मूलांक 1 राशिफल 30 अक्टूबर: सूर्य की सलाह- पेमेंट के वक्त ना करें जल्दबाजी
मूलांक 1 राशिफल 29 अक्टूबर 2026: मूलांक 1 के लिए सूर्य कई मामले में सलाह दे रहे हैं। जानें आज करियर से लेकर फाइनेंस के मामले में किन बातों का ध्यान रखना है?
छोटी सी सावधानी पहले ही समझ लें। अपनी बात सही होते हुए भी उसे आदेश की तरह न रखें, वरना बेवजह खिंचाव बन सकता है। सूर्य के स्वामी होने से आपकी मौजूदगी और राय दोनों असर डालती हैं। इसलिए जहां चर्चा हो, वहां सुनना भी उतना ही जरूरी रहेगा। फोन कॉल, मीटिंग, मैसेज, छोटे काम और लोगों से तालमेल बढ़ाने में दिन निकल सकता है। 30 अक्टूबर 2026 का मूलांक 3 सोच को खुला रखता है, जबकि भाग्यांक 5 बातचीत और तेज हलचल बढ़ाता है। ऐसे में नए आइडिया निकलेंगे, पर उन्हें साफ शब्दों में रखना होगा। किसी काम पर सहमति बनानी हो तो आपका नेतृत्व काम आएगा, बस अहं को बीच में न आने दें।
लव राशिफल
रिश्तों में अपनी बात मनवाने की चाह थोड़ी ज्यादा रह सकती है। यहीं संभलना होगा। पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी छोटे मुद्दे पर लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन बात बिगड़ने की जरूरत नहीं है। आप खुलकर बोलेंगे तो सामने वाला भी अपनी बात रखना चाहेगा। बीच का रास्ता निकालना बेहतर रहेगा। सूर्य आपको ईमानदारी देता है, पर नरमी जोड़ेंगे तो असर और अच्छा होगा। किसी पुराने मनमुटाव पर साफ बातचीत करने का मौका बन सकता है।
करियर राशिफल
कामकाज में लोगों से जुड़कर चलने का दिन है। ऑफिस में मीटिंग, कॉल, फॉलोअप, मेल या दस्तावेज से जुड़ी भागदौड़ बढ़ सकती है। अगर आप टीम संभालते हैं तो सिर्फ दिशा देने से काम नहीं चलेगा, सबकी राय लेकर आगे बढ़ना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। पढ़ाई करने वालों के लिए ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू तैयारी और नोट्स शेयर करने जैसे काम अच्छे रह सकते हैं। बिजनेस में किसी प्लान पर अंतिम राय बनने से पहले दोबारा बातचीत करनी पड़ सकती है। मूलांक 3 रचनात्मक सोच दे रहा है और भाग्यांक 5 तेज संचार, इसलिए अच्छे आइडिया तभी आगे बढ़ेंगे जब भाषा साफ और व्यवहार संतुलित रहेगा।
आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में कागज, एंट्री, पेमेंट और बैंक से जुड़े काम ध्यान से करें। कोई छोटी चूक बाद में उलझन दे सकती है। अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बिल जमा करने या अकाउंट मिलाने का काम हो तो दोबारा जांच लें। कमाई के नए रास्तों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन सिर्फ उत्साह में फैसला लेना ठीक नहीं होगा। सूर्य आपको भरोसा देता है, पर वित्त में भरोसे के साथ हिसाब भी जरूरी है। किसी रुके भुगतान पर बात करके रास्ता निकल सकता है।
हेल्थ राशिफल
भागदौड़ और लगातार बात करने से सिर भारी लग सकता है या थकान जल्दी महसूस हो सकती है। बीच बीच में थोड़ी देर शांत बैठना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तेज धूप या गर्म चीजों की अधिकता से शरीर में चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। पानी थोड़ा बढ़ाएं। अगर कई काम एक साथ पकड़े हैं तो प्राथमिकता तय करें। इससे मन भी हल्का रहेगा और शरीर पर दबाव कम पड़ेगा।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: बात काटने की आदत से सहमति टूट सकती है। सूर्य की सलाह है कि बैंक या पेमेंट में जल्दबाजी गलती करा सकती है। हर चर्चा में आखिरी शब्द आपका ही हो, यह जरूरी नहीं।
आज की सलाह: पहले सुनें फिर बोलें, तभी आपकी बात वजन पकड़ेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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