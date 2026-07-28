मूलांक 1 राशिफल 28 जुलाई: आज बड़े खर्च से पहले करें ये काम
Mulank 1 number Rashifal Numerology Horoscope 28 July 2026: किसी प्लान पर साथ काम करने, जिम्मेदारियां बांटने और एक साझा लक्ष्य पर सहमति बनाने के अच्छे योग हैं। जानें, 28 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 1 वालों का कैसा रहेगा-
Mulank 1 number rashifal numerology horoscope 28 July 2026, मूलांक 1 राशिफल 28 जुलाई: काम और घर, दोनों जगह आपको लोगों के साथ कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। यही बात आपके लिए फायदेमंद भी बन सकती है। सूर्य के प्रभाव से आप स्वाभाविक तौर पर आगे रहना चाहते हैं, लेकिन 27 जुलाई 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 8 बता रहे हैं कि केवल आगे बढ़ना काफी नहीं होगा, सही तालमेल भी जरूरी रहेगा। किसी प्लान पर साथ काम करने, जिम्मेदारियां बांटने और एक साझा लक्ष्य पर सहमति बनाने के अच्छे योग हैं। काम की डेडलाइन को लेकर दबाव रह सकता है, पर आपकी साफ सोच और निर्णायक रवैया रास्ता खोल सकता है। बस यह ध्यान रखें कि नेतृत्व और हुक्म चलाने में फर्क होता है। विनम्रता रखेंगे तो पहचान भी मिलेगी और सहयोग भी।
मूलांक 1 राशिफल 28 जुलाई: आज बड़े खर्च से पहले करें ये काम
लव राशिफल
रिश्तों में अपनी बात मनवाने की आदत थोड़ी नरम रखनी होगी। सूर्य आपको आत्मविश्वास देता है, पर सामने वाले को जगह देना भी उतना ही जरूरी है। प्रेम संबंध में किसी साझा फैसले पर बात आगे बढ़ सकती है। परिवार में जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा हो तो सीधे बोलें, लेकिन लहजा हल्का रखें। 9 और 8 की ऊर्जा यह संकेत देती है कि भावनाओं के साथ व्यवहारिकता भी रखनी होगी। किसी पुराने मनमुटाव को सुलझाने का मौका बन सकता है, अगर आप सुनने की कोशिश करें।
करियर राशिफल
ऑफिस में टीमवर्क वाले काम आपके पक्ष में जा सकते हैं। किसी मीटिंग, प्रोजेक्ट या काम की डेडलाइन से जुड़ी स्थिति में आपका नेतृत्व काम आएगा, खासकर जब सबको एक दिशा में लाना हो। भाग्यांक 8 अनुशासन और रिजल्ट पर जोर देता है, इसलिए आधे अधूरे प्लान से काम नहीं चलेगा। मूलांक 9 की ऊर्जा आपको तेज फैसला लेने की प्रेरणा दे सकती है, पर हर बात अकेले तय करना सही नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप स्टडी, नोट्स शेयर करना या किसी गाइडेंस के साथ पढ़ना बेहतर रहेगा। बिजनेस में साझी समझ से आगे बढ़ना फायदेमंद हो सकता है।
धन राशिफल
पैसों के मामले में साझा फैसलों पर खास ध्यान दें। किसी खर्च, बजट या लेन देन में दूसरों के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे तो बात साफ रहेगी। 8 का प्रभाव हिसाब किताब मजबूत रखने को कहता है, जबकि 9 की ऊर्जा कभी कभी तुरंत निर्णय की ओर धकेल सकती है। ऐसे में बड़े खर्च से पहले पूरी जानकारी देख लें। टीम या पार्टनर के साथ काम करते हैं तो भुगतान, जिम्मेदारी और हिस्सेदारी लिखित रूप में साफ रखना बेहतर रहेगा।
सेहत राशिफल
काम का दबाव सिर और आंखों पर असर डाल सकता है। बीच बीच में छोटे ब्रेक लें, खासकर जब लगातार मीटिंग या स्क्रीन वाला काम हो। सूर्य प्रधान अंक 1 के लोगों को थकान अक्सर देर से महसूस होती है, इसलिए शरीर के संकेत नजरअंदाज न करें। हल्की स्ट्रेचिंग और सुबह की धूप आपके लिए फायदेमंद रह सकती है। पानी कम न होने दें।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: काम की डेडलाइन में सब कुछ अकेले उठाने की कोशिश न करें। सहमति बनाते समय अहं को बीच में न आने दें। आधी जानकारी पर किसी कमिटमेंट से बचें।
आज की सलाह: नेतृत्व दिखाइए, लेकिन लोगों को साथ लेकर चलिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र