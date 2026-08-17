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मूलांक 1 राशिफल 17 अगस्त 2026: आज बढ़ेगी जिम्मेदारी, कागजात और लेनदेन में रखें खास सावधानी

By Anita Baranwal
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मूलांक 1 राशिफल 17 अगस्त 2026: आज सूर्य देव के प्रभाव से आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। कागजात और लेनदेन में रखें खास सावधानी। जानें अपना लव, करियर, धन और हेल्थ राशिफल।

Mulank 1 17 August Rashifal
मूलांक 1 राशिफल 17 अगस्त 2026

सूर्य देव के प्रभाव से आज आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावी रहेगा और आप हर बात को बेहद स्पष्ट तरीके से सामने रखना पसंद करेंगे। अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़कर स्वीकार करना आपकी छवि को मजबूती देगा, लेकिन इसके साथ ही आपको अति-आत्मविश्वास और दूसरों पर अधिकार जताने की भावना से बचना होगा। आज की तारीख का मूलांक 8 और भाग्यांक 8 आपको अनुशासन और पुरानी कार्यप्रणाली का सही हिसाब रखने की प्रेरणा दे रहा है। कामकाज, व्यापार या किसी भी औपचारिक व्यवस्था में नियमों की अनदेखी करना आपको परेशानी में डाल सकता है। कागजी काम, लेनदेन और लाइसेंस संबंधी विषयों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी बहस में अपनी बात को केवल तथ्यों के आधार पर कहें, अपनी सत्ता दिखाने की कोशिश ना करें। यह समय अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने और ईमानदारी से अपनी पहचान बनाने का है।

मूलांक 1 का लव राशिफल

प्रेम और पारिवारिक जीवन में आपकी स्पष्टता बहुत से भ्रम दूर करने में मदद करेगी, लेकिन बोलने के लहजे को सौम्य रखना जरूरी होगा। अगर आप अपने स्वभाव में कड़वापन या कठोरता लाएंगे, तो करीबियों के साथ अनावश्यक दूरियां पैदा हो सकती हैं। अपनी व्यस्तता या काम से तनाव के बारे में जीवनसाथी या पार्टनर से खुलकर और शांति से बात करें। आज परिवार में बजट, घर के नियमों या भविष्य की जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर बातचीत संभव है। ऐसी स्थिति में अपनी राय थोपने के बजाय दूसरों के दृष्टिकोण को भी सम्मान दें। सूर्य के प्रभाव के कारण आपमें नेतृत्व करने की क्षमता रहेगी, इसलिए किसी पुराने पारिवारिक मतभेद को खत्म करने की पहल आपको ही करनी चाहिए।

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मूलांक 1 का करियर राशिफल

करियर और शिक्षा के क्षेत्र में आज केवल वही लोग सफल रहेंगे, जो नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे। मूलांक 8 का प्रभाव यह सुनिश्चित करता है कि आपके काम में पारदर्शिता रहे, इसलिए ऑफिस के कागजात, रिपोर्ट और डेडलाइन को लेकर बेहद सतर्क रहें। जो लोग दुकानदारी या व्यापार से जुड़े हैं, वे ग्राहकों की किसी भी शिकायत को नजरअंदाज ना करें और स्टॉक व बिलिंग को दुरुस्त रखें। नौकरीपेशा जातकों को अपने उच्च अधिकारियों के सवालों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपनी तैयारी पूरी रखकर ही बात करें। छात्रों के लिए सलाह है कि किसी भी फॉर्म या परीक्षा के दिशा-निर्देशों को एक से अधिक बार अच्छे से जांच लें। अपनी गलती स्वीकार कर उसे तुरंत सुधार लेना ही आपकी असली बुद्धिमत्ता होगी।

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मूलांक 1 का मनी राशिफल

आर्थिक मामलों में आज का दिन बेहद सतर्कता और पूरी स्पष्टता की मांग करता है। किसी भी तरह के लेन-देन में मौखिक वादों पर भरोसा करने के बजाय लिखित प्रमाण को प्राथमिकता दें। पुराने बकाए, टैक्स और जरूरी बिलों का भुगतान समय से करने के लिए अपने बजट की जांच कर लें। दिन के दौरान आय के साथ-साथ कुछ अनपेक्षित व्यावहारिक खर्च भी सामने आ सकते हैं, जिन्हें सही बजट बनाकर ही संभाला जा सकता है। अगर आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं या कर्ज ले रहे हैं, तो शर्तों को पहले ही पूरी तरह साफ कर लें। व्यापारिक कार्यों में नकद राशि और डिजिटल भुगतानों के रिकॉर्ड का सही मिलान करें। केवल अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा या दिखावे के लिए बड़ा खर्च करने से आपको बचना चाहिए।

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मूलांक 1 का हेल्थ राशिफल

काम के ज्यादा बोझ और मानसिक तनाव के कारण आज आपको सिरदर्द या आंखों में भारीपन की समस्या महसूस हो सकती है। दिन भर लगातार काम करने के बजाय हर दो घंटे में थोड़ा विश्राम लें और अपनी आंखों को आराम दें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें और भोजन के समय में बहुत लंबा अंतर रखने की भूल बिल्कुल ना करें। यदि आपको किसी कारण से तेज धूप में बाहर निकलना पड़े, तो अपने सिर को सूती कपड़े से ढककर रखें ताकि गर्मी का बुरा असर ना पड़े। कोई भी महत्वपूर्ण कागजी काम शुरू करने से पहले 5 मिनट शांत बैठकर ध्यान लगाएं, इससे आपका मन स्थिर रहेगा। मानसिक शांति बनाए रखने से आप छोटी-मोटी मानवीय भूलों से आसानी से बच सकते हैं।

मूलांक 1 के जातकों के लिए 17 अगस्त 2026 का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का एक बेहतरीन अवसर लेकर आया है। आज का दिन आपको नेतृत्व की नई जिम्मेदारियां सौंप सकता है, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब आप अपने व्यवहार में विनम्रता और काम में पूरी पारदर्शिता रखेंगे।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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