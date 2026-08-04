मूलांक 1 राशिफल 4 अगस्त 2026: करियर में मिलेगा आगे बढ़ने का मौका, लेकिन ना करें ये गलती
मूलांक 1 राशिफल 4 अगस्त 2026: करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन छोटी गलती ना करें। सूर्य की कृपा से आत्मविश्वास बढ़ेगा, डिटेल पर ध्यान रखें। जानिए आज का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल।
4 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 1 वालों के लिए आगे बढ़ने और जिम्मेदारी लेने का संकेत लेकर आया है। सूर्य आपकी जन्म ऊर्जा का स्वामी है, इसलिए पहचान और आत्मविश्वास आपके भीतर स्वाभाविक रूप से मजबूत रहता है। आज मूलांक 4 और भाग्यांक 4 की संयुक्त ऊर्जा दिन को व्यवस्थित और नतीजा देने वाला बना रही है। केवल इच्छा से काम नहीं चलेगा, बल्कि काम का साफ ढांचा और डिटेल पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। छोटी गलती भी बाद में रुकावट बन सकती है, इसलिए हर जरूरी बात को अच्छी तरह जांच लें।
मूलांक 1 का लव राशिफल
आज रिश्तों में आपकी प्राथमिकताएं थोड़ी साफ और सख्त दिख सकती हैं। मन अपने लक्ष्यों पर टिका रहेगा, इसलिए साथी या परिवार को यह ना लगे कि आप केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। बात खुलकर और नरम स्वर में कहें, तो गलतफहमी कम होगी। सूर्य आपको नेतृत्व का गुण देता है, लेकिन रिश्तों में आदेश से ज्यादा भरोसा काम आता है। अगर किसी घरेलू जिम्मेदारी या प्लान को लेकर चर्चा हो, तो अकेले फैसला ना लें। दूसरों की बात भी ध्यान से सुनें। प्रेम संबंधों में गंभीर बात आगे बढ़ सकती है, बशर्ते आपका व्यवहार सहयोगपूर्ण रहे। आज नरमी और स्पष्टता दोनों बनाए रखने से रिश्ते मजबूत रहेंगे।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
करियर के मामले में आज आगे आकर जिम्मेदारी लेने का अच्छा मौका मिल सकता है। ऑफिस बिजनेस या पढ़ाई में जो लोग स्पष्ट दिशा चाहते थे, उन्हें अपने लक्ष्य ज्यादा साफ दिख सकते हैं। 4 की दोहरी ऊर्जा अनुशासन और डिटेल पर जोर देगी, इसलिए अधूरा काम या बिना जांच का सबमिशन परेशानी पैदा कर सकता है। किसी जरूरी कागज फाइल फॉर्म या प्रोजेक्ट को दोबारा अवश्य देख लें। वरिष्ठ लोगों की नजर आपके रवैये पर भी रहेगी। अगर आप पहल करते हैं समाधान लेकर जाते हैं और काम को व्यवस्थित तरीके से पेश करते हैं, तो पहचान और समर्थन मिलने की संभावना बढ़ेगी। अहंकार को बीच में ना आने दें।
मूलांक 1 का मनी राशिफल
पैसे के मामलों में आज चमकदार दिखावे से ज्यादा ठोस समझ की जरूरत है। आय से जुड़ी स्थिति स्थिर रखने के लिए रिकॉर्ड बिल पेमेंट डिटेल और बैंकिंग कागजात ठीक रखना बेहतर रहेगा। मूलांक 4 और भाग्यांक 4 का असर बताता है कि लापरवाही की जगह व्यवस्था काम आएगी। अगर कोई रकम अटकी है, तो विनम्र लेकिन साफ तरीके से फॉलोअप करें। सूर्य आत्मविश्वास देता है पर वित्तीय बातचीत में केवल प्रतिष्ठा बचाने के लिए अतिरिक्त खर्च करना ठीक नहीं होगा। छोटी-छोटी बातों का हिसाब रखने से आर्थिक स्थिति संभली रहेगी और अनावश्यक तनाव से बचा जा सकेगा।
मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल
ऊर्जा आज अच्छी रह सकती है, लेकिन जिम्मेदारियों का दबाव सिर और आंखों पर असर डाल सकता है। लगातार फोकस वाले काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक जरूर लें। धूप में थोड़ी देर टहलना शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा सीधा बल देती है। पानी की मात्रा कम ना होने दें। अगर गर्दन या कंधों में जकड़न महसूस हो, तो हल्की स्ट्रेचिंग करें। नियमित दिनचर्या बनाए रखने से थकान कम लगेगी और पूरे दिन की कार्यक्षमता बनी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखकर ही आप आगे बढ़ने के मौकों का पूरा लाभ उठा पाएंगे।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: जरूरी कागज बिना जांच आगे ना बढ़ाएं। केवल पद या इमेज के भरोसे बात ना रखें। सख्त लहजा मदद की जगह दूरी बना सकता है।
आज की सलाह: पहल करें और हर जरूरी डिटेल खुद देखकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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