मूलांक 1 राशिफल 5 नवंबर: घर का छोटा खर्चा भी लिखकर रखें
Mulank 1 Rashifal Today: मूलांक 1 वालों को आज यानी 5 नवंबर के दिन सूर्य के हर एक संकेत को समझने की जरूरत है। जानें पैसों के मामले में आज किन बातों का ध्यान रखना है?
मन में सुस्ती रहे तो उसे दिन की चाल तय न करने दें। 5 नवंबर 2026 को चुनौती वाले और दिमाग लगाने वाले कामों के लिए खुद को तैयार करें। काम की मुश्किल बातों को टालने से उलझन बनी रहेगी, इसलिए उन्हें एक करके सामने रखें। तारीख के मूलांक 5 से आपके अंक 1 का संबंध तटस्थ है और भाग्यांक 8 है, इसलिए अपनी पहल और जिम्मेदारी पर भरोसा रखें।
आपके स्वामी सूर्य का नेतृत्व और आत्मविश्वास यहां काम आएगा। किसी कठिन सवाल पर सोचने या अधूरी योजना को समझने में अपनी ऊर्जा लगाएं। शुरुआत भारी लगे तो छोटा लक्ष्य रखें। अपनी बात मनवाने की जिद से बचें, उपयोगी सुझाव सुनने की जगह भी रखें।
लव राशिफल
रिश्तों में किसी उलझी बात को केवल इसलिए न टालें कि चर्चा लंबी होगी। मन की सुस्ती बातचीत में भी दूरी रखेगी। पार्टनर या परिवार के साथ बात हो तो पहले मुद्दा साफ करें और फिर अपना पक्ष रखें। हर सवाल का उत्तर तुरंत देना आपका जिम्मा नहीं है। सूर्य से जुड़ा आत्मविश्वास पहल करने में उपयोगी है, लेकिन बातचीत को निर्देश देने का रूप न दें। सामने वाले की चिंता समझने के लिए एक सीधा सवाल पूछें। इससे चर्चा को दिशा मिलेगी।
करियर राशिफल
पढ़ाई में कठिन अध्याय और ऑफिस में उलझे काम आपकी सक्रिय भागीदारी मांगेंगे। आसान कामों में पूरा वक्त निकाल देने से असली चुनौती बची रहेगी। कठिन हिस्से को छोटे चरणों में बांटें और पहले यह पहचानें कि अड़चन कहां है। नौकरी या बिजनेस में जिस समस्या की जिम्मेदारी आपके पास है, उससे जुड़े तथ्य एक जगह लिखें। सूर्य का नेतृत्व तभी उपयोगी होगा जब तैयारी भी साथ हो। छात्रों के लिए सवाल हल करना और अपने उत्तर की जांच करना बेहतर अभ्यास रहेगा। मदद चाहिए तो स्पष्ट सवाल पूछें, केवल परेशानी दोहराते न रहें।
आर्थिक राशिफल
पैसों से जुड़े हिसाब को आलस में छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। घर का छोटा खर्च भी लिखकर देखें, ताकि बजट समझने में आसानी हो। आय और भुगतान की योजना बनाते समय जिन आंकड़ों पर संदेह हो, उन्हें दोबारा जांचें। किसी लेनदेन की शर्त कठिन लगे तो उसे समझने का समय दें। निवेश पर विचार करते हुए अपनी जरूरत और जोखिम उठाने की क्षमता साफ रखें। केवल आत्मविश्वास के सहारे वित्तीय फैसला न लें।
हेल्थ राशिफल
सुस्ती महसूस हो तो दिन की शुरुआत किसी छोटे सक्रिय काम से करें। हल्की चहलकदमी या कमरे को व्यवस्थित करना एक सहज शुरुआत है। लगातार दिमाग लगाने वाले काम के बीच थोड़ा विराम रखें। चुनौती लेने का अर्थ खुद को थकाना नहीं है। अपनी क्षमता के हिसाब से काम की मात्रा तय करें और आराम के लिए भी जगह रखें।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: आसान कामों में उलझकर कठिन समस्या न टालें। अधूरे हिसाब को सही मानकर आगे न बढ़ें। चर्चा में अपनी बात थोपने से बचें।
आज की सलाह: सबसे कठिन काम को छोटे हिस्सों में बांटकर शुरुआत करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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