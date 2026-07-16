अंक राशि 16 जुलाई: 1 मूलांक वाले आज अचानक खर्च से बचें
Mulank 1 number Rashifal Numerology Horoscope 16 July 2026 : मन में दबे डर, तुलना या हल्की जलन को अनदेखा न करें। इन्हें समझकर संभालेंगे तो कई उलझनें शांत हो सकती हैं। जानें, 16 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 1 वालों का कैसा रहेगा-
Mulank 1 number rashifal 16 July 2026 : सूर्य आपके स्वभाव में आगे बढ़ने की चाह, साफ पहचान और जिम्मेदारी का भाव मजबूत रखता है। 16 जुलाई 2026 की ऊर्जा में मूलांक 7 भीतर की परतें खोलने का संकेत दे रहा है, जबकि भाग्यांक 6 रिश्तों और संतुलन को केंद्र में ला रहा है। ऐसे में आपके लिए सीधी बात करना फायदेमंद रहेगा, लेकिन लहजा नरम होना चाहिए। कई बार आप सही होते हुए भी ज्यादा सख्त दिख जाते हैं। घर के छोटे खर्च, जैसे किचन का सामान, बिजली का बिल या बच्चों की छोटी जरूरतों पर बात करते समय भी टोन मायने रखेगी। मन में दबे डर, तुलना या हल्की जलन को अनदेखा न करें। इन्हें समझकर संभालेंगे तो कई उलझनें शांत हो सकती हैं।
अंक राशि 16 जुलाई: 1 मूलांक वाले आज अचानक खर्च से बचें
प्रेम और रिश्ते
दिल के मामलों में इस समय गहराई बढ़ाने का मौका बन सकता है, पर शर्त यही है कि आप खुलकर बोलें और सामने वाले की बात भी पूरा सुनें। सूर्य आपको नेतृत्व देता है, लेकिन रिश्ते केवल आपकी शर्तों पर नहीं चलते। अगर मन में किसी बात को लेकर शक, ईर्ष्या या पुरानी कसक है तो उसे आरोप की तरह न रखें। नरम और साफ बातचीत ज्यादा असर करेगी। जो लोग रिश्ते में दूरी महसूस कर रहे हैं, उनके लिए फिर से जुड़ने की संभावना है। परिवार में भी छोटी बात को प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाएं।
शिक्षा और करियर
कामकाज में आपकी मौजूदगी मजबूत रहेगी और लोग आपकी पहल को नोटिस कर सकते हैं। फिर भी 7 की दिन ऊर्जा संकेत देती है कि हर बात तुरंत सामने नहीं आएगी। कुछ लोग आपके इरादे या फैसले को गलत भी समझ सकते हैं। ऑफिस में मीटिंग, टीमवर्क या क्लाइंट से बात करते समय साफ शब्द चुनें। स्टूडेंट्स के लिए यह समय रटने से ज्यादा समझने का है। करियर में आगे बढ़ने की चाह अच्छी है, पर अपने तरीके को ही अंतिम मान लेना मुश्किल बढ़ा सकता है। बिजनेस में पार्टनर या सहयोगी से तालमेल रखेंगे तो रुका काम फिर चल सकता है।
धन और वित्त
पैसों के मामले में स्थिति सामान्य रह सकती है, लेकिन भावनाओं में आकर खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा। भाग्यांक 6 सुविधा और सुंदरता की तरफ खींच सकता है, इसलिए घर या निजी चीजों पर अचानक खर्च का मन बन सकता है। जरूरी और मनचाहे खर्च में फर्क रखें। किसी करीबी के साथ पैसों की बात हो तो साफ हिसाब रखें। छोटी रकम भी अगर बार बार निकल रही है तो नोट करना फायदेमंद रहेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन का दबाव शरीर पर असर डाल सकता है, खासकर सिर, आंखों और नींद पर। सूर्य प्रधान लोग कई बार थकान मानते नहीं हैं, यही बात परेशानी बढ़ाती है। थोड़ी देर धूप में टहलना, गुनगुना पानी पीना और दिन में दो बार गहरी सांसों का छोटा अभ्यास करना राहत दे सकता है। अगर मन भरा हुआ लगे तो बात रोकने के बजाय लिख लें या किसी भरोसेमंद से कहें।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: करीबी रिश्ते में हक जताने की अति न करें। छिपी जलन को तर्क का नाम देकर आगे न बढ़ाएं। घर के छोटे खर्च पर अनावश्यक तकरार से बचें।
आज की सलाह: खुलकर बोलें, पर बात में नरमी और सम्मान बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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