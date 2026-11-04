मूलांक 1 राशिफल 4 नवंबर: फोन पर आक्रामक जवाब बढ़ाएगा टकराव, पढ़ें सूर्य के संकेत
मूलांक 1 वालों को आज फोन पर बात करते हुए ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। जानें 4 नवंबर के दिन किन बातों का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है?
अपने हक की बात मजबूती से रखनी पड़ सकती है और मामला जिद की तीखी टक्कर तक पहुंच सकता है। 4 नवंबर 2026 को तारीख के मूलांक 4 से आपका संबंध तटस्थ है और भाग्यांक 7 है, इसलिए अपनी बात रखने में सोच और संयम का साथ रखें। आपके स्वामी सूर्य का आत्मविश्वास सहारा बनेगा, लेकिन पहचान और सम्मान का सवाल अहंकार से जुड़ा तो परेशानी बढ़ सकती है। अपनी जरूरतों को सबसे ऊपर रखने की उतावली उलटा असर डाल सकती है। फोन पर बातचीत में पहले पूरा मुद्दा सुनें, फिर अपना पक्ष साफ रखें। आपकी बात अहम है, लेकिन उसे मनवाने के लिए आवाज ऊंची करना टकराव बढ़ा सकता है। जवाब देने से पहले अपनी मांग दो वाक्यों में लिख लें।
लव राशिफल
रिश्तों में अपनी जगह और सम्मान की बात आपके लिए अहम रहेगी। किसी मुद्दे पर अपनी बात रखने की जरूरत पड़े तो बातचीत जिद की खींचतान बन सकती है। सूर्य से जुड़ी नेतृत्व की चाह यहां हर फैसला खुद लेने की आदत न बने, इसका ध्यान रखें। पार्टनर या परिवार से फोन पर बात करते हुए उनकी बात पूरी होने दें। अपनी इच्छा साफ बताएं और उनकी जरूरत भी पूछें। अनसुना महसूस करना कठिन होगा, फिर भी नाराजगी में दिया जवाब दूरी बढ़ा सकता है।
करियर राशिफल
पढ़ाई, नौकरी या बिजनेस में अपनी जिम्मेदारी और अधिकार की सीमा साफ रखने की जरूरत पड़ सकती है। काम का श्रेय या निर्णय लेने की भूमिका बहस का विषय बने तो अपनी बात तथ्यों के साथ रखें। सूर्य का नेतृत्व भाव आपको पक्ष रखने का साहस देगा, लेकिन आक्रामक रवैया पेशेवर बातचीत बिगाड़ सकता है। ऑफिस की कॉल से पहले संबंधित संदेश और काम का विवरण सामने रखें। छात्रों के लिए भी सवाल या आपत्ति लिखकर रखना उपयोगी रहेगा। सिर्फ अपनी प्राथमिकता थोपने से सहयोग में अड़चन आने की आशंका है। नतीजे पर दबाव डालने की उतावली से बचें
आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में अपने हिस्से या किसी लेनदेन की शर्त पर बात रखनी पड़ सकती है। ऐसी चर्चा में जिद और उतावली नुकसान की वजह बन सकती है। रकम, तारीख और तय शर्तें देखकर ही अपना पक्ष रखें। सूर्य से जुड़ा आत्मसम्मान किसी खरीदारी या भुगतान को प्रतिष्ठा का सवाल न बनाए। आय, खर्च या निवेश का फैसला केवल अपनी तत्काल इच्छा पर न टिकाएं। असहमति होने पर अगली बातचीत से पहले हिसाब लिखकर तैयार रखें।
हेल्थ राशिफल
तीखी बहस और हर हाल में अपनी बात मनवाने की कोशिश बेचैनी बढ़ा सकती है। सूर्य का सक्रिय स्वभाव आपको डटे रहने को प्रेरित करेगा, लेकिन हर बातचीत को शक्ति की परीक्षा न बनाएं। कॉल में तनाव बढ़े तो थोड़ा विराम मांगें। कुछ मिनट शांत बैठकर सांस सामान्य होने दें। अपनी जरूरत पहचानें और उसे छोटे, स्पष्ट वाक्य में कहने का अभ्यास करें।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: हक की बातचीत जिद की टक्कर बन सकती है। फोन पर आक्रामक जवाब विवाद बढ़ा सकता है। अपनी इच्छा सबसे ऊपर रखने की उतावली उलटी पड़ सकती है।
आज की सलाह: अपना हक मांगते समय बात तथ्यों पर टिकाकर रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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