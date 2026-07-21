अंक राशि 21 जुलाई: 1 मूलांक वाले आज पैसों के मामले पर खास नजर रखें
Mulank 1 number Rashifal Numerology Horoscope 21 July 2026 : कुछ जिम्मेदारियां एक साथ आ सकती हैं, जिससे मन थका हुआ लगे। अहंकार को आगे न आने दें। जानें, 21 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 1 वालों का कैसा रहेगा-
Mulank 1 number rashifal numerology horoscope 21 July 2026, अंक राशि 21 जुलाई: मान लीजिए कोई जरूरी ऑनलाइन पेमेंट अटक जाए और उसी समय किसी अहम काम पर लोगों की सहमति भी चाहिए हो। ऐसा ही व्यावहारिक दबाव इस दिन महसूस हो सकता है। अंक 1 के स्वामी सूर्य आपको नेतृत्व और फैसला लेने की ताकत देते हैं, लेकिन इस समय सिर्फ आदेश देने से बात नहीं बनेगी। 21 जुलाई 2026 का मूलांक 3 संवाद और समझदारी बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 2 सहयोग और भावनात्मक संतुलन की मांग कर रहा है। इसलिए काम के बीच नरमी और साफ बात दोनों साथ रखें। कुछ जिम्मेदारियां एक साथ आ सकती हैं, जिससे मन थका हुआ लगे। अपने आत्मविश्वास को संभालकर रखें, पर अहंकार को आगे न आने दें।
अंक राशि 21 जुलाई: 1 मूलांक वाले आज पैसों के मामले पर खास नजर रखें
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपकी बात वजन रखती है, पर हर बात मनवाने की कोशिश उलटा असर दे सकती है। सूर्य का प्रभाव आपको साफ बोलने वाला बनाता है, लेकिन साथी या परिवार इस समय आपकी भाषा से ज्यादा आपका रवैया देखेंगे। अगर मन भीतर से खाली या थका लगे, तो उसे चुपचाप ढोने के बजाय सरल शब्दों में कहें। दिन की ऊर्जा ऐसी है कि समझाने से ज्यादा समझने पर फायदा होगा। किसी छोटी बात पर दूरी बनने लगे तो जवाब तुरंत देने के बजाय थोड़ी नरमी दिखाना बेहतर रहेगा।
शिक्षा और करियर
काम, प्रोजेक्ट या पढ़ाई का कोई हिस्सा निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकता है। यहां आपकी नेतृत्व क्षमता काम आएगी, लेकिन अकेले आगे बढ़ने की आदत थोड़ी ढीली करनी होगी। ऑफिस में मीटिंग, टीमवर्क या किसी जरूरी मंजूरी के लिए डिप्लोमैटिक तरीका अपनाना फायदेमंद रहेगा। मूलांक 3 आपकी प्रस्तुति और बोलने की ताकत बढ़ाता है, वहीं भाग्यांक 2 बताता है कि सहयोग लेकर चलना ज्यादा असरदार रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है कि सिर्फ मेहनत नहीं, सही गाइडेंस और संवाद जरूरी है। अपनी बात रखें, पर दूसरे की भूमिका को छोटा न दिखाएं।
धन और वित्त
पैसों के मामले में लेनदेन पर खास नजर रखें। ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई, बैंकिंग ऐप या ऑटो डेबिट जैसी चीजों में दोबारा जांच करना ठीक रहेगा। कोई जरूरी भुगतान, बिल या प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन बीच में अटक सकता है, इसलिए रिकॉर्ड संभालकर रखें। कमाई के मौके बने रहेंगे, पर काम पूरा होने में दूसरों की सहमति भी जरूरी पड़ सकती है। भावनात्मक थकान में कोई बड़ा वित्तीय फैसला लेने के बजाय थोड़ी दूरी से देखना बेहतर रहेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
ऊर्जा बाहर से ठीक दिखेगी, पर भीतर से थकान महसूस हो सकती है। सिर भारी लगना, आंखों पर दबाव या चिड़चिड़ापन बढ़ने की संभावना है। बीच बीच में पांच मिनट का शांत विराम लें। पानी थोड़ा ज्यादा पिएं। जरूरी बातचीत से पहले दो गहरी सांसें लेने की आदत मदद करेगी। काम के दबाव में खुद को लगातार साबित करने की जरूरत न बनाएं।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: ऑनलाइन पेमेंट बिना जांच के आगे न बढ़ाएं। सहयोग मांगते समय कड़वा लहजा नुकसान कर सकता है। भावनात्मक थकान में कोई अंतिम बात न कहें।
आज की सलाह: समझदारी से बोलें, तभी लोगों का साथ मजबूत मिलेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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