अंक राशि 15 जुलाई: 1 मूलांक वाले आज पैसों के मामले में ये चीज आएगी काम
1 Number Rashifal Numerology Horoscope 15 July 2026 : सूर्य स्वामी होने के कारण आपकी बात में वजन रहेगा, पर केवल अपनी ही राय पर टिके रहना ठीक नहीं होगा। फोन कॉल, छोटे काम, संदेश, मुलाकातें और चर्चा आपको व्यस्त रख सकती हैं। जानें, 15 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 1 वालों का कैसा रहेगा-
Mulank 1 number rashifal numerology horoscope 15 July 2026, अंक राशि 15 जुलाई: धीरे धीरे चीजें आपके पक्ष में खुलती हुई महसूस हो सकती हैं। मन में जो बात कुछ दिनों से अटकी थी, उसे लोगों के साथ साझा करने का सही मौका बन सकता है। 15 जुलाई 2026 का मूलांक 6 रिश्तों और तालमेल को बढ़ाता है, जबकि भाग्यांक 5 बातचीत, संपर्क और तेजी से बदलती स्थितियों को सामने लाता है। ऐसे में सूर्य स्वामी होने के कारण आपकी बात में वजन रहेगा, पर केवल अपनी ही राय पर टिके रहना ठीक नहीं होगा। फोन कॉल, छोटे काम, संदेश, मुलाकातें और चर्चा आपको व्यस्त रख सकती हैं. किसी बात पर सहमति बनाने में आपकी भूमिका अहम रह सकती है. शांत आत्मविश्वास रखें, तभी पहचान भी मिलेगी और काम भी आगे बढ़ेगा।
1 मूलांक वाले आज पैसों के मामले में ये चीज आएगी काम
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में नरमी और साफ बातचीत सबसे ज्यादा काम करेगी। अगर मन में कोई बात है तो उसे दबाने के बजाय सहज ढंग से कहें। मूलांक 6 का असर अपनापन बढ़ाता है, इसलिए परिवार या पार्टनर के साथ गलतफहमी सुलझाने की संभावना है। सूर्य का स्वभाव आपको आगे रखता है, लेकिन रिश्तों में केवल नेतृत्व नहीं, सुनना भी जरूरी है। किसी पुराने मुद्दे पर बीच का रास्ता निकल सकता है। स्नेह दिखाइए, पर सामने वाले को अपनी जगह भी दीजिए। इससे तालमेल बेहतर रहेगा।
शिक्षा और करियर
कामकाज के मोर्चे पर संवाद ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। ऑफिस की मीटिंग में आपकी बात सुनी जा सकती है, खासकर जब आप किसी उलझे मुद्दे को साफ शब्दों में रखें। भाग्यांक 5 नेटवर्किंग, चर्चा और नए आइडिया को गति देता है, इसलिए टीम के साथ सोच साझा करना फायदेमंद रहेगा। छात्र भी ग्रुप स्टडी, चर्चा या मेंटर से बात करके बेहतर दिशा पा सकते हैं। सूर्य का प्रभाव आपको लीड लेने की प्रेरणा देगा, पर सबको साथ लेकर चलेंगे तो रिजल्ट मजबूत होगा। बिजनेस में भी क्लाइंट या पार्टनर से खुली बात करना उपयोगी रहेगा।
धन और वित्त
पैसों के मामले में बातचीत से रास्ता निकल सकता है। कोई पेमेंट, हिसाब या लेन देन अटका है तो उसे साफ शब्दों में रखकर आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। भाग्यांक 5 छोटे खर्च बढ़ा सकता है, खासकर आना जाना, कॉल, कागजी काम या रोजमर्रा की जरूरतों में। मूलांक 6 सुविधा और साज सज्जा की ओर भी खींच सकता है। इसलिए बजट देखते रहें। कमाई के नए मौके पर चर्चा हो सकती है, लेकिन केवल उत्साह में हामी भरने के बजाय शर्तें समझ लें।
स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर से ज्यादा मन की भागदौड़ थका सकती है। लगातार कॉल, मीटिंग और बातचीत के बीच थोड़ा शांत समय निकालना जरूरी रहेगा। सिर भारी लगे या आंखों में थकान हो तो कुछ देर बिना शोर के बैठें। सूर्य के कारण ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन अधिक बोलने और कम ठहरने से चिडचिड़ापन आ सकता है। पानी पर्याप्त लें और दो छोटे ब्रेक लेकर अपनी गति संतुलित रखें।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: मीटिंग में दूसरों की बात बीच में न काटें। हर कॉल का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। सहमति बनाते समय अपनी सीमा साफ रखें।
आज की सलाह: अपनी बात रखें, फिर दूसरों को पूरा सुनें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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