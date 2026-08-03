मूलांक 1 राशिफल 3 अगस्त 2026: 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोगों का अंक राशिफल
मूलांक 1 राशिफल 3 अगस्त 2026: 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोग आज मन की बात सुनें और हर कदम सोच-समझकर उठाएं। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल।
काम और घर, दोनों जगह आपसे पहल की उम्मीद रह सकती है। सूर्य के प्रभाव से आपका स्वभाव नेतृत्व वाला रहता है, इसलिए लोग आपकी बात सुनेंगे भी। 3 अगस्त 2026 को मूलांक 3 और भाग्यांक 3 की ऊर्जा रचनात्मक सोच और विस्तार की ओर ले जाती है, लेकिन इसी कारण आप किसी नए काम में जरूरत से ज्यादा जोड़ने का मन बना सकते हैं। अगर कोई नया प्रोजेक्ट चल रहा है, तो अभी पैसा या संसाधन बढ़ाने से पहले उसकी बुनियाद, टाइमलाइन और लोगों की भूमिका साफ कर लें। जैसे ऑफिस में डेडलाइन पास हो तो हर काम पर पैसा लगाने से पहले काम का फ्लो ठीक करना ज्यादा समझदारी होती है। पहचान मिलेगी, पर अहंकार बीच में आया तो सहयोग कम हो सकता है।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपकी बात असर डालेगी, इसलिए लहजा नरम रखें। घर में किसी योजना, खरीदारी या नए फैसले को लेकर आपकी राय महत्वपूर्ण रह सकती है। मूलांक 3 और भाग्यांक 3 संवाद बढ़ाते हैं, इसलिए बात छिपाने से उलझन बढ़ सकती है। अगर पार्टनर किसी नए प्लान को लेकर उत्साहित हो, तो तुरंत हां या ना कहने के बजाय साथ बैठकर प्राथमिकताएं तय करें। परिवार में भी आपका जिम्मेदार रवैया भरोसा देगा। बस इतना ध्यान रखें कि अपनी बात को अंतिम सच की तरह ना रखें।
शिक्षा और करियर
करियर के मोर्चे पर यह दिन विचार, प्रेजेंटेशन, मीटिंग और प्लानिंग के लिए अच्छा माना जा सकता है। सूर्य आपको आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने का भाव देता है, लेकिन 3 की दोहरी ऊर्जा यह भी कहती है कि हर चमकती संभावना में तुरंत ज्यादा निवेश जरूरी नहीं होता। अगर नया प्रोजेक्ट, नया क्लाइंट या नई पढ़ाई की दिशा सामने है, तो पहले स्ट्रक्चर, टीम, रिसर्च और डेडलाइन देखें। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है कि नए कोर्स या मटेरियल पर पैसा लगाने से पहले मौजूदा तैयारी मजबूत करें। ऑफिस में पहचान बनाने का मौका मिल सकता है, बशर्ते आप उत्साह के साथ अनुशासन भी रखें।
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धन और वित्त
पैसों के मामले में जोश थोड़ा ज्यादा रह सकता है। किसी नए काम, टूल, सेटअप या विस्तार पर खर्च करने का मन बने तो एक बार रुककर हिसाब देख लें। यह दिन कमाई के रास्तों पर सोचने के लिए ठीक है, पर खर्च को टालना कई बार फायदे का कदम बन सकता है। छोटे लेन देन में स्पष्टता रखें। दिखावे के कारण खर्च बढ़ाने से बचना बेहतर रहेगा। पहले जो है, उसका सही उपयोग करें।
स्वास्थ्य और कल्याण
ऊर्जा अच्छी रह सकती है, लेकिन दिमाग लगातार सक्रिय रहने से सिर भारी लग सकता है। काम के बीच छोटे ब्रेक लें। धूप में कुछ मिनट चलना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य का अंक होने से खुला वातावरण मन को भी संतुलित करता है। अगर कई काम एक साथ चल रहे हों, तो लिखित लिस्ट बनाएं। इससे बेचैनी कम होगी और ध्यान बंटेगा नहीं।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: नए प्रोजेक्ट में तुरंत बड़ा खर्च ना जोड़ें। डेडलाइन के दबाव में अधूरी तैयारी को नजरअंदाज ना करें। अपनी बात मनवाने के चक्कर में टीम की राय कम ना आंकें।
आज की सलाह: पहले ढांचा मजबूत करें, फिर ही पैसा और ताकत लगाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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जन्म-समय संशोधन
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