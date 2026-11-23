मूलांक 1 राशिफल 23 नवंबर: नया विचार बदल सकता है जिंदगी का नजरिया, आगे बढ़ने के मिलेंगे संकेत
Mulank 1 Rashifal: जानिए 23 नवंबर 2026 को मूलांक 1 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें लव, करियर, धन और स्वास्थ्य से जुड़ा संपूर्ण दैनिक अंक राशिफल और आज की खास सलाह।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। 23 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है। इन अंकों का प्रभाव आपके लिए सोच में बदलाव और नई बातें समझने के मौके लेकर आ सकता है। किसी बातचीत, अनुभव या नए विचार से जीवन को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है। सूर्य के प्रभाव से आप अपनी बात पर भरोसा रखेंगे, लेकिन हर स्थिति में अपनी ही सोच को सही मानना ठीक नहीं होगा। किसी दूसरे का नजरिया सुनने से आपकी समझ बढ़ेगी। जरूरी नहीं कि हर नई बात को तुरंत अपना लिया जाए, लेकिन उसे बिना परखे खारिज करना भी सही नहीं रहेगा।
मूलांक 1 का लव राशिफल
प्रेम जीवन में आज किसी बातचीत से रिश्ते को समझने का आपका तरीका बदल सकता है। पार्टनर की कोई बात या उनकी सोच आपको पहले से अलग नजर आ सकती है। अगर किसी मुद्दे पर दोनों की राय अलग है तो बहस करने के बजाय उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करें। सूर्य का प्रभाव आपको रिश्तों में पहल करने और अपनी बात खुलकर रखने का आत्मविश्वास देगा। हालांकि, हर बार बातचीत का फैसला अपने हिसाब से करना जरूरी नहीं है। साथी को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका दें। परिवार के किसी सदस्य की राय आपको शुरुआत में पसंद ना आए, लेकिन उसे ध्यान से सुनने में नुकसान नहीं है। पुराने मतभेद को नए नजरिए से देखने पर रिश्तों में बेहतर तालमेल बनाने का रास्ता मिलेगा।
मूलांक 1 के स्वामी सूर्य हैं, जो आत्मविश्वास और नेतृत्व के कारक माने जाते हैं। 23 नवंबर को तारीख के मूलांक 5 और भाग्यांक 8 का प्रभाव आपकी सोच और फैसले लेने के तरीके में बदलाव ला सकता है। प्रेम संबंधों से लेकर करियर और आर्थिक मामलों तक किसी नए विचार या दूसरे की सलाह से आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति, करियर की संभावनाओं और जीवन में तरक्की के योग जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र और पढ़ाई में आज कोई नया विचार आपके काम करने का तरीका बदल सकता है। जिस पद्धति से आप लंबे समय से काम करते आए हैं, उससे अलग तरीका अपनाने का सुझाव मिल सकता है। शुरुआत में बदलाव थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन उसे समझने की कोशिश जरूर करें। नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में मिलने वाले सुझावों पर ध्यान देना चाहिए। किसी नए काम की जिम्मेदारी मिले तो उसके उद्देश्य और प्रक्रिया को ठीक से समझें। कारोबारियों के लिए भी कामकाज से जुड़ी नई रणनीति पर विचार करने का दिन है। विद्यार्थियों को किसी विषय को अलग तरीके से पढ़ने या समझने का मौका मिल सकता है। सूर्य के नेतृत्व वाले गुण आपको अपनी राय स्पष्ट रखने में मदद करेंगे, लेकिन दूसरों के अनुभव से सीखने की गुंजाइश भी बनाए रखें।
मूलांक 1 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज अपनी कुछ पुरानी आदतों और मान्यताओं पर दोबारा विचार करना उपयोगी रहेगा। खर्च करने का तरीका हो या बचत की योजना, हर फैसले को एक ही नजरिए से देखना जरूरी नहीं है। किसी व्यक्ति से नई वित्तीय सलाह मिले तो उसे ध्यान से सुनें, लेकिन बिना जांचे उस पर भरोसा ना करें। घर के छोटे-मोटे खर्चों का हिसाब रखने से भी पता चलेगा कि पैसा कहां जरूरत से ज्यादा खर्च हो रहा है। अगर बजट में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो पहले आय और खर्च का पूरा हिसाब लिख लें। निवेश से जुड़ी कोई नई योजना आकर्षक लगे तो उसकी शर्तें और जोखिम समझना जरूरी है। दूसरों की सफलता देखकर जल्दबाजी में आर्थिक फैसला लेने से बचें।
मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल
सेहत और दिनचर्या को लेकर भी आज कोई नया विचार आपके काम आ सकता है। अपनी पुरानी आदतों पर गौर करें और समझें कि कौन-सी चीज आपको राहत देती है और किस वजह से थकान महसूस होती है। किसी की सलाह सुनकर अचानक पूरी दिनचर्या बदलने की जरूरत नहीं है। अपनी सुविधा के अनुसार छोटे बदलाव से शुरुआत करें। कुछ समय शांत बैठकर खुद पर ध्यान दें। अगर कोई नई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिलती है तो उसे अपनाने से पहले उसकी विश्वसनीयता जांच लें। दूसरों की दिनचर्या की नकल करने के बजाय अपनी जरूरत और क्षमता को समझें। आज का दिन खुद को बेहतर ढंग से जानने और ऐसी आदतें चुनने का है, जिन्हें लंबे समय तक आसानी से निभाया जा सके।
23 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 1 के जातक अगर अपनी जिद छोड़कर नए विचारों को खुले मन से परखते हैं, तो उनके जीवन में प्रगति के नए द्वार खुल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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