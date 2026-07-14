अंक राशि 14 जुलाई: 1 मूलांक वाले आज पैसों के मामले में समझदारी दिखाएं
1 Number Rashifal Numerology Horoscope 14 July 2026 : इतना ध्यान रखें कि अपनी बात मनवाने की कोशिश जरूरत से ज्यादा न हो। भीतर यह इच्छा भी रह सकती है कि लोग आपको जरूरी समझें। जानें, 14 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 1 वालों का कैसा रहेगा-
Mulank 1 number rashifal numerology horoscope 14 July 2026, अंक राशि 14 जुलाई: सुबह से ही लोगों का ध्यान आपकी बातों और मौजूदगी पर जा सकता है। अंक 1 के स्वामी सूर्य आपको स्वाभाविक आकर्षण, पहचान की चाह और आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने की ताकत देते हैं। यही वजह है कि किसी छोटी बातचीत में भी आपका असर दिख सकता है। बस इतना ध्यान रखें कि अपनी बात मनवाने की कोशिश जरूरत से ज्यादा न हो। भीतर यह इच्छा भी रह सकती है कि लोग आपको जरूरी समझें। 14 जुलाई 2026 का मूलांक 5 दिन में हलचल, संपर्क और नए विचार बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 4 आपको ठोस काम, नियम और साफ प्लान की तरफ खींचेगा। ऐसे में रचनात्मक सोच और व्यावहारिक रवैये का संतुलन आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
1 मूलांक वाले आज पैसों के मामले में समझदारी दिखाएं
प्रेम और रिश्ते
दिल के मामलों में आपका असर गहरा रह सकता है। सामने वाला आपकी बात, आत्मविश्वास और देखभाल को महसूस करेगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो केवल ध्यान पाने की चाह से बात न करें, बल्कि यह भी समझें कि दूसरे की जरूरत क्या है। इससे तालमेल बेहतर रहेगा। जो लोग नए संबंध की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए आकर्षण मजबूत हो सकता है, पर बहुत जल्दी भावनात्मक दावा करने से बचें। परिवार में भी आपकी बात सुनी जाएगी। नरमी रखेंगे तो सम्मान और अपनापन दोनों बढ़ेंगे।
शिक्षा और करियर
ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में आपकी लीड लेने की क्षमता काम आएगी। सूर्य का प्रभाव आपको सामने आकर जिम्मेदारी उठाने का हौसला देता है। अगर किसी प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन या मीटिंग में अपनी पहचान बनानी है तो तैयारी साफ रखें। मूलांक 5 के कारण नए आइडिया, कम्युनिकेशन और तेज फैसले सामने आ सकते हैं, जबकि भाग्यांक 4 कहता है कि हर बात को सिस्टम में रखकर चलें। क्रिएटिव काम, डिजाइन, लेखन, कंटेंट या किसी कलात्मक सोच वाले काम में अच्छा प्रवाह बन सकता है। छात्रों को भी रटने से ज्यादा समझकर पढ़ना और नोट्स व्यवस्थित रखना लाभ देगा।
धन और वित्त
पैसों के मामले में समझदारी जरूरी रहेगी। ऑनलाइन पेमेंट, सब्सक्रिप्शन, ऑटो डेबिट या किसी डिजिटल ट्रांजैक्शन को एक बार जांच लें। आपका आत्मविश्वास कभी कभी यह मान लेता है कि सब ठीक ही होगा, लेकिन छोटी चूक बाद में झुंझलाहट दे सकती है। आय के नए छोटे मौके दिख सकते हैं, खासकर संपर्कों या क्रिएटिव काम से। दिखावे वाली खरीद से बचना बेहतर रहेगा। जरूरत और इच्छा के बीच फर्क साफ रखेंगे तो बजट संभला रहेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन सिर, आंखों या गर्दन में भारीपन महसूस हो सकता है, खासकर जब आप लगातार सक्रिय रहें। थोड़ी धूप, थोड़ा पानी और काम के बीच छोटे ब्रेक आपके लिए उपयोगी रहेंगे। मन में अगर बेचैनी हो तो कुछ रचनात्मक करें। लिखना, स्केच बनाना, गुनगुनाना या जगह व्यवस्थित करना भी राहत दे सकता है। इससे भीतर की गर्मी सही दिशा पाएगी।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: ऑनलाइन पेमेंट में नाम और राशि दोबारा मिलाएं। जरूरत से ज्यादा ध्यान पाने की चाह रिश्तों में दबाव बना सकती है। क्रिएटिव आइडिया को बिना प्लान आगे न बढ़ाएं।
आज की सलाह: असर आपका है, उसे सधे हुए काम में बदलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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