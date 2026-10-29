मूलांक 1 राशिफल 29 अक्टूबर: सूर्य करियर में देंगे लाभ, रचनात्मक सोच से लाभ
मूलांक 1 राशिफल 29 अक्टूबर 2026: मूलांक 1 वालों पर आज सूर्य मेहरबान होने वाले हैं। जानें करियर में आज किस तरह से उनका सपोर्ट मिलेगा?
मन में यह चाह रह सकती है कि लोग आपकी बात समझें और आपकी मौजूदगी को महसूस करें। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि सूर्य का असर आपको पहचान, नेतृत्व और जिम्मेदारी की ओर ले जाता है। आपके भीतर एक अलग आकर्षण दिखेगा, इसलिए लोग सलाह या साथ के लिए आपकी तरफ खिंच सकते हैं। बीच दिन में 29 अक्टूबर 2026 की ऊर्जा अपना रंग दिखाएगी। मूलांक 2 भावनाओं और तालमेल को बढ़ाता है, जबकि भाग्यांक 4 कामकाज को व्यवस्थित ढंग से करने की याद दिलाता है। बाजार या दुकान के काम में बात करने का तरीका फर्क डाल सकता है। थोड़ी रचनात्मक सोच रखें। किसी चीज को सजाने, लिखने या नए तरीके से पेश करने का मन बने तो उसे दबाएं नहीं।
मूलांक 1 लव राशिफल
दिल के मामले में आप गहराई चाहते हैं। सिर्फ औपचारिक बातों से मन नहीं भरेगा। आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि सामने वाला आपको कितना जरूरी मानता है। यह भावना ठीक है, बस इसे दबाव न बनने दें। सूर्य का स्वभाव आपको सीधा बनाता है, लेकिन मूलांक 2 की नरमी रिश्तों में मिठास ला सकती है। पार्टनर या परिवार के साथ अपनी जरूरत साफ शब्दों में कहें। सुनना भी उतना ही जरूरी रहेगा। किसी छोटे स्नेहपूर्ण इशारे से दूरी कम हो सकती है।
मूलांक 1 करियर राशिफल
काम और पढ़ाई में आपकी मौजूदगी नोटिस हो सकती है। सूर्य का असर नेतृत्व देता है, इसलिए मीटिंग, प्रेजेंटेशन, टीम समन्वय या किसी नए काम की शुरुआत में आप आगे आ सकते हैं। फिर भी पूरा दिन सिर्फ चमक दिखाने का नहीं है। भाग्यांक 4 संकेत देता है कि रिजल्ट उसी काम से आएगा जो ठीक क्रम में किया जाए। अगर आप दुकान, सेल्स, डिजाइन, कंटेंट, पढ़ाई के प्रोजेक्ट या किसी क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हैं, तो नया आइडिया फायदा दे सकता है। छात्रों के लिए भी रटने से ज्यादा समझकर पढ़ना उपयोगी रहेगा। अपने नाम और काम को जोड़ने की कोशिश करें, सिर्फ दिखावे को नहीं।
मूलांक 1 मनी राशिफल
पैसे के मामले में आकर्षण और जरूरत के बीच फर्क समझना जरूरी रहेगा। कोई अच्छी दिखने वाली चीज तुरंत लेने का मन हो सकता है, खासकर अगर वह आपकी छवि से जुड़ी हो। वहीं मूलांक 2 का असर आपको किसी अपने की जरूरत पर खर्च करने की तरफ भी ले जा सकता है। बजट देखकर चलना बेहतर रहेगा। दुकान या खरीद बिक्री के काम में बोलचाल से लाभ की संभावना है, लेकिन हिसाब साफ रखें। छोटी रकम को हल्का न लें।
मूलांक 1 हेल्थ राशिफल
ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन मन की खींचतान शरीर पर असर डाल सकती है। अगर आप खुद को बार बार साबित करने की कोशिश करेंगे तो थकान जल्दी महसूस होगी। गर्दन, कंधों और आंखों पर दबाव हो सकता है। थोड़ा खुली हवा में चलना और कुछ देर शांत बैठना फायदेमंद रहेगा। रचनात्मक काम, जैसे लिखना, स्केच बनाना या कोई धुन सुनना, मन को संतुलित कर सकता है।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: जरूरत से ज्यादा मान्यता पाने की चाह रिश्तों पर भार डाल सकती है। दुकान या बाजार में सिर्फ चमक देखकर फैसला न करें। अपनी बात मनवाने में सामने वाले की भावना अनदेखी न करें।
आज की सलाह: अपनी चमक को संयम के साथ सही जगह इस्तेमाल करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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