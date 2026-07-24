मूलांक 1 राशिफल 24 जुलाई 2026: बातचीत से आज आपकी बनेगी अलग पहचान, इस गलती से बचें
मूलांक 1 राशिफल 24 जुलाई 2026: बातचीत से आज आपकी अलग पहचान बनेगी, लेकिन अहंकार और जल्दबाजी से बचें। जानिए मूलांक 1 का आज का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल। पहले सुनें, फिर साफ और संतुलित शब्दों में बोलें तो दिन फायदेमंद रहेगा।
24 जुलाई 2026 को मूलांक 1 वालों के लिए दिन बातचीत और तालमेल का रहेगा। आज के दिन अंक 6 की ऊर्जा रिश्तों और जिम्मेदारी को बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 5 गति और बदलाव ला रहा है। सूर्य के प्रभाव से आपकी राय साफ और असरदार रहेगी। घर और काम दोनों जगह लोग आपकी बात सुनना चाहेंगे। बस अहंकार से बचें और पहले दूसरों को सुन लें, तो दिन अच्छा बीतेगा।
मूलांक 1 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी सीधी बात अच्छी भी लगेगी और थोड़ी तेज भी पड़ सकती है। अगर मन में कुछ है तो नरमी से कहें। परिवार के किसी मुद्दे पर आपकी भूमिका सुलझाने वाली बन सकती है। पार्टनर या करीबी फोन पर बात करना चाहे, तो बीच में ना टोकें। स्नेह दिखाएंगे, तो दूरी घटेगी। सिर्फ अपनी बात नहीं, सामने वाले की भावनाएं भी समझें। आज थोड़ा प्यार और धैर्य रिश्ते को मजबूत करेगा।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में दिन तेज रहेगा। कॉल, मीटिंग और चर्चा में आपकी स्पष्ट राय काम आएगी। सूर्य नेतृत्व का भाव दे रहा है, इसलिए बात सुनी जाएगी। लेकिन तैयारी अधूरी रही तो सवाल भी उठ सकते हैं। शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें। स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट या इंटरव्यू में फायदा हो सकता है। अपनी बात रखें, पर दूसरों के तरीके को भी समझें। सहयोग से काम बेहतर होगा।
मूलांक 1 का मनी राशिफल
पैसों में छोटी-छोटी देनदारी, भुगतान या जरूरी खरीद सामने आ सकती है। भागदौड़ में किसी बिल या ऑनलाइन पेमेंट में लापरवाही महंगी पड़ सकती है। घर से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। बजट एक बार देख लें। किसी से रकम की बात करनी हो, तो साफ और शांत स्वर में करें। दिखावे के खर्च से बचें और जरूरी चीजों को प्राथमिकता दें। सावधानी से आर्थिक काम संभल जाएंगे।
मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल
जल्दी जवाब देने की आदत और मानसिक बेचैनी शरीर पर असर डाल सकती है। सिर भारी लगना, आंखों में थकावट या कंधों में जकड़न हो सकती है। कुछ देर शांत बैठकर काम लिख लें। सुबह हल्की धूप और गहरी सांसें फायदेमंद रहेंगी। लगातार फोन पर बात करने से गला थक सकता है। आराम और पानी का ध्यान रखें तो दिन हल्का बीतेगा।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: आधी जानकारी पर राय ना दें। फोन पर कठोर शब्द बात बिगाड़ सकते हैं। अपनी जल्दबाजी को निर्णय का आधार ना बनाएं।
आज की सलाह: पहले सुनें, फिर साफ और संतुलित शब्दों में बोलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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