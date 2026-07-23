अंक राशि 23 जुलाई: 1 मूलांक वालों आज छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं
Mulank 1 number Rashifal Numerology Horoscope 23 July 2026 : घर के छोटे खर्च पर नजर रखें। काम की रफ्तार अच्छी रहेगी, बस फोकस बिखरने न दें। जानें, 23 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 1 वालों का कैसा रहेगा-
Mulank 1 number rashifal numerology horoscope 23 July 2026, अंक राशि 23 जुलाई: सूर्य आपके स्वभाव में आगे बढ़ने की चाह, पहचान पाने की इच्छा और जिम्मेदारी का भाव बढ़ाता है। 23 जुलाई 2026 को मूलांक 5 की तेज चलती ऊर्जा और भाग्यांक 4 की व्यवस्थित सोच मिलकर आपको काफी व्यस्त रख सकती है। फोन कॉल, मीटिंग, मैसेज और चर्चा के जरिए कई लोगों से बात हो सकती है। दिमाग में एक साथ कई आइडिया आएंगे, पर हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। अंक 1 के लोगों के लिए यह समय अपनी बात साफ रखने का है, पर अहंकार की हल्की छाया काम बिगाड़ सकती है। घर के छोटे खर्च पर भी नजर रखें। कोई मामूली खरीद भी बजट को थोड़ा खींच सकती है। काम की रफ्तार अच्छी रहेगी, बस फोकस बिखरने न दें।
अंक राशि 23 जुलाई: 1 मूलांक वालों आज छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में बातचीत सबसे बड़ी कुंजी रहेगी। आपकी बात में असर रहेगा, लेकिन लहजा नरम रखना बेहतर रहेगा। अगर मन में कोई बात अटकी है तो उसे घुमाकर कहने के बजाय साफ शब्दों में रखें। पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य को लग सकता है कि आप सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं। सूर्य का प्रभाव आपको केंद्र में रखता है, इसलिए सामने वाले की बात पूरी सुनना जरूरी होगा। पुराने मनमुटाव पर छोटी बातचीत से राहत मिल सकती है। बेवजह सलाह देने से बचें। अपनापन दिखाइए, आदेश नहीं।
शिक्षा और करियर
कामकाज के मोर्चे पर यह दिन दिमागी सक्रियता बढ़ाने वाला है। मूलांक 5 के कारण बातचीत, नेटवर्किंग, अपडेट और नए आइडिया तेज रहेंगे, जबकि भाग्यांक 4 आपको उन बातों को ढांचे में लाने की याद दिलाएगा। ऑफिस में आपकी पहल नोटिस हो सकती है, खासकर जहां टीम को दिशा देने की जरूरत हो। स्टूडेंट्स के लिए डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू या ग्रुप स्टडी जैसे काम ठीक रह सकते हैं। बिजनेस में क्लाइंट से संपर्क बढ़ाना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन हर बात पर तुरंत हां कहना ठीक नहीं। जो भी प्लान बनाएं, उसे लिखकर रखें। वरना जरूरी बात छूट सकती है।
धन और वित्त
पैसों के मामले में दिन मिला जुला रह सकता है। आमदनी की सोच के साथ छोटे छोटे खर्च भी बढ़ सकते हैं। घर का कोई छोटा खर्च, जैसे जरूरत का सामान, रिपेयर या रोजमर्रा की खरीद, बजट का हिसाब बिगाड़ सकता है। इसलिए रकम भले छोटी हो, नोट करते चलें। बातचीत के दौरान किसी लेन देन का वादा करने से पहले अपनी स्थिति साफ रखें। भाग्यांक 4 संकेत देता है कि कागजी बात, बिल या पेमेंट डिटेल दोबारा देखना समझदारी होगी।
स्वास्थ्य और कल्याण
भागदौड़ और लगातार बात करने से सिर भारी लग सकता है या आंखों पर दबाव आ सकता है। बीच बीच में पांच मिनट का शांत विराम लें। धूप में थोड़ी देर टहलना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा आपको भीतर से रीचार्ज करती है। बहुत सारे काम एक साथ पकड़े रहने से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। पानी पर्याप्त लें और जरूरी कामों की छोटी सूची बनाकर चलें।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: हर कॉल या सलाह पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। छोटी खरीद को हल्का समझकर टालें नहीं। अपनी बात मनवाने की जिद रिश्तों में दूरी ला सकती है।
आज की सलाह: पहले सुनिए, फिर बोलिए, तभी बात असर करेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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