मूलांक 1 राशिफल 30 जुलाई: आज जल्दबाजी में गलती से बचें
Mulank 1 number Rashifal Numerology Horoscope 30 July 2026: आज मन में खीझ भी उठेगी और थोड़ी भावनात्मक थकान महसूस हो सकती है। जानें, 30 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 1 वालों का कैसा रहेगा -
Mulank 1 number rashifal numerology horoscope 30 July 2026, मूलांक 1 राशिफल 30 जुलाई: सूर्य आपके स्वभाव में आगे बढ़ने की चाह, पहचान बनाने की लगन और जिम्मेदारी लेने की ताकत देता है। मगर 30 जुलाई 2026 को कुछ नई रुकावटें सामने आ सकती हैं, जिनसे काम की दिशा को फिर से देखना पड़ सकता है। मन में खीझ भी उठेगी और थोड़ी भावनात्मक थकान महसूस हो सकती है। ऐसे में अपनी बात पर अड़े रहने के बजाय हालात को समझना बेहतर रहेगा। दिन का मूलांक 3 नई सोच और सीख की तरफ इशारा करता है, जबकि भाग्यांक 2 आपको लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलने की सलाह देता है। अपने प्लान में छोटा बदलाव कमजोरी नहीं, समझदारी साबित हो सकता है।
मूलांक 1 राशिफल 30 जुलाई: आज जल्दबाजी में गलती से बचें
लव राशिफल
रिश्तों में आपकी साफ बात कई बार असरदार होती है, लेकिन इस समय वही बात थोड़ी कड़ी लग सकती है। अगर काम को लेकर मन भारी है तो उसका असर पार्टनर या घरवालों पर न पड़ने दें। अपनी परेशानी छिपाने के बजाय सरल शब्दों में कहें कि आप दबाव में हैं। इससे गलतफहमी कम होगी। अविवाहित लोगों को भी किसी नए परिचय में बहुत तेज रफ्तार से बढ़ने के बजाय सामने वाले की भावनाएं समझनी चाहिए। सूर्य आत्मसम्मान देता है, पर रिश्ते केवल आत्मसम्मान से नहीं, अपनापन से भी चलते हैं।
करियर राशिफल
कामकाज में वही रास्ता अब उतना सीधा नहीं लगेगा, जिस पर आप भरोसा कर रहे थे। ऑफिस में किसी प्लान, टारगेट या जिम्मेदारी को लेकर दोबारा सोचने की नौबत आ सकती है। यह रुकावट परेशान जरूर करेगी, पर यहीं से नई दिशा भी निकल सकती है। जो छात्र हैं, उन्हें पढ़ाई की पुरानी पद्धति बदलकर थोड़ी स्मार्ट तैयारी करनी पड़ सकती है। अंक 1 के लोग नेतृत्व करते हैं, लेकिन इस दिन अकेले सब संभालने की जिद नुकसान दे सकती है। मूलांक 3 रचनात्मक हल देता है और भाग्यांक 2 टीमवर्क की अहमियत बढ़ाता है। मीटिंग या चर्चा में सुनना भी उतना ही जरूरी रहेगा जितना बोलना।
धन राशिफल
पैसों के मामले में दिन मिला जुला रह सकता है। किसी काम में रुकावट आने से आमदनी की गति या उम्मीद थोड़ी धीमी लग सकती है। ऑनलाइन पेमेंट, ट्रांसफर या सब्सक्रिप्शन जैसी छोटी बातों में भी जांच जरूरी रहेगी, क्योंकि जल्दबाजी में गलती हो सकती है। दिखावे के खर्च से बचना बेहतर रहेगा, खासकर जब मन पहले से दबाव में हो। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अपनी जरूरत और समय दोनों देखें। सूर्य आपको बड़े लक्ष्य देता है, पर वित्त में स्थिर कदम ज्यादा काम आते हैं।
सेहत राशिफल
मन का दबाव शरीर पर भी असर डाल सकता है। सिर भारी लगना, आंखों में थकान या बेचैनी जैसी स्थिति बन सकती है। अपने दिन में थोड़ी धूप, हल्की चाल और बीच बीच में गहरी सांस लेने की आदत जोड़ें। काम अटकने पर खुद को दोष देने के बजाय थोड़ी दूरी बनाकर सोचें। इससे मानसिक बोझ हल्का होगा और निर्णय साफ दिखेंगे।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: करियर की निराशा को रिश्तों में न उतारें। ऑनलाइन पेमेंट में नाम और रकम दोबारा देखें। केवल अहं के कारण पुराना तरीका पकड़े न रहें।
आज की सलाह: अटकाव को संकेत मानें, दिशा बदलना हार नहीं है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
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