रहेगा। पानी कम ना होने दें। अगर लगातार कॉल और बातों में उलझे रहें तो शाम तक चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। अपनी ऊर्जा को बिखरने ना दें।
2 नवंबर का यह दिन मूलांक 1 के जातकों के लिए अपनी बात को वजनदार तरीके से प्रस्तुत करने का एक अच्छा अवसर है। अपनी राय व्यक्त करने से पहले दूसरों के पक्ष को ध्यानपूर्वक सुनना और नम्रता के साथ तथ्य रखना ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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